Développement d'un framework Web évolutif : un aperçu de Django 5.0

Dans le cadre d'un grand pas en avant pour le développement Web Python, le très apprécié framework Web Django a dévoilé sa dernière itération, Django 5.0. Cette version notable apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment des modèles de rendu de champs de formulaire plus simples et la fourniture de valeurs par défaut précalculées par les bases de données.

Django 5.0 a été dévoilé le 4 décembre. Les utilisateurs potentiels peuvent l'acquérir à l'aide du programme d'installation du package pip, en exécutant la commande : pip install Django==5.0.

L'une des introductions notables de Django 5.0 est le concept de groupe de champs et les modèles de groupe de champs qui l'accompagnent. Ceux-ci sont conçus pour simplifier le processus de rendu des aspects liés aux champs de formulaire Django, tels que son widget, son texte d'aide, son étiquette et ses messages d'erreur. Cela accélérera et rationalisera le processus de développement pour AppMaster et d'autres plates no-code offrant des fonctionnalités liées aux formulaires.

En dehors de cela, d'autres améliorations incluent l'affichage du nombre de facettes pour les filtres appliqués sur la liste de modifications de l'administrateur, lorsqu'ils sont activés via l'interface utilisateur. Les développeurs auront la liberté de modifier ce comportement à l'aide du nouvel attribut ModelAdmin.show_facets.

Cette dernière version de Django responsabilise les développeurs en fournissant un nouveau paramètre Field.db_default. Cette fonction permet à un développeur de définir des valeurs par défaut précalculées à partir de la base de données. Les développeurs ont également la possibilité de produire des colonnes générées par une base de données à l'aide de la classe GeneratedField. Ce champ pratique fonctionne sur tous les back-ends de bases de données pris en charge et peut créer un champ calculé à partir d'autres champs.

De plus, les développeurs apprécieront les choix étendus de Django 5.0 pour déclarer les options de champs. Une flexibilité améliorée est offerte via Field.choices pour les champs de modèle et ChoiceField.choices pour les champs de formulaire. Auparavant, les choix devaient être soit une liste de deux tuples, soit une sous-classe de types d'énumération. Cependant, ce dernier mandat nécessitait d'accéder à l'attribut .choices pour fournir les valeurs sous la forme nécessaire.

La communauté Django est encore renforcée par une prise en charge étendue de Python 3.10, Python 3.11 et Python 3.12. Suite au déploiement de Django 5.0, les développeurs recommandent fortement aux créateurs d'applications tierces de ne plus utiliser toutes les versions antérieures à Django 4.2.

Dans l'ensemble, Django 5.0 offre aux développeurs travaillant sur des projets de framework Web Python une chance de simplifier et d'accélérer leurs flux de travail. Les outils de développement rapide d'applications comme AppMaster apprécieront grandement ces améliorations, leur permettant de continuer à fournir des solutions de pointe à leurs utilisateurs.