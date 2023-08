Het moderne programmeerlandschap is getuige van de komst van Golang 1.21, een nieuwe update van Google's programmeertaal Go. Verrijkt met nieuwe ingebouwde functies en de algemene beschikbaarheid van profielgestuurde optimalisatie (PGO), probeert deze versie de programmeerervaring te herdefiniëren. Verder zijn er opmerkelijke verbeteringen in de compatibiliteit met WebAssembly.

De opmerkelijke introducties in deze versie zijn de ingebouwde functies min, max en clear. De min- en max-functies zijn ontworpen om de kleinste of grootste waarde van geordende types of een vooraf bepaald aantal argumenten te berekenen. Beide hebben ten minste één argument nodig om te kunnen functioneren. Aan de andere kant richt de clear functie zich op een map, slice of type parameter en verwijdert of annuleert alle elementen in het argument.

Sinds de officiële release op 8 augustus kan Golang 1.21 worden gedownload van de projectwebsite. Deze productierelease volgt op een eerdere release candidate die op 21 juni werd gepubliceerd.

PGO, dat oorspronkelijk in februari werd geïntroduceerd als preview in Golang 1.20, heeft vooruitgang geboekt in de nieuwste versie. Het is nu beschikbaar in een algemene release en stelt de compiler toolchain in staat om werklastspecifieke en applicatiespecifieke optimalisaties uit te voeren op basis van runtime profielinformatie. Volgens de ontwikkelaars van het Go-project is PGO erin geslaagd om de prestaties van verschillende programma's met 2% tot 7% te verbeteren. De Go compiler is bijgewerkt met PGO functionaliteit.

Naast de vooruitgang van de Go compiler en PGO, brengt Golang 1.21 bijkomende prestatieverbeteringen. De focus op het optimaliseren van de vuilnisverzamelaar kan voor bepaalde toepassingen een vermindering tot 40% van de wachttijd opleveren. Tegelijkertijd kost het verzamelen van sporen met runtime/trace aanzienlijk minder CPU op AMD64- en Arm64-systemen.

