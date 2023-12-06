Развитие разработки веб-фреймворков: обзор Django 5.0

Сделав значительный шаг вперед в веб-разработке на Python, уважаемая веб-инфраструктура Django представила свою новейшую версию — Django 5.0. Этот примечательный выпуск привносит в таблицы новые возможности, включая более простые шаблоны отрисовки полей формы и предоставление базами данных предварительно вычисленных значений по умолчанию.

Django 5.0 был представлен 4 декабря. Потенциальные пользователи могут получить его с помощью установщика пакета pip, выполнив команду: pip install Django==5.0.

Одним из примечательных нововведений в Django 5.0 является концепция группы полей и сопутствующие шаблоны групп полей. Они разработаны для упрощения процесса рендеринга связанных аспектов полей формы Django, таких как виджет, текст справки, метки и сообщения об ошибках. Это ускорит и оптимизирует процесс разработки для AppMaster и других платформ no-code, которые предлагают функциональные возможности, связанные с формами.

Помимо этого, другие улучшения включают отображение количества аспектов для примененных фильтров в списке изменений администратора при активации через пользовательский интерфейс. Разработчики смогут изменить это поведение, используя новый атрибут ModelAdmin.show_facets.

Эта последняя версия Django расширяет возможности разработчиков, предоставляя новый параметр Field.db_default. Эта функция позволяет разработчику устанавливать предварительно вычисленные значения по умолчанию из базы данных. Разработчики также получают возможность создавать столбцы, генерируемые базой данных, с помощью класса GeneratedField. Это практическое поле работает во всех поддерживаемых базах данных и может создавать поля, вычисляемые на основе других полей.

Более того, разработчики приветствуют расширенные возможности Django 5.0 для объявления параметров полей. Повышенная гибкость обеспечивается с помощью Field.choices для полей модели и ChoiceField.choices для полей формы. Раньше выбор должен был быть либо списком из двух кортежей, либо подклассом перечисляемых типов. Однако последний мандат требовал доступа к атрибуту .choices для предоставления значений в необходимой форме.

Сообщество Django дополнительно поддерживается расширенной поддержкой Python 3.10, Python 3.11 и Python 3.12. После выпуска Django 5.0 разработчики настоятельно рекомендуют сторонним создателям приложений больше не использовать все версии до Django 4.2.

В целом, Django 5.0 предлагает разработчикам, работающим над проектами веб-фреймворка Python, возможность упростить и ускорить свои рабочие процессы. Инструменты быстрой разработки приложений, такие как AppMaster, высоко оценят эти улучшения, что позволит им продолжать предоставлять своим пользователям передовые решения.