Было объявлено, что BuildFire, лидер на рынке платформ для разработки мобильных приложений, приобрела Bizness Apps, одного из своих основных конкурентов на рынке. Это стратегическое приобретение подчеркивает непоколебимую приверженность BuildFire постоянным инновациям и росту в индустрии разработки мобильных приложений.

Слияние обещает улучшить качество обслуживания клиентов, предлагая самую обширную и удобную платформу для разработки приложений на рынке, поддерживаемую ее простым в использовании интерфейсом и богатым набором функций. Благодаря этому приобретению существующие пользователи Bizness Apps теперь могут воспользоваться множеством услуг и исключительным пользовательским интерфейсом, предлагаемым BuildFire.

Daniel Hindi, соучредитель и главный операционный директор BuildFire, поделился своим мнением о приобретении, заявив: «Нашей целью всегда было предоставление предприятиям передовых решений для создания, развертывания и управления мобильными приложениями. Приобретение клиентской базы Bizness Apps' не только позволяет нам предлагать исключительные услуги и возможности для пользователей более широкой аудитории, но также демонстрирует нашу сильную позицию на рынке и потенциал роста.

BuildFire тепло приветствует всех клиентов Bizness Apps и гарантирует им постоянное высококачественное обслуживание и поддержку в их путешествии с семейством BuildFire. Это приобретение знаменует собой важную веху для компании и подпитывает ее решимость расширять возможности и революционизировать мир разработки мобильных приложений.

BuildFire лидирует на рынке как appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022>innovative mobile app development platform создавать, развертывать и управлять пользовательскими мобильными приложениями. без каких-либо знаний кодирования. Его удобный интерфейс и мощные функции позволяют тысячам предприятий в различных секторах оптимизировать операции, повышать вовлеченность клиентов и стимулировать рост. Благодаря решениям no-code таким как appmaster .io> AppMaster.io , компании могут еще больше упростить процесс разработки приложений и более эффективно достигать своих целей.

После этого приобретения индустрия разработки мобильных приложений может ожидать интересных разработок и обновлений от BuildFire, чтобы еще больше укрепить свое лидерство на рынке. Оставайтесь с нами, пока мы продолжаем рассказывать об этом невероятном путешествии и будущих инновациях, которые появятся в результате партнерства между BuildFire и Bizness Apps.