Sviluppo di framework Web in evoluzione: una panoramica di Django 5.0

Con un significativo passo avanti per lo sviluppo web Python, l'apprezzato framework web Django ha svelato la sua ultima iterazione, Django 5.0. Questa notevole versione introduce nuove funzionalità, inclusi modelli di rendering dei campi modulo più semplici e la fornitura di valori predefiniti precalcolati da parte dei database.

Django 5.0 è stato presentato il 4 dicembre. I potenziali utenti possono acquisirlo utilizzando il programma di installazione del pacchetto pip, eseguendo il comando: pip install Django==5.0.

Una delle introduzioni più importanti in Django 5.0 è il concetto di gruppo di campi e i relativi modelli di gruppi di campi. Questi sono progettati per semplificare il processo di rendering degli aspetti relativi ai campi del modulo Django, come il widget, il testo della guida, l'etichetta e i messaggi di errore. Ciò accelererà e semplificherà il processo di sviluppo per AppMaster e altre piattaforme no-code che offrono funzionalità relative ai moduli.

Oltre a ciò, altri miglioramenti includono la visualizzazione del numero di sfaccettature per i filtri applicati nell'elenco delle modifiche dell'amministratore, quando attivati ​​tramite l'interfaccia utente. Gli sviluppatori avranno la libertà di modificare questo comportamento utilizzando il nuovo attributo ModelAdmin.show_facets.

Quest'ultima versione di Django offre maggiore potere agli sviluppatori fornendo un nuovo parametro Field.db_default. Questa funzione consente allo sviluppatore di impostare valori predefiniti precalcolati dal database. Gli sviluppatori acquisiscono inoltre la possibilità di produrre colonne generate dal database con l'aiuto della classe GeneratedField. Questo campo pratico funziona su ogni back-end di database supportato e può creare un campo calcolato da altri campi.

Inoltre, gli sviluppatori apprezzeranno le scelte ampliate di Django 5.0 per la dichiarazione delle opzioni dei campi. Una maggiore flessibilità è offerta tramite Field.choices per i campi del modello e ChoiceField.choices per i campi del modulo. Prima, le scelte dovevano essere un elenco di due tuple o una sottoclasse di tipi di enumerazione. Tuttavia, quest'ultimo mandato richiedeva l'accesso all'attributo .choices per fornire valori nella forma necessaria.

La comunità Django è ulteriormente rafforzata dal supporto esteso a Python 3.10, Python 3.11 e Python 3.12. Dopo il lancio di Django 5.0, gli sviluppatori consigliano vivamente ai creatori di app di terze parti di non utilizzare più tutte le versioni precedenti a Django 4.2.

Nel complesso, Django 5.0 offre agli sviluppatori che lavorano su progetti di framework web Python la possibilità di semplificare e accelerare i propri flussi di lavoro. Gli strumenti di sviluppo rapido di applicazioni come AppMaster apprezzeranno molto questi miglioramenti, consentendo loro di continuare a fornire soluzioni all'avanguardia ai propri utenti.