AppMaster.io - это универсальная платформа без кода, предназначенная для создания полноценных программных решений помимо MVP. Однако, как и в случае с любым новым инструментом, может быть сложно определить его основные функции и преимущества, которые он может принести.

Вот краткое описание основных возможностей платформы Appmaster.io:

Строительный процесс

Процесс создания приложения Appmaster.io обычно делится на 6 основных этапов:

Старт нового проекта Структурирование базы данных с помощью визуального инструмента Включение модулей данных для наиболее распространенных бизнес-кейсов Настройка автоматически созданной панели администратора в веб-приложении Дизайн мобильного приложения Публиковать

Важно, чтобы каждый шаг выполнялся перетаскиванием визуальных элементов без использования языка программирования.

Модули

Модули несут различные данные, чтобы минимизировать и ускорить время, необходимое для выполнения общих задач. Существует множество модулей, разработанных командой AppMaster.io, а некоторые из них предоставляются сторонними сервисами.

Редактор бизнес-процессов

Каждый бизнес-процесс - это небольшая часть логики вашего серверного приложения. Они работают с данными, чтобы обеспечить логику действий внутри серверной части ваших приложений. Все основные бизнес-процессы для каждой модели данных создаются автоматически.

Система восстановления ошибок

Сгенерированные приложения имеют систему автоматического восстановления в случае критических ошибок. Отчеты о таких ошибках поступают в виде уведомлений на сервер Appmaster.io (описание и место возникновения ошибки).

Генерация кода AI

Когда приложение готово к публикации, платформа генерирует реальный код (22000 строк в секунду!) На основе функциональности и дизайна приложения, введенного пользователем. В результате пользователь получает законченное приложение, поддерживаемое исходным кодом и документацией по API.

Издательский

На платформе существует только система одноразовой публикации, а это означает, что после того, как пользователь публикует мобильное приложение в Apple AppStore или Google Play Market, нет необходимости повторно публиковать приложение, если есть какие-либо обновления. Все изменения будут немедленно доставлены в магазины.

Браузер и операционные системы

Созданное приложение на Appmaster.io полностью поддерживается в Chrome и Firefox в Windows, Linux и macOS. Сгенерированный бэкэнд можно скомпилировать для Linux, Windows и macOS с любой комбинацией конфигурации процессора: x86, x86-64 или ARM. # Nbsp;

Более подробную информацию о функциях Appmaster.io можно найти в нашей документации , или вы всегда можете задать нам несколько вопросов.

Если вы готовы опробовать платформу, вы можете сделать это совершенно бесплатно - просто зарегистрируйтесь на платформе здесь .



