Hoe lang bestaat het AppMaster.io platform al?

Ons project is relatief jong, de ontwikkeling loopt sinds 2019. Nu zijn er meer dan 2.500 actieve gebruikers op het platform met meerdere succescases van bedrijfsapplicaties voor grote bedrijven.

Hoe verschilt AppMaster.io van Bubble, Glide, Tilda, Webflow en andere editors?

AppMaster.io is vooral gericht op het creëren van complexe oplossingen: applicaties met een server-side, een multifunctionele interface, vertakte bedrijfslogica, toegang tot hardware, integratie met andere applicaties, de mogelijkheid om te hosten op cloud- en bedrijfsservers, en andere speciale functies.

Welke technologieën worden gebruikt om de backend te maken?

Het platform genereert een Go backend. Het gebruikt REST API voor interactie met de client-side. Ondersteunt alle PostgreSQL-compliant databases zoals Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant.

De code kan worden gecompileerd voor Linux, Windows en macOS met elke processorconfiguratie: x86, x86-64 of ARM.

Welke browsers worden ondersteund in AppMaster.io Studio?

Nu wordt de AppMaster.io Studio-interface volledig ondersteund in de browsers Chrome en Firefox op Windows, Linux en macOS-besturingssystemen. De meeste functies worden ondersteund door Safari op macOS.

Welke technologie wordt gebruikt om webapplicaties te maken?

Vue2 met automatische binding met de gegenereerde backend.

Welke technologie wordt gebruikt om mobiele applicaties te maken?

Eigen framework in Swift en Kotlin. Hiermee kun je applicaties maken waarbij schermen en logica in real-time worden aangeleverd.

Voor wie is AppMaster.io?

Voor wie server-, mobiele en webapplicaties wil maken met complexe bedrijfslogica, integratie met andere diensten en systemen, en toegang tot hardware.

Waar kan ik trainingsmateriaal vinden en advies krijgen over het platform?

Basisinformatie over de functies vindt u in onze documentatie (EN en RU). In deze blog en op het YouTube-kanaal publiceren we regelmatig instructies en voorbeelden met gedetailleerde uitleg. Als u rechtstreeks met de ontwikkelaars wilt communiceren, kan dat in de telegramchat van onze community.