Depuis combien de temps la plate-forme AppMaster.io existe-t-elle ?

Notre projet est relativement jeune, le développement est en cours depuis 2019. Il y a maintenant plus de 2500 utilisateurs actifs sur la plateforme avec de multiples cas de réussite d'applications d'entreprise pour les grandes entreprises.

En quoi AppMaster.io est-il différent de Bubble, Glide, Tilda, Webflow et d'autres éditeurs ?

AppMaster.io se concentre principalement sur la création de solutions complexes : applications avec un côté serveur, une interface multifonctionnelle, une logique métier ramifiée, l'accès au matériel, l'intégration avec d'autres applications, la possibilité d'héberger sur des serveurs cloud et d'entreprise et d'autres fonctions spéciales.

Quelles technologies sont utilisées pour créer le backend ?

La plate-forme génère un backend Go. Il utilise l'API REST pour interagir avec le côté client. Prend en charge toutes les bases de données compatibles PostgreSQL telles que Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant.

Le code peut être compilé pour Linux, Windows et macOS avec n'importe quelle configuration de processeur : x86, x86-64 ou ARM.

Quels navigateurs sont pris en charge dans AppMaster.io Studio ?

Désormais, l'interface AppMaster.io Studio est entièrement prise en charge dans les navigateurs Chrome et Firefox sur les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS. La plupart des fonctionnalités sont prises en charge par Safari sur macOS.

Quelle technologie est utilisée pour créer des applications Web ?

Vue2 avec liaison automatique au backend généré.

Quelle technologie est utilisée pour créer des applications mobiles ?

Propre framework en Swift et Kotlin. Il vous permet de créer des applications où les écrans et la logique sont fournis en temps réel.

A qui s'adresse AppMaster.io ?

Pour ceux qui souhaitent créer des applications serveur, mobiles et Web avec une logique métier complexe, une intégration avec d'autres services et systèmes et un accès au matériel.

Où puis-je trouver des supports de formation et obtenir des conseils sur la plateforme ?

Vous trouverez des informations de base sur les fonctionnalités dans notre documentation (EN et RU). Dans ce blog et sur la chaîne YouTube , nous publions régulièrement des instructions et des exemples avec des explications détaillées. Si vous souhaitez communiquer directement avec les développeurs, vous pouvez le faire dans le chat télégramme de notre communauté.