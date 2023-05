Il a été annoncé que BuildFire, un précurseur dans les plateformes de développement d'applications mobiles, a acquis Bizness Apps, l'un de ses principaux concurrents sur le marché. Cette acquisition stratégique souligne l'engagement inébranlable de BuildFire envers l'innovation et la croissance continues dans l'industrie du développement d'applications mobiles.

La fusion promet d'améliorer l'expérience client en offrant la plate-forme de développement d'applications la plus complète et la plus conviviale du marché, soutenue par son interface facile à utiliser et son ensemble de fonctionnalités abondant. Grâce à cette acquisition, les utilisateurs existants Bizness Apps peuvent désormais profiter de la richesse des services et de l'expérience utilisateur exceptionnelle offerts par BuildFire.

Daniel Hindi, co-fondateur et directeur de l'exploitation de BuildFire, a partagé son point de vue sur l'acquisition, déclarant : « Notre engagement a toujours été de fournir aux entreprises des solutions de pointe pour créer, déployer et gérer des applications mobiles. L'acquisition de la clientèle Bizness Apps' nous permet non seulement d'offrir des services et des expériences utilisateur exceptionnels à un public plus large, mais cela démontre également notre solide position sur le marché et notre potentiel de croissance.

BuildFire souhaite la bienvenue à tous les clients Bizness Apps et leur assure un service et un soutien continus de haute qualité dans leur parcours avec la famille BuildFire. L'acquisition représente une étape importante pour l'entreprise et alimente sa détermination à étendre ses capacités et à révolutionner le monde du développement d'applications mobiles.

BuildFire est le leader du marché en tant appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022>innovative mobile app development platform qui permet aux entreprises de créer, déployer et gérer des applications mobiles personnalisées sans aucune connaissance en codage. Son interface conviviale et ses fonctionnalités puissantes permettent à des milliers d'entreprises de divers secteurs de rationaliser leurs opérations, de stimuler l'engagement des clients et de stimuler la croissance. Avec des solutions no-code telles que appmaster .io> AppMaster.io , les entreprises peuvent simplifier davantage le processus de développement d'applications et atteindre leurs objectifs plus efficacement.

Suite à cette acquisition, l'industrie du développement d'applications mobiles peut anticiper des développements et des mises à jour passionnants de BuildFire pour renforcer davantage son leadership sur le marché. Restez à l'écoute pendant que nous continuons à couvrir cet incroyable voyage et les futures innovations qui émergent du partenariat entre BuildFire et Bizness Apps.