Há quanto tempo a plataforma AppMaster.io existe?

Nosso projeto é relativamente jovem, o desenvolvimento está em andamento desde 2019. Hoje, são mais de 2.500 usuários ativos na plataforma com vários casos de sucesso de aplicativos corporativos para grandes empresas.

Qual é a diferença entre AppMaster.io e Bubble, Glide, Tilda, Webflow e outros editores?

O AppMaster.io se concentra principalmente na criação de soluções complexas: aplicativos com servidor, interface multifuncional, lógica de negócios ramificada, acesso a hardware, integração com outros aplicativos, capacidade de hospedar em nuvem e servidores corporativos e outras funções especiais.

Quais tecnologias são usadas para criar o back-end?

A plataforma gera um back-end Go. Ele usa a API REST para interagir com o lado do cliente. Suporta qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL, como Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant.

O código pode ser compilado para Linux, Windows e macOS com qualquer configuração de processador: x86, x86-64 ou ARM.

Quais navegadores são compatíveis com AppMaster.io Studio?

Agora, a interface AppMaster.io Studio é totalmente compatível com os navegadores Chrome e Firefox nos sistemas operacionais Windows, Linux e macOS. A maioria dos recursos é compatível com o Safari no macOS.

Qual tecnologia é usada para criar aplicativos da web?

Vue2 com vinculação automática ao back-end gerado.

Qual tecnologia é usada para criar aplicativos móveis?

Framework próprio em Swift e Kotlin. Ele permite que você crie aplicativos em que as telas e a lógica são fornecidas em tempo real.

Para quem é AppMaster.io?

Para quem deseja criar aplicativos de servidor, móveis e web com lógica de negócios complexa, integração com outros serviços e sistemas e acesso a hardware.

Onde posso encontrar materiais de treinamento e obter conselhos sobre a plataforma?

Informações básicas sobre os recursos podem ser encontradas em nossa documentação (EN e RU). Neste blog e no canal do YouTube , publicamos regularmente instruções e exemplos com explicações detalhadas. Se você deseja se comunicar diretamente com os desenvolvedores, pode fazê-lo no chat do telegrama de nossa comunidade.