AppMaster.io is een all-in-one no-code platform ontworpen om volwaardige software oplossingen te creëren voorbij MVP. Maar zoals met elke nieuwe tool kan het ingewikkeld zijn om de belangrijkste functionaliteiten en de voordelen ervan te achterhalen.

Hier is een korte beschrijving van de belangrijkste functies van het Appmaster.io platform:

Bouwproces

Het bouwproces van Appmaster.io applicaties is gewoonlijk verdeeld in 6 fundamentele fasen:

Start van een nieuw project Structureren van de database met behulp van een visuele tool Inschakelen van datamodules voor de meest voorkomende business cases Aanpassen van automatisch gegenereerd beheerderspaneel op webapplicatie Ontwerp mobiele applicatie Publiceren

Belangrijk is dat elke stap wordt gedaan door visuele elementen te verslepen, zonder gebruik van programmeertaal.

Modules

Modules dragen verschillende gegevens om de tijd die nodig is om veelvoorkomende taken uit te voeren te minimaliseren en te versnellen. Er zijn tal van modules, ontworpen door het AppMaster.io team en sommige worden geleverd door diensten van derden.

Editor voor bedrijfsprocessen

Elk bedrijfsproces is een klein stukje logica van uw backend app. Ze werken met gegevens om logica voor acties te bieden in het backend-gedeelte van uw toepassingen. Alle basis bedrijfsprocessen voor elk datamodel worden automatisch aangemaakt.

Fouten herstel systeem

De gegenereerde toepassingen hebben een automatisch herstelsysteem in geval van kritieke fouten. De meldingen van dergelijke fouten komen als notificaties naar de Appmaster.io server (de beschrijving en locatie van de fout).

AI-code generatie

Zodra de applicatie klaar is om gepubliceerd te worden, genereert het platform een echte code (22000 regels per seconde!) op basis van de functionaliteit en het ontwerp van de applicatie die door de gebruiker is ingebracht. Het resultaat is dat de gebruiker een volledige toepassing krijgt, ondersteund door broncode en API-documentatie.

Publiceren

Er is slechts een eenmalige publicatie op het platform, wat betekent dat zodra de gebruiker een mobiele applicatie publiceert in de Apple AppStore of Google Play Market, het niet nodig is om de app opnieuw te publiceren als er updates zijn. Alle wijzigingen worden onmiddellijk aan de winkels geleverd.

De browser en besturingssystemen

De gemaakte applicatie op Appmaster.io wordt volledig ondersteund in Chrome & Firefox op Windows, Linux en macOS. Gegenereerde backend kan worden gecompileerd voor Linux, Windows en macOS met elke combinatie van processor configuratie: x86, x86-64, of ARM.#nbsp;

Meer informatie over de functionaliteiten van Appmaster.io kunt u vinden in onze documentatie of u kunt ons altijd vragen stellen.

Als u klaar bent om het platform uit te proberen, kunt u dat volledig gratis doen - registreer u hier op het platform.