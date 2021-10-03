Как давно существует платформа AppMaster.io?

Наш проект относительно молодой, разработка ведется с 2019 года. Сейчас на платформе более 2500 активных пользователей, уже есть несколько успешных кейсов по созданию корпоративных приложений для крупных компаний.

Чем AppMaster.io отличается от Bubble, Glide, Tilda, Webflow и других редакторов?

AppMaster.io ориентирован в первую очередь на создание сложных решений:

приложений с серверной частью, многофункциональные интерфейсы, разветвленной бизнес-логикой, доступом к аппаратному обеспечению, интеграцией с другими приложениями, возможностью размещения на облачных и корпоративных серверах и другими специальными функциями.

Какие технологии используются для создания бэкенда?

Платформа генерирует бэкенд на языке Go. Для взаимодействия с клиентской частью использует REST API. Поддерживает любые PostgreSQL-совместимые базы данных, например Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant.

Код можно скомпилировать для Linux, Windows и MacOS с любой конфигурацией процессора: x86, x86-64 или ARM.

Какой браузер подходит для работы в AppMaster.io Studio?

Сейчас интерфейс AppMaster.io Studio полностью поддерживается в браузерах Chrome и Firefox в операционных системах Windows, Linux и MacOS. Большинство функций поддерживает Safari в MacOS.

Какая технология используется для создания веб приложений?

Vue2 с автоматической привязкой к сгенерированному бэкенду.

Какая технология используется для создания мобильных приложений?

Собственный фреймворк на Swift и Kotlin. Он позволяет создавать приложения, в которых экраны и логика доставляются в режиме реального времени.

Кому подойдет AppMaster.io?

Тем, кто хочет создать серверные, мобильные и веб-приложения со сложной бизнес-логикой, интеграцией с другими сервисами и системами, а также доступом к аппаратному обеспечению.

Где найти обучающие материалы и получить консультацию по платформе?

Основную информацию о функционале можно найти в нашей документации. В этом блоге и на ютуб-канале мы регулярно публикуем инструкции и примеры с подробными объяснениями. Если вы хотите напрямую пообщаться с разработчиками, это можно сделать в телеграм-чате нашего комьюнити.