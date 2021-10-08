AppMaster.io platformu ne zamandan beri var?

Projemiz nispeten genç, geliştirme 2019'dan beri devam ediyor. Şimdi, büyük şirketler için kurumsal uygulamaların çoklu başarı durumları ile platformda 2.500'den fazla aktif kullanıcı var.

AppMaster.io'nun Bubble, Glide, Tilda, Webflow ve diğer düzenleyicilerden farkı nedir?

AppMaster.io öncelikle karmaşık çözümler oluşturmaya odaklanmıştır: sunucu tarafı, çok işlevli bir arayüz, dallanmış iş mantığı, donanıma erişim, diğer uygulamalarla entegrasyon, bulut ve kurumsal sunucularda barındırma yeteneği ve diğer özel işlevlere sahip uygulamalar.

Arka uç oluşturmak için hangi teknolojiler kullanılıyor?

Platform bir Go arka ucu oluşturur. İstemci tarafı ile etkileşim kurmak için REST API'sini kullanır. Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant gibi PostgreSQL uyumlu tüm veritabanlarını destekler.

Kod, herhangi bir işlemci yapılandırmasıyla Linux, Windows ve macOS için derlenebilir: x86, x86-64 veya ARM.

AppMaster.io Studio'da hangi tarayıcılar desteklenir?

Artık AppMaster.io Studio arayüzü, Windows, Linux ve macOS işletim sistemlerinde Chrome ve Firefox tarayıcılarında tam olarak desteklenmektedir. Özelliklerin çoğu, macOS'ta Safari tarafından desteklenir.

Web uygulamaları oluşturmak için hangi teknoloji kullanılır?

Oluşturulan arka uca otomatik bağlama ile Vue2.

Mobil uygulamalar oluşturmak için hangi teknoloji kullanılır?

Swift ve Kotlin'de kendi çerçeveniz. Ekranların ve mantığın gerçek zamanlı olarak sunulduğu uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

AppMaster.io kimin için?

Karmaşık iş mantığı, diğer hizmet ve sistemlerle entegrasyon ve donanıma erişim ile sunucu, mobil ve web uygulamaları oluşturmak isteyenler için.

Platformda eğitim materyallerini nerede bulabilir ve tavsiye alabilirim?

Özelliklerle ilgili temel bilgiler belgelerimizde (EN ve RU) bulunabilir. Bu blogda ve YouTube kanalında düzenli olarak ayrıntılı açıklamalar içeren talimatlar ve örnekler yayınlıyoruz. Geliştiricilerle doğrudan iletişim kurmak istiyorsanız, bunu topluluğumuzun telgraf sohbetinde yapabilirsiniz.