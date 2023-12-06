Gelişen Web Çerçevesi Geliştirme: Django 5.0'a Genel Bakış

Python web geliştirmede ileriye doğru atılan önemli bir adımla, son derece saygın Django web çerçevesi en yeni yinelemesi olan Django 5.0'ı tanıttı. Bu dikkate değer sürüm, daha basit form alanı oluşturma şablonları ve veritabanları tarafından önceden hesaplanmış varsayılan değerlerin sağlanması da dahil olmak üzere tabloya yeni yetenekler getiriyor.

Django 5.0 4 Aralık'ta tanıtıldı. Potansiyel kullanıcılar bunu pip paketi yükleyicisini kullanarak şu komutu çalıştırarak edinebilirler: pip install Django==5.0.

Django 5.0'daki dikkate değer yeniliklerden biri alan grubu kavramı ve ona eşlik eden alan grubu şablonlarıdır. Bunlar, widget, yardım metni, etiket ve hata mesajları gibi ilgili Django form alanı özelliklerinin oluşturma sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır. Bu, AppMaster ve formla ilgili işlevsellik sunan diğer no-code platformlar için geliştirme sürecini hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.

Bunun dışında, diğer geliştirmeler arasında, kullanıcı arayüzü aracılığıyla etkinleştirildiğinde, uygulanan filtreler için özellik sayılarının yönetici değişiklik listesinde görüntülenmesi yer alıyor. Geliştiriciler, yeni ModelAdmin.show_facets özelliğini kullanarak bu davranışı değiştirme özgürlüğüne sahip olacak.

Django'nun bu son sürümü, yeni bir Field.db_default parametresi sağlayarak geliştiricilere güç verir. Bu işlev, geliştiricinin veritabanından önceden hesaplanmış varsayılan değerleri ayarlamasına olanak tanır. Geliştiriciler ayrıca GeneeredField sınıfının yardımıyla veritabanı tarafından oluşturulan sütunlar üretme yeteneğini de kazanırlar. Bu pratik alan, desteklenen her veritabanı arka ucunda çalışır ve diğer alanlardan hesaplanan bir alan oluşturabilir.

Üstelik geliştiriciler, Django 5.0'ın alan seçeneklerini bildirmek için genişletilmiş seçenekleri memnuniyetle karşılayacaklardır. Model alanları için Field.choices ve form alanları için ChoiceField.choices aracılığıyla iyileştirilmiş esneklik sunulur. Daha önce seçimlerin ya iki demetten oluşan bir liste ya da numaralandırma türlerinin bir alt sınıfı olması gerekiyordu. Ancak ikinci talimat, değerleri gerekli biçimde sağlamak için .choices niteliğine erişmeyi gerektiriyordu.

Django topluluğu Python 3.10, Python 3.11 ve Python 3.12'ye yönelik genişletilmiş destekle daha da güçlendirilmiştir. Django 5.0'ın kullanıma sunulmasının ardından geliştiriciler, üçüncü taraf uygulama yaratıcılarının artık Django 4.2'den önceki tüm sürümleri kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyor.

Genel olarak Django 5.0, Python web çerçevesi projeleri üzerinde çalışan geliştiricilere iş akışlarını basitleştirme ve hızlandırma şansı sunuyor. AppMaster gibi hızlı uygulama geliştirme araçları, kullanıcılarına en ileri çözümleri sunmaya devam etmelerine olanak tanıyan bu iyileştirmeleri büyük ölçüde takdir edecektir.