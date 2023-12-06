تطور تطوير إطار عمل الويب: نظرة عامة على Django 5.0

في قفزة كبيرة إلى الأمام في تطوير الويب بايثون، كشف إطار عمل الويب Django الذي يحظى بتقدير كبير عن أحدث نسخة له، Django 5.0. يقدم هذا الإصدار الملحوظ إمكانات جديدة إلى الجدول، بما في ذلك قوالب عرض حقل النموذج الأكثر وضوحًا وتوفير القيم الافتراضية المحسوبة مسبقًا بواسطة قواعد البيانات.

تم الكشف عن Django 5.0 في الرابع من ديسمبر. يمكن للمستخدمين المحتملين الحصول عليه باستخدام مثبت حزمة pip، عبر تشغيل الأمر: pip install Django==5.0.

إحدى المقدمات البارزة في Django 5.0 هي مفهوم المجموعة الميدانية وقوالب المجموعة الميدانية المصاحبة. تم تصميمها لتبسيط عملية العرض لجوانب حقل نموذج Django ذات الصلة، مثل عنصر واجهة المستخدم ونص المساعدة والتسمية ورسائل الخطأ. سيؤدي هذا إلى تسريع وتبسيط عملية تطوير AppMaster وغيرها من الأنظمة الأساسية التي no-code والتي توفر وظائف مرتبطة بالنموذج.

وبصرف النظر عن ذلك، تتضمن التحسينات الأخرى عرض عدد جوانب المرشحات المطبقة في قائمة تغيير المسؤول، عند تنشيطها عبر واجهة المستخدم. سيكون للمطورين الحرية في تغيير هذا السلوك باستخدام السمة ModelAdmin.show_facets الجديدة.

يعمل هذا الإصدار الأخير من Django على تمكين المطورين من خلال توفير معلمة Field.db_default جديدة. تسمح هذه الوظيفة للمطور بتعيين القيم الافتراضية المحسوبة مسبقًا من قاعدة البيانات. يكتسب المطورون أيضًا القدرة على إنتاج أعمدة يتم إنشاؤها بواسطة قاعدة البيانات بمساعدة فئة GeneratedField. يعمل هذا المجال العملي على كل قاعدة بيانات مدعومة ويمكنه إنشاء حقل محسوب من حقول أخرى.

علاوة على ذلك، سيرحب المطورون بخيارات Django 5.0 الموسعة للإعلان عن خيارات الحقول. يتم توفير مرونة محسنة من خلال Field.choices لحقول النموذج وChoiceField.choices لحقول النموذج. في السابق، كان مطلوبًا من الاختيارات أن تكون إما قائمة من صفين أو فئة فرعية من أنواع التعداد. ومع ذلك، يتطلب التفويض الأخير الوصول إلى سمة .choess لتوفير القيم بالشكل اللازم.

يتم تعزيز مجتمع Django بشكل أكبر من خلال الدعم الموسع لـ Python 3.10 وPython 3.11 وPython 3.12. بعد طرح Django 5.0، يوصي المطورون بشدة بأن يتوقف منشئو تطبيقات الطرف الثالث عن استخدام جميع الإصدارات السابقة لـ Django 4.2.

بشكل عام، يوفر Django 5.0 للمطورين الذين يعملون في مشاريع إطار ويب Python فرصة لتبسيط وتسريع سير العمل الخاص بهم. ستقدر أدوات تطوير التطبيقات السريعة مثل AppMaster هذه التحسينات بشكل كبير، مما يسمح لها بمواصلة تقديم الحلول المتطورة لمستخدميها.