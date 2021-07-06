AppMaster.io, MVP'nin ötesinde tam teşekküllü yazılım çözümleri oluşturmak için tasarlanmış hepsi bir arada kodsuz bir platformdur. Ancak, herhangi bir yeni araçta olduğu gibi, ana işlevlerini ve getirebileceği faydaları anlamak karmaşık olabilir.

İşte Appmaster.io platformunun ana özelliklerinin kısa bir açıklaması:

İnşaat Süreci

Appmaster.io uygulama oluşturma süreci genellikle 6 temel aşamaya ayrılır:

Yeni bir projenin başlangıcı Görsel bir araç kullanarak veritabanını yapılandırma En yaygın iş vakaları için veri modüllerini etkinleştirme Web uygulamasında otomatik oluşturulan yönetici panelini ayarlama Mobil uygulama tasarlayın Yayınla

Her adımın herhangi bir programlama dili kullanmadan görsel öğelerle sürükle ve bırak yöntemiyle yapılması önemlidir.

Modüller

Modüller, ortak görevleri uygulamak için gereken süreyi en aza indirmek ve hızlandırmak için çeşitli veriler taşır. AppMaster.io ekibi tarafından tasarlanan çok sayıda modül vardır ve bazıları üçüncü taraf hizmetler tarafından sağlanır.

İş Süreci Editörü

Her iş süreci, arka uç uygulamanızın mantığının küçük bir parçasıdır. Uygulamalarınızın arka uç bölümünün içinde eylem mantığı sağlamak için verilerle çalışırlar. Her veri modeli için tüm temel iş süreçleri otomatik olarak oluşturulur.

Hata kurtarma sistemi

Oluşturulan uygulamalar, kritik hatalar durumunda otomatik kurtarma sistemine sahiptir. Bu tür hataların raporları, Appmaster.io sunucusuna bildirim olarak gelir (hatanın açıklaması ve konumu).

AI Kodu Oluşturma

Uygulama yayınlanmaya hazır olduğunda, platform, kullanıcı tarafından infüze edilen uygulamanın işlevselliğine ve tasarımına dayalı olarak gerçek bir kod (saniyede 22000 satır!) oluşturur. Sonuç olarak kullanıcı, kaynak kodu ve API belgeleriyle desteklenen eksiksiz bir uygulamaya sahip olur.

yayıncılık

Platformda yalnızca bir kerelik yayınlama sistemi vardır, yani kullanıcı bir mobil uygulamayı Apple AppStore veya Google Play Market'te yayınladıktan sonra herhangi bir güncelleme varsa uygulamayı yeniden yayınlamasına gerek yoktur. Tüm değişiklikler anında mağazalara teslim edilecektir.

Tarayıcı ve İşletim sistemleri

Appmaster.io'da oluşturulan uygulama, Windows, Linux ve macOS'ta Chrome ve Firefox'ta tam olarak desteklenir. Oluşturulan arka uç, herhangi bir işlemci yapılandırması kombinasyonuyla Linux, Windows ve macOS için derlenebilir: x86, x86-64 veya ARM.#nbsp;

Appmaster.io işlevleri hakkında daha fazla bilgiyi belgelerimizde bulabilir veya bize her zaman bazı sorular sorabilirsiniz.

Platformu denemeye hazırsanız, bunu tamamen ücretsiz yapabilirsiniz - platforma buradan kaydolmanız yeterlidir.



