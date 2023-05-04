تم الإعلان عن أن BuildFire ، الشركة الرائدة في مجال منصات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، قد استحوذت على Bizness Apps ، أحد منافسيها الرئيسيين في السوق. يسلط هذا الاستحواذ الاستراتيجي الضوء على التزام BuildFire الثابت تجاه الابتكار المستمر والنمو في صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

يعد الدمج بتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم منصة تطوير التطبيقات الأكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام في السوق ، مدعومة بواجهة سهلة الاستخدام ومجموعة ميزات وفيرة. بفضل هذا الاستحواذ ، يمكن الآن لمستخدمي Bizness Apps الحاليين الاستفادة من ثروة الخدمات وتجربة المستخدم الاستثنائية التي تقدمها BuildFire.

شارك Daniel Hindi ، الشريك المؤسس ومدير العمليات في BuildFire ، وجهات نظره حول الاستحواذ ، قائلاً: لقد كان التزامنا دائمًا هو تزويد الشركات بحلول متطورة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول ونشرها وإدارتها. لا يتيح لنا اكتساب قاعدة عملاء Bizness Apps' تقديم خدمات استثنائية وتجارب مستخدمين لجمهور أوسع فحسب ، بل إنه يوضح أيضًا مكانتنا القوية في السوق وإمكانات النمو لدينا.

ترحب BuildFire ترحيباً حاراً بجميع عملاء Bizness Apps وتضمن لهم استمرار الخدمة عالية الجودة والدعم في رحلتهم مع عائلة BuildFire. يمثل الاستحواذ علامة بارزة للشركة ويعزز تصميمها على توسيع القدرات وإحداث ثورة في عالم تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

يقود BuildFire السوق بصفته appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022>innovative mobile app development platform بدون أي معرفة بالترميز. تعمل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية على تمكين آلاف الشركات في مختلف القطاعات لتبسيط العمليات وتعزيز مشاركة العملاء ودفع النمو. مع حلول no-code مثل appmaster .io> AppMaster.io ، يمكن للشركات تبسيط عملية تطوير التطبيق وتحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة.

بعد هذا الاستحواذ ، يمكن لصناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة توقع تطورات وتحديثات مثيرة من BuildFire لتعزيز ريادتها في السوق بشكل أكبر. ابق على اتصال بينما نواصل تغطية هذه الرحلة المذهلة والابتكارات المستقبلية التي تنبثق من الشراكة بين BuildFire و Bizness Apps.