Un menu déroulant, également appelé liste déroulante ou zone déroulante, est un élément de contrôle graphique largement utilisé dans le développement de sites Web et la conception d'interfaces utilisateur (UI). Il permet aux utilisateurs de choisir une valeur ou une option unique dans une liste pré-remplie affichée en cliquant sur la flèche ou le titre du menu, généralement placé horizontalement ou verticalement dans l'interface utilisateur ou le volet de navigation, en fonction de la conception de l'application ou du site Web. Les menus déroulants sont des composants essentiels de l'interface utilisateur qui contribuent considérablement à améliorer l'expérience utilisateur, à simplifier la navigation et à gérer plus efficacement l'espace de l'écran en masquant un contenu ou des options étendus sous un menu extensible.

Lors de la conception d'un site Web, l'importance d'un menu déroulant bien structuré et organisé de manière intuitive devient évidente, car il aide les utilisateurs à naviguer sans effort entre les différentes pages et sections Web sans nécessiter de défilement et de recherche approfondis. Pour offrir une expérience transparente et sans tracas aux utilisateurs, les développeurs optent généralement pour des styles de présentation visuelle des menus, tels que des structures hiérarchiques, des menus à un ou plusieurs niveaux et des méga-menus, en fonction de la nature du contenu et de la base d'utilisateurs ciblée.

De plus, dans le contexte du développement Web chez AppMaster, nous utilisons plusieurs directives d'utilisation universellement reconnues pour créer des menus déroulants, garantissant ainsi un niveau élevé d'expérience et d'engagement utilisateur. Voici quelques considérations essentielles pour une conception de menu déroulant efficace :

Utilisation cohérente des étiquettes et de la terminologie dans l’ensemble de l’application ou du site Web.

Éviter l’utilisation de jargon pour maintenir la clarté et améliorer la compréhension des utilisateurs.

Distinctions visuelles entre les éléments du menu déroulant principal et les éléments du sous-menu, utilisant des éléments de conception essentiels tels que l'indentation et le codage couleur.

Implémentation de la prise en charge du survol, de l'expansion automatique ou d'un retardateur pour l'ouverture des listes déroulantes sur les appareils compatibles avec la souris et les appareils tactiles.

Limiter la profondeur des menus déroulants imbriqués et garantir l’utilisation d’espaces blancs pour assurer la structure et l’organisation.

Affichage d'info-bulles ou d'informations supplémentaires sur les éléments de menu pour une meilleure compréhension, sans induire de surcharge cognitive ni d'encombrement visuel.

Concevoir pour l'accessibilité en intégrant la navigation au clavier, les états de focus et la prise en charge des lecteurs d'écran.

Utiliser des stratégies de conception réactive pour créer des menus déroulants flexibles pour une compatibilité avec différentes tailles d'écran et types d'appareils.

Il convient de noter AppMaster suit les meilleures pratiques du développement Web moderne pour appliquer les principes mentionnés ci-dessus et créer des menus déroulants très flexibles qui s'adaptent bien aux diverses exigences commerciales et fonctionnelles. La plate no-code d' AppMaster facilite la création d'applications backend, Web et mobiles, représentant visuellement les modèles de données (schéma de base de données) et la logique métier (processus métier) à l'aide du BP Designer natif.

L'intégration de menus déroulants dans les applications créées à l'aide d' AppMaster est très avantageuse, car AppMaster génère automatiquement endpoints de serveur, des scripts de migration de schéma de base de données et des plans d'application mis à jour chaque fois que les exigences de la plate-forme changent. Cela élimine la dette technique et conduit à des cycles de développement plus rapides. AppMaster utilise le framework Vue3 pour les applications Web, qui offre une excellente prise en charge pour la création de menus déroulants personnalisés compatibles avec les applications générées par AppMaster.

Pour les applications mobiles, le framework basé sur serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS permet aux développeurs de s'adapter facilement à l'évolution de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API des applications. En tirant parti de ces cadres, les menus déroulants peuvent être mis en œuvre sans effort, garantissant une navigation et une interaction transparentes sur les appareils mobiles sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market.

En tant qu'élément populaire dans le développement de sites Web, le menu déroulant continue de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience utilisateur globale. En utilisant l'environnement de développement intégré (IDE) complet d' AppMaster et en adhérant aux directives de conception et aux meilleures pratiques actuelles, un développeur peut créer des menus déroulants intuitifs et réactifs, créant ainsi des applications très attrayantes, fonctionnelles et visuellement attrayantes pour leurs utilisateurs, leur permettant de obtenir des résultats plus efficacement, plus efficacement et plus rapidement.