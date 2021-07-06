AppMaster.io 是一个一体化的无代码平台，旨在创建超越 MVP 的成熟软件解决方案。然而，与任何新工具一样，弄清楚它的主要功能和它可以带来的好处可能很复杂。

以下是 Appmaster.io 平台主要功能的简短说明：

建造过程

Appmaster.io 应用程序构建过程通常分为 6 个基本阶段：

一个新项目的开始 使用可视化工具构建数据库 为最常见的业务案例启用数据模块 调整 Web 应用程序上自动生成的管理面板 设计移动应用程序 发布

重要的是，每一步都是通过视觉元素拖放完成的，无需使用任何编程语言。

模块

模块携带各种数据，以最大限度地减少和加快执行常见任务所需的时间。有很多模块是由 AppMaster.io 团队设计的，有些是由第三方服务提供的。

业务流程编辑器

每个业务流程都是后端应用程序逻辑的一小部分。它们处理数据以在应用程序的后端部分内提供操作逻辑。每个数据模型的所有基本业务流程都是自动创建的。

错误恢复系统

生成的应用程序有一个自动恢复系统，以防出现严重错误。此类错误的报告会作为通知给 Appmaster.io 服务器（错误的描述和位置）。

人工智能代码生成

一旦应用程序准备好发布，平台就会根据用户注入的应用程序的功能和设计生成真实代码（每秒 22000 行！）。因此，用户可以获得由源代码和 API 文档支持的完整应用程序。

出版

平台上只有一次性发布系统，这意味着用户一旦将移动应用发布到Apple AppStore或Google Play Market，如果有任何更新，则无需重新发布应用。所有更改将立即交付给商店。

浏览器和操作系统

在 Appmaster.io 上创建的应用程序完全支持 Windows、Linux 和 macOS 上的 Chrome 和 Firefox。生成的后端可以为 Linux、Windows 和 macOS 编译，处理器配置的任意组合：x86、x86-64 或 ARM。#nbsp;

有关 Appmaster.io 功能的更多信息可以在我们的文档中找到，或者随时欢迎您向我们提问。

如果您准备试用该平台，则可以完全免费试用 - 只需在此处注册该平台。



