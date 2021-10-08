منذ متى كانت منصة AppMaster.io موجودة؟

مشروعنا صغير نسبيًا ، وقد بدأ التطوير منذ عام 2019. يوجد الآن أكثر من 2500 مستخدم نشط على المنصة مع حالات نجاح متعددة لتطبيقات الشركات للشركات الكبيرة.

كيف يختلف AppMaster.io عن Bubble و Glide و Tilda و Webflow والمحررين الآخرين؟

يركز AppMaster.io بشكل أساسي على إنشاء حلول معقدة: تطبيقات ذات جانب خادم ، وواجهة متعددة الوظائف ، ومنطق عمل متفرع ، والوصول إلى الأجهزة ، والتكامل مع التطبيقات الأخرى ، والقدرة على الاستضافة على السحابة وخوادم الشركات ، ووظائف خاصة أخرى.

ما هي التقنيات المستخدمة لإنشاء الواجهة الخلفية؟

تقوم المنصة بإنشاء خلفية Go backend. يستخدم REST API للتفاعل مع جانب العميل. يدعم أي قواعد بيانات متوافقة مع PostgreSQL مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL و Azure PostgreSQL و Elephant.

يمكن تجميع الكود لأنظمة Linux و Windows و macOS مع أي تكوين للمعالج: x86 أو x86-64 أو ARM.

ما المتصفحات المدعومة في AppMaster.io Studio؟

الآن واجهة AppMaster.io Studio مدعومة بالكامل في متصفحات Chrome و Firefox على أنظمة تشغيل Windows و Linux و macOS. يدعم Safari على نظام macOS معظم الميزات.

ما هي التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء تطبيقات الويب؟

Vue2 مع الربط التلقائي للخلفية التي تم إنشاؤها.

ما هي التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول؟

إطار العمل الخاص في Swift و Kotlin. يتيح لك إنشاء تطبيقات حيث يتم تسليم الشاشات والمنطق في الوقت الفعلي.

لمن هو AppMaster.io؟

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات الخادم والجوال والويب مع منطق الأعمال المعقد والتكامل مع الخدمات والأنظمة الأخرى والوصول إلى الأجهزة.

أين يمكنني العثور على مواد تدريبية والحصول على المشورة على المنصة؟

يمكن العثور على المعلومات الأساسية حول الميزات في وثائقنا (EN و RU). في هذه المدونة وعلى قناة YouTube ، ننشر بانتظام إرشادات وأمثلة مع شرح مفصل. إذا كنت ترغب في التواصل مباشرة مع المطورين ، يمكنك القيام بذلك في الدردشة البرقية لمجتمعنا.