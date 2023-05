Foi anunciado que BuildFire, pioneira em plataformas de desenvolvimento de aplicativos móveis, adquiriu Bizness Apps, um de seus principais concorrentes no mercado. Esta aquisição estratégica destaca o compromisso inabalável da BuildFire com a inovação e crescimento contínuos na indústria de desenvolvimento de aplicativos móveis.

A fusão promete melhorar a experiência do cliente, oferecendo a plataforma de desenvolvimento de aplicativos mais ampla e amigável do mercado, suportada por sua interface fácil de usar e amplo conjunto de recursos. Graças a esta aquisição, os usuários existentes Bizness Apps agora podem aproveitar a riqueza de serviços e a excepcional experiência do usuário oferecida pelo BuildFire.

Daniel Hindi, co-fundador e COO da BuildFire, compartilhou sua opinião sobre a aquisição, afirmando: Nosso compromisso sempre foi fornecer às empresas soluções de ponta para criar, implantar e gerenciar aplicativos móveis. Adquirir a base de clientes Bizness Apps' não apenas nos permite oferecer serviços excepcionais e experiências de usuário para um público mais amplo, mas também demonstra nossa forte posição no mercado e potencial de crescimento.

BuildFire dá as boas-vindas calorosas a todos os clientes Bizness Apps e garante a eles serviço e suporte contínuos de alta qualidade em sua jornada com a família BuildFire. A aquisição representa um marco significativo para a empresa e alimenta sua determinação em expandir as capacidades e revolucionar o mundo do desenvolvimento de aplicativos móveis.

BuildFire lidera o mercado como um appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022>innovative mobile app development platform que permite às empresas criar, implantar e gerenciar aplicativos móveis personalizados sem nenhum conhecimento de codificação. Sua interface amigável e recursos poderosos permitem que milhares de empresas em vários setores agilizem as operações, aumentem o envolvimento do cliente e impulsionem o crescimento. Com soluções no-code como appmaster .io> AppMaster.io , as empresas podem simplificar ainda mais o processo de desenvolvimento de aplicativos e atingir seus objetivos com mais eficiência.

Após esta aquisição, a indústria de desenvolvimento de aplicativos móveis pode antecipar desenvolvimentos e atualizações empolgantes do BuildFire para fortalecer ainda mais sua liderança de mercado. Fique ligado enquanto continuamos a cobrir esta jornada incrível e as futuras inovações que surgem da parceria entre BuildFire e Bizness Apps.