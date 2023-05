È stato annunciato che BuildFire, leader nelle piattaforme di sviluppo di app per dispositivi mobili, ha acquisito Bizness Apps, uno dei suoi principali concorrenti sul mercato. Questa acquisizione strategica mette in evidenza l'incrollabile impegno di BuildFire verso la continua innovazione e crescita nel settore dello sviluppo di app per dispositivi mobili.

La fusione promette di migliorare l'esperienza del cliente offrendo la piattaforma di sviluppo di app più ampia e intuitiva sul mercato, supportata dalla sua interfaccia facile da usare e dall'abbondante set di funzionalità. Grazie a questa acquisizione, gli attuali utenti Bizness Apps possono ora avvalersi della ricchezza di servizi e dell'eccezionale esperienza utente offerti da BuildFire.

Daniel Hindi, co-fondatore e COO di BuildFire, ha condiviso le sue opinioni sull'acquisizione, affermando: Il nostro impegno è sempre stato quello di fornire alle aziende soluzioni all'avanguardia per la creazione, l'implementazione e la gestione di applicazioni mobili. L'acquisizione della base clienti Bizness Apps' non solo ci consente di offrire servizi ed esperienze utente eccezionali a un pubblico più ampio, ma dimostra anche la nostra forte posizione di mercato e il potenziale di crescita.

BuildFire dà un caloroso benvenuto a tutti i clienti Bizness Apps e garantisce loro un servizio e un supporto continui di alta qualità nel loro viaggio con la famiglia BuildFire. L'acquisizione rappresenta una pietra miliare significativa per l'azienda e alimenta la loro determinazione nell'espandere le capacità e rivoluzionare il mondo dello sviluppo di app mobili.

BuildFire guida il mercato come piattaforma innovativa di sviluppo di app mobili per creare, implementare e gestire applicazioni mobili personalizzate senza alcuna conoscenza di codifica. La sua interfaccia user-friendly e le potenti funzionalità consentono a migliaia di aziende in vari settori di semplificare le operazioni, aumentare il coinvolgimento dei clienti e guidare la crescita.

A seguito di questa acquisizione, il settore dello sviluppo di app mobili può anticipare sviluppi e aggiornamenti entusiasmanti da BuildFire per rafforzare ulteriormente la propria leadership di mercato. Resta sintonizzato mentre continuiamo a coprire questo incredibile viaggio e le future innovazioni che emergono dalla partnership tra BuildFire e Bizness Apps.