Modern programlama ortamı, Google'ın Go programlama dilinin yeni bir güncellemesi olan Golang 1.21'in gelişine tanık oldu. Yeni yerleşik işlevler ve profil kılavuzlu optimizasyonun (PGO) genel kullanılabilirliği ile zenginleştirilmiş bu sürüm, programlama deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, WebAssembly ile uyumlulukta dikkate değer geliştirmeler sergiliyor.

Bu sürümdeki dikkate değer tanıtımlar yerleşik işlevlerdir - min, max ve clear. Min ve max işlevleri, sıralı türlerin veya önceden belirlenmiş sayıda bağımsız değişkenin en küçük veya en büyük değerini hesaplamak için tasarlanmıştır. Her ikisinin de çalışması için en az bir bağımsız değişken gerekir. Öte yandan clear işlevi, bir harita, dilim veya tür parametresi türünü hedefler ve bağımsız değişkendeki tüm öğeleri ortadan kaldırır veya geçersiz kılar.

8 Ağustos'taki resmi sürümden bu yana, Golang 1.21'e proje web sitesinden indirilebilir. Bu üretim sürümü, 21 Haziran'da yayınlanan önceki bir sürüm adayını takip ediyor.

Başlangıçta Şubat ayında Golang 1.20'de önizleme olarak tanıtılan PGO, en son sürümde ilerleme kaydetti. Artık genel bir yayında mevcut olup, derleyici araç zincirini, çalışma zamanı profil bilgilerine dayalı olarak iş yüküne özel ve uygulamaya özel optimizasyonlar yapmak için güçlendirir. Go proje geliştiricilerinin iddialarına göre PGO, çeşitli programlarda performansı %2 ila %7 oranında artırmayı başardı. Go derleyicisi, PGO işlevselliği ile güncellendi.

Golang 1.21, Go derleyicisini ve PGO'yu geliştirmenin yanı sıra ek performans geliştirmeleri de getiriyor. Çöp toplayıcıyı optimize etmeye odaklanmak, belirli uygulamalar için kuyruk gecikmesinde %40'a varan bir azalma sağlayabilir. Eşzamanlı olarak, çalışma zamanı/izleme ile izleme toplama işlemi, AMD64 ve Arm64 sistemlerinde önemli ölçüde daha düşük bir CPU maliyetine neden olur.

Bu özellikleri arka uç uygulamalarında uygulamak isteyen geliştiriciler için AppMaster mükemmel bir başlangıç ​​noktası sağlar. no-code güçlü bir araç olan AppMaster, müşterilerin veri modellerini görsel olarak tasarlamasına, iş mantığı ve REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanır. Sağlam yeteneklerinden yararlanmak, şüphesiz geliştirme deneyimini artırabilir ve Golang 1.21 özelliklerini kullanarak performansı optimize edebilir.