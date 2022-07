AppMaster.io est une plate-forme tout-en-un sans code conçue pour créer des solutions logicielles à part entière au-delà de MVP. Cependant, comme pour tout nouvel outil, il peut être compliqué de comprendre ses principales fonctionnalités et les avantages qu'il peut apporter.

Voici une brève description des principales fonctionnalités de la plateforme Appmaster.io :

Processus de construction

Le processus de création d'applications Appmaster.io est généralement divisé en 6 étapes fondamentales :

Début d'un nouveau projet Structurer la base de données à l'aide d'un outil visuel Activation des modules de données pour les analyses de rentabilisation les plus courantes Ajustement du panneau d'administration généré automatiquement sur l'application Web Concevoir une application mobile Publier

Il est important que chaque étape se fasse par glisser-déposer d'éléments visuels, sans aucune utilisation de langage de programmation.

Modules

Les modules transportent diverses données pour minimiser et accélérer le temps nécessaire à la mise en œuvre des tâches courantes. Il existe de nombreux modules, conçus par l'équipe AppMaster.io et certains sont fournis par des services tiers.

Éditeur de processus métier

Chaque processus métier est une petite partie de la logique de votre application backend. Ils fonctionnent avec des données pour fournir une logique d'actions à l'intérieur de la partie principale de vos applications. Tous les processus métier de base pour chaque modèle de données sont créés automatiquement.

Système de récupération des erreurs

Les applications générées disposent d'un système de récupération automatique en cas d'erreurs critiques. Les rapports de telles erreurs se présentent sous forme de notifications au serveur Appmaster.io (la description et l'emplacement de l'erreur).

Génération de code IA

Une fois l'application prête à être publiée, la plateforme génère un vrai code (22000 lignes par seconde !) basé sur la fonctionnalité et la conception de l'application infusée par l'utilisateur. En conséquence, l'utilisateur obtient une application complète prise en charge par le code source et la documentation de l'API.

Édition

Il n'y a qu'un système de publication unique sur la plate-forme, ce qui signifie qu'une fois que l'utilisateur publie une application mobile sur Apple AppStore ou Google Play Market, il n'est pas nécessaire de republier l'application s'il y a des mises à jour. Tous les changements seront immédiatement livrés aux magasins.

Le navigateur et les systèmes d'exploitation

L'application créée sur Appmaster.io est entièrement prise en charge dans Chrome et Firefox sous Windows, Linux et macOS. Le backend généré peut être compilé pour Linux, Windows et macOS avec n'importe quelle combinaison de configuration de processeur : x86, x86-64 ou ARM.#nbsp ;

Plus d'informations sur les fonctionnalités d'Appmaster.io peuvent être trouvées dans notre documentation ou vous êtes toujours les bienvenus pour nous poser quelques questions.

Si vous êtes prêt à essayer la plateforme, vous pouvez le faire entièrement gratuitement - il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme ici .