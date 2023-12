Evoluindo o Desenvolvimento de Framework Web: Uma Visão Geral do Django 5.0

Em um avanço significativo para o desenvolvimento web em Python, o conceituado framework web Django revelou sua mais nova iteração, Django 5.0. Esta versão notável traz novos recursos para a mesa, incluindo modelos de renderização de campos de formulário mais simples e o fornecimento de valores padrão pré-calculados por bancos de dados.

Django 5.0 foi lançado em 4 de dezembro. Usuários em potencial podem adquiri-lo utilizando o instalador do pacote pip, executando o comando: pip install Django==5.0.

Uma das introduções notáveis ​​no Django 5.0 é o conceito de grupo de campos e os modelos de grupo de campos que os acompanham. Eles são projetados para simplificar o processo de renderização de aspectos relacionados aos campos de formulário do Django, como widget, texto de ajuda, rótulo e mensagens de erro. Isso irá agilizar e agilizar o processo de desenvolvimento do AppMaster e outras plataformas no-code que oferecem funcionalidades relacionadas a formulários.

Além disso, outras melhorias incluem a exibição de contagens de facetas para filtros aplicados na lista de alterações do administrador, quando ativadas por meio da interface do usuário. Os desenvolvedores terão a liberdade de alterar esse comportamento usando o novo atributo ModelAdmin.show_facets.

Esta versão mais recente do Django capacita os desenvolvedores fornecendo um novo parâmetro Field.db_default. Esta função permite que um desenvolvedor defina valores padrão pré-calculados do banco de dados. Os desenvolvedores também ganham a capacidade de produzir colunas geradas pelo banco de dados com a ajuda da classe GeneratedField. Este campo prático funciona em todos os back-ends de bancos de dados suportados e pode criar um campo calculado a partir de outros campos.

Além disso, os desenvolvedores receberão bem as opções expandidas do Django 5.0 para declarar opções de campo. Maior flexibilidade é oferecida por meio de Field.choices para campos de modelo e ChoiceField.choices para campos de formulário. Antes, as opções deveriam ser uma lista de duas tuplas ou uma subclasse de tipos de enumeração. No entanto, o último mandato exigia o acesso ao atributo .choices para fornecer valores na forma necessária.

A comunidade Django é ainda reforçada pelo suporte estendido ao Python 3.10, Python 3.11 e Python 3.12. Após o lançamento do Django 5.0, os desenvolvedores recomendam fortemente que os criadores de aplicativos de terceiros não usem mais todas as versões anteriores ao Django 4.2.

No geral, o Django 5.0 oferece aos desenvolvedores que trabalham em projetos de framework web Python uma chance de simplificar e agilizar seus fluxos de trabalho. Ferramentas de desenvolvimento rápido de aplicativos como AppMaster apreciarão muito essas melhorias, permitindo que continuem fornecendo soluções de ponta aos seus usuários.