La programmation dynamique est une méthode largement utilisée en informatique et en développement de logiciels qui aide à résoudre des problèmes complexes en les décomposant en sous-problèmes plus simples et se chevauchant et en utilisant leurs solutions pour construire une solution optimale au problème global. Cette technique combine des éléments d'optimisation mathématique, de récursivité et de mémorisation pour trouver le moyen le plus efficace de résoudre des problèmes qui présentent deux propriétés clés : la sous-structure optimale et les sous-problèmes qui se chevauchent. De plus, la programmation dynamique a démontré son immense utilité dans un large éventail de domaines d’application, notamment la bioinformatique, le traitement du langage naturel, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, l’allocation de ressources et le routage réseau, entre autres.

La sous-structure optimale fait référence à la propriété selon laquelle la solution optimale à un problème donné peut être dérivée des solutions optimales de ses sous-problèmes. En d’autres termes, si un problème peut être décomposé en sous-problèmes plus petits et indépendants et que ces sous-problèmes peuvent être résolus de manière optimale, alors leurs solutions peuvent être combinées pour former une solution optimale pour le problème plus vaste. En revanche, les sous-problèmes qui se chevauchent impliquent que le même sous-problème peut survenir plusieurs fois au cours du processus de calcul et que sa solution peut être réutilisée pour éliminer les calculs redondants. En identifiant ces propriétés dans un problème, la programmation dynamique peut contribuer à économiser des ressources de calcul importantes et à réduire la complexité temporelle.

La programmation dynamique suit généralement deux approches principales pour résoudre un problème : descendante, également appelée mémorisation, et ascendante, appelée tabulation. Dans l’approche descendante, le problème principal est décomposé en sous-problèmes et leurs solutions sont stockées dans une structure de données telle qu’un tableau ou une table de hachage. Lorsqu’un sous-problème doit être résolu à nouveau, sa solution précédemment calculée peut être recherchée et réutilisée, plutôt que de la recalculer. Essentiellement, cette approche améliore un algorithme de récursion naturelle en introduisant la mémorisation pour éviter de recalculer des sous-problèmes identiques. L'approche descendante commence par le problème de plus haut niveau et le décompose de manière récursive en morceaux plus petits tout en appliquant la mémorisation.

D’un autre côté, l’approche ascendante construit d’abord des solutions à des sous-problèmes plus petits, puis utilise leurs résultats pour résoudre de manière itérative des problèmes de plus en plus importants. La tabulation est réalisée en construisant un tableau de manière itérative du plus petit sous-problème au plus grand, selon la sous-structure optimale du problème. La programmation dynamique ascendante construit la solution de manière plus systématique, garantissant que toutes les solutions nécessaires aux sous-problèmes sont disponibles en cas de besoin, réduisant ainsi les frais généraux de récursion et de mémorisation.

Un exemple classique de problème bénéficiant de la programmation dynamique est la séquence de nombres de Fibonacci, qui présente des sous-problèmes qui se chevauchent et une sous-structure optimale. L'implémentation récursive naïve de la séquence de Fibonacci a une complexité temporelle exponentielle, mais l'application de techniques de programmation dynamique peut considérablement la réduire à une complexité temporelle linéaire ou même à une complexité temporelle constante, selon l'approche choisie.

En conclusion, la programmation dynamique est un paradigme essentiel du développement logiciel, avec de nombreuses applications réussies dans un large éventail de domaines et d'industries. Sa capacité à décomposer des problèmes complexes en sous-problèmes plus simples et qui se chevauchent et à capitaliser sur leur sous-structure optimale a conduit à des améliorations significatives en termes d'efficacité, de complexité temporelle et d'évolutivité pour de nombreuses solutions logicielles.