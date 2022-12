Da quanto tempo esiste la piattaforma AppMaster.io?

Il nostro progetto è relativamente giovane, lo sviluppo è in corso dal 2019. Ora ci sono più di 2.500 utenti attivi sulla piattaforma con diversi casi di successo di applicazioni aziendali per grandi aziende.

In che modo AppMaster.io è diverso da Bubble, Glide, Tilda, Webflow e altri editor?

AppMaster.io si concentra principalmente sulla creazione di soluzioni complesse: applicazioni con un lato server, un'interfaccia multifunzionale, una logica aziendale ramificata, l'accesso all'hardware, l'integrazione con altre applicazioni, la possibilità di ospitare su cloud e server aziendali e altre funzioni speciali.

Quali tecnologie vengono utilizzate per creare il backend?

La piattaforma genera un backend Go. Utilizza API REST per interagire con il lato client. Supporta qualsiasi database compatibile con PostgreSQL, come Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant.

Il codice può essere compilato per Linux, Windows e macOS con qualsiasi configurazione di processore: x86, x86-64 o ARM.

Quali browser sono supportati da AppMaster.io Studio?

Ora l'interfaccia di AppMaster.io Studio è pienamente supportata dai browser Chrome e Firefox sui sistemi operativi Windows, Linux e macOS. La maggior parte delle funzionalità è supportata da Safari su macOS.

Quale tecnologia viene utilizzata per creare applicazioni web?

Vue2 con binding automatico al backend generato.

Quale tecnologia viene utilizzata per creare applicazioni mobili?

Il proprio framework in Swift e Kotlin. Permette di creare applicazioni in cui le schermate e la logica sono fornite in tempo reale.

Per chi è AppMaster.io?

Per coloro che vogliono creare applicazioni server, mobili e web con una logica aziendale complessa, integrazione con altri servizi e sistemi e accesso all'hardware.

Dove posso trovare materiale formativo e consigli sulla piattaforma?

Le informazioni di base sulle funzionalità sono disponibili nella nostra documentazione (EN e RU). In questo blog e sul canale YouTube pubblichiamo regolarmente istruzioni ed esempi con spiegazioni dettagliate. Se volete comunicare direttamente con gli sviluppatori, potete farlo nella chat telegram della nostra comunità.