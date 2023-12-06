不断发展的 Web 框架开发：Django 5.0 概述

备受推崇的 Django Web 框架发布了其最新版本 Django 5.0，这是 Python Web 开发的一次重大飞跃。这一值得注意的版本为表格带来了新的功能，包括更简单的表单字段渲染模板以及数据库提供的预先计算的默认值。

Django 5.0 于 12 月 4 日发布。潜在用户可以使用 pip 软件包安装程序通过运行以下命令来获取它：pip install Django==5.0。

Django 5.0 中值得注意的引入之一是字段组和随附的字段组模板的概念。这些旨在简化相关 Django 表单字段方面的呈现过程，例如其小部件、帮助文本、标签和错误消息。这将加快并简化AppMaster和其他提供表单相关功能的no-code平台的开发流程。

除此之外，其他增强功能包括在通过用户界面激活时在管理更改列表上显示应用的过滤器的构面计数。开发人员可以使用新的 ModelAdmin.show_facets 属性自由地更改此行为。

最新版本的 Django 通过提供新的 Field.db_default 参数为开发人员提供支持。此功能允许开发人员从数据库设置预先计算的默认值。开发人员还可以借助GenerateField 类生成数据库生成的列。这个实用字段适用于每个受支持的数据库后端，并且可以创建根据其他字段计算的字段。

此外，开发人员将欢迎 Django 5.0 声明字段选项的扩展选择。通过模型字段的 Field.choices 和表单字段的 ChoiceField.choices 提供了更高的灵活性。以前，选择必须是两个元组的列表或枚举类型的子类。然而，后一个任务需要访问 .choices 属性以提供必要形式的值。

对 Python 3.10、Python 3.11 和 Python 3.12 的扩展支持进一步增强了 Django 社区。 Django 5.0 推出后，开发人员强烈建议第三方应用程序创建者不再使用 Django 4.2 之前的所有版本。

总体而言，Django 5.0 为从事 Python Web 框架项目的开发人员提供了简化和加快工作流程的机会。像AppMaster这样的快速应用程序开发工具将非常欣赏这些改进，使他们能够继续为用户提供尖端的解决方案。