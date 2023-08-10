شهد مشهد البرمجة الحديث وصول Golang 1.21 ، وهو تحديث جديد للغة برمجة Google Go. هذا الإصدار المخصب بالوظائف المدمجة الجديدة والتوافر العام للتحسين الموجه للملف الشخصي (PGO) ، يسعى إلى إعادة تعريف تجربة البرمجة. علاوة على ذلك ، يعرض تحسينات ملحوظة في التوافق مع WebAssembly.

المقدمات البارزة في هذا الإصدار هي الوظائف المضمنة - min ، max ، and clear. تم تصميم الدالتين min و max لحساب أصغر أو أكبر قيمة للأنواع المرتبة أو عدد محدد مسبقًا من الوسائط. كلاهما يتطلب وسيطة واحدة على الأقل للعمل. من ناحية أخرى ، تستهدف الوظيفة clear خريطة أو شريحة أو نوع معلمة النوع وتلغي أو تلغي جميع العناصر في الوسيطة.

منذ الإصدار الرسمي في 8 أغسطس ، أصبح الوصول إلى Golang 1.21 متاحًا للتنزيل من موقع المشروع على الويب. يتبع إصدار الإنتاج هذا إصدارًا مُرشحًا سابقًا تم نشره في 21 يونيو.

خط PGO ، الذي تم تقديمه في الأصل كمعاينة في Golang 1.20 في فبراير ، خطوات كبيرة في الإصدار الأخير. متوفر الآن في إصدار عام ، وهو يمكّن سلسلة أدوات المترجم من إجراء تحسينات خاصة بحمل العمل والتطبيق بناءً على معلومات ملف تعريف وقت التشغيل. وفقًا لادعاءات مطوري مشروع Go ، نجحت PGO في تحسين الأداء بنسبة 2٪ إلى 7٪ عبر برامج مختلفة. تم تحديث برنامج التحويل البرمجي Go بوظيفة PGO.

بالإضافة إلى تطوير مترجم Go و PGO ، يوفر Golang 1.21 تعزيزات إضافية في الأداء. يمكن أن يؤدي التركيز على تحسين أداة تجميع البيانات المهملة إلى تقليل وقت استجابة الذيل بنسبة تصل إلى 40٪ لتطبيقات معينة. في الوقت نفسه ، فإن عملية جمع التتبع مع وقت التشغيل / التتبع تتكبد تكلفة أقل بكثير لوحدة المعالجة المركزية على أنظمة AMD64 و Arm64.

للمطورين الذين يتطلعون إلى تنفيذ هذه الميزات في تطبيقاتهم الخلفية ، يوفر AppMaster نقطة انطلاق ممتازة. كأداة قوية no-code ، يسمح AppMaster للعملاء بتصميم نماذج البيانات بشكل مرئي ، وإنشاء منطق الأعمال ، و REST API ونقاط نهاية WSS. يمكن للاستفادة من قدراتها القوية أن تعزز بلا شك تجربة التطوير وتحسين الأداء باستخدام ميزات Golang 1.21.