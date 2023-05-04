Mobil uygulama geliştirme platformlarında lider olan BuildFire pazardaki en büyük rakiplerinden Bizness Apps satın aldığı açıklandı. Bu stratejik satın alma, BuildFire mobil uygulama geliştirme endüstrisinde sürekli yenilik ve büyümeye yönelik sarsılmaz taahhüdünü vurgulamaktadır.

Birleşme, kullanımı kolay arayüzü ve bol özellik setiyle desteklenen, piyasadaki en kapsamlı ve kullanıcı dostu uygulama geliştirme platformunu sunarak müşteri deneyimini geliştirmeyi vaat ediyor. Bu satın alma sayesinde, mevcut Bizness Apps kullanıcıları artık BuildFire tarafından sunulan zengin hizmetlerden ve olağanüstü kullanıcı deneyiminden yararlanabilirler.

BuildFire Kurucu Ortağı ve COO'su Daniel Hindi, satın almayla ilgili görüşlerini paylaşarak, "Taahhüdümüz her zaman işletmelere mobil uygulamalar oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için son teknoloji çözümler sağlamak olmuştur. Bizness Apps' müşteri tabanını kazanmak, yalnızca daha geniş bir kitleye olağanüstü hizmetler ve kullanıcı deneyimleri sunmamıza izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda güçlü pazar konumumuzu ve büyüme potansiyelimizi gösteriyor.

BuildFire tüm Bizness Apps müşterilerine sıcak bir karşılama sunar ve BuildFire ailesiyle yaptıkları yolculukta yüksek kaliteli hizmet ve desteğin devam etmesini sağlar. Satın alma, şirket için önemli bir kilometre taşını sergiliyor ve yeteneklerini genişletme ve mobil uygulama geliştirme dünyasında devrim yaratma konusundaki kararlılığını artırıyor.

BuildFire işletmelerin özel mobil uygulamalar oluşturmasını, dağıtmasını ve yönetmesini sağlayan bir appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022>innovative mobile app development platform Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleri, çeşitli sektörlerdeki binlerce işletmeye operasyonları düzene sokmak, müşteri bağlılığını artırmak ve büyümeyi desteklemek için güç veriyor. appmaster .io> AppMaster.io gibi no-code çözümlerle işletmeler, uygulama geliştirme sürecini daha da basitleştirebilir ve hedeflerine daha verimli bir şekilde ulaşabilir.

Bu satın almanın ardından mobil uygulama geliştirme endüstrisi, pazar liderliğini daha da güçlendirmek için BuildFire heyecan verici gelişmeler ve güncellemeler bekleyebilir. Bu inanılmaz yolculuğu ve BuildFire ile Bizness Apps arasındaki ortaklıktan ortaya çıkan gelecekteki yenilikleri ele almaya devam ederken bizi izlemeye devam edin.