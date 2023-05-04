已宣布，移动应用程序开发平台的领跑者BuildFire已收购其在市场上的主要竞争对手之一Bizness Apps 。此次战略收购凸显了BuildFire对移动应用程序开发行业持续创新和增长的坚定承诺。

合并承诺通过提供市场上最广泛和用户友好的应用程序开发平台，以其易于使用的界面和丰富的功能集支持，改善客户体验。由于这次收购，现有的Bizness Apps用户现在可以利用BuildFire提供的丰富服务和卓越的用户体验。

BuildFire的联合创始人兼首席运营官Daniel Hindi分享了他对此次收购的看法，他表示，我们一直致力于为企业提供用于创建、部署和管理移动应用程序的尖端解决方案。收购Bizness Apps'客户群不仅使我们能够为更广泛的受众提供卓越的服务和用户体验，而且还展示了我们强大的市场地位和增长潜力。

BuildFire热烈欢迎所有Bizness Apps客户，并确保他们在使用BuildFire系列的过程中继续获得高质量的服务和支持。此次收购展示了公司的一个重要里程碑，并激发了他们扩展能力和彻底改变移动应用程序开发世界的决心。

BuildFire appmaster .io/blog/best-free-drag-and-drop-mobile-app-builders-in-2022>innovative mobile app development platform 、部署和管理自定义移动应用程序没有任何编码知识。其用户友好的界面和强大的功能使各行各业的数千家企业能够简化运营、提高客户参与度并推动增长。借助appmaster .io> AppMaster.io等no-code解决方案，企业可以进一步简化应用程序开发过程并更有效地实现其目标。

此次收购后，移动应用程序开发行业可以期待BuildFire的激动人心的发展和更新，以进一步加强其市场领导地位。请继续关注我们继续报道这一令人难以置信的旅程以及BuildFire和Bizness Apps之间的合作伙伴关系带来的未来创新。