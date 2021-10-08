AppMaster.io 平台存在多久了？

我们的项目比较年轻，从2019年开始开发，目前平台活跃用户超过2500人，拥有多个大公司企业应用成功案例。

AppMaster.io 与 Bubble、Glide、Tilda、Webflow 和其他编辑器有何不同？

AppMaster.io 主要专注于创建复杂的解决方案：具有服务器端、多功能接口、分支业务逻辑、硬件访问、与其他应用程序集成、托管在云和企业服务器上的能力以及其他特殊功能的应用程序。

使用什么技术来创建后端？

该平台生成一个 Go 后端。它使用 REST API 与客户端进行交互。支持任何符合 PostgreSQL 的数据库，例如 Amazon RDS、Google Cloud SQL、Azure PostgreSQL、Elephant。

可以使用任何处理器配置为 Linux、Windows 和 macOS 编译代码：x86、x86-64 或 ARM。

AppMaster.io Studio 支持哪些浏览器？

现在，Windows、Linux 和 macOS 操作系统上的 Chrome 和 Firefox 浏览器完全支持 AppMaster.io Studio 界面。 macOS 上的 Safari 支持大多数功能。

使用什么技术来创建 Web 应用程序？

Vue2 自动绑定到生成的后端。

使用什么技术来创建移动应用程序？

在 Swift 和 Kotlin 中拥有自己的框架。它让您可以创建实时交付屏幕和逻辑的应用程序。

AppMaster.io 适合谁？

对于那些想要创建具有复杂业务逻辑、与其他服务和系统集成以及访问硬件的服务器、移动和 Web 应用程序的人。

我在哪里可以找到培训材料并在平台上获得建议？

有关功能的基本信息可以在我们的文档（EN 和 RU）中找到。在本博客和YouTube 频道中，我们会定期发布说明和示例以及详细说明。如果您想直接与开发人员交流，您可以在我们社区的电报聊天中进行。