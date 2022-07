AppMaster.io é uma plataforma completa sem código, projetada para criar soluções de software completas além do MVP. No entanto, como acontece com qualquer nova ferramenta, pode ser complicado descobrir suas principais funcionalidades e os benefícios que ela pode trazer.

Aqui está uma breve descrição dos principais recursos da plataforma Appmaster.io:

Processo de Construção

O processo de construção do aplicativo Appmaster.io geralmente é dividido em 6 estágios fundamentais:

Início de um novo projeto Estruturação do banco de dados usando uma ferramenta visual Habilitando módulos de dados para os casos de negócios mais comuns Ajustando o painel de administração gerado automaticamente no aplicativo da web Projetar aplicativo móvel Publicar

Importante que cada etapa é feita por elementos visuais de arrastar e soltar, sem nenhum uso de linguagem de programação.

Módulos

Os módulos carregam vários dados para minimizar e acelerar o tempo necessário para implementar tarefas comuns. Existem muitos módulos, projetados pela equipe AppMaster.io e alguns são fornecidos por serviços de terceiros.

Editor de Processo de Negócios

Cada processo de negócios é uma pequena parte da lógica do seu aplicativo de back-end. Eles trabalham com dados para fornecer lógica de ações dentro da parte de back-end de seus aplicativos. Todos os processos de negócios básicos para cada modelo de dados são criados automaticamente.

Sistema de recuperação de erros

Os aplicativos gerados possuem sistema de recuperação automática em caso de erros críticos. Os relatórios de tais erros vêm como notificações para o servidor Appmaster.io (a descrição e localização do erro).

Geração de código AI

Assim que o aplicativo está pronto para ser publicado, a plataforma gera um código real (22.000 linhas por segundo!) Com base na funcionalidade e no design do aplicativo criado pelo usuário. Como resultado, o usuário obtém um aplicativo completo com o suporte do código-fonte e da documentação da API.

Publicação

Há apenas um sistema de publicação única na plataforma, o que significa que, uma vez que o usuário publique um aplicativo móvel na Apple AppStore ou Google Play Market, não há necessidade de republicar o aplicativo se houver alguma atualização. Todas as alterações serão entregues imediatamente nas lojas.

O navegador e os sistemas operacionais

O aplicativo criado em Appmaster.io é totalmente compatível com Chrome e Firefox no Windows, Linux e macOS. O back-end gerado pode ser compilado para Linux, Windows e macOS com qualquer combinação de configuração de processador: x86, x86-64 ou ARM. # Nbsp;

Mais informações sobre as funcionalidades do Appmaster.io podem ser encontradas em nossa documentação ou você está sempre à vontade para nos fazer algumas perguntas.

