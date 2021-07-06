AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي متعدد الإمكانات لا يحتوي على تعليمات برمجية مصمم لإنشاء حلول برمجية كاملة تتجاوز MVP. ومع ذلك ، كما هو الحال مع أي أداة جديدة ، قد يكون من الصعب معرفة وظائفها الرئيسية والفوائد التي يمكن أن تحققها.

فيما يلي وصف موجز للميزات الرئيسية لمنصة Appmaster.io:

عملية البناء

تنقسم عملية بناء تطبيق Appmaster.io عادةً إلى 6 مراحل أساسية:

بداية مشروع جديد هيكلة قاعدة البيانات باستخدام أداة مرئية تمكين وحدات البيانات لحالات العمل الأكثر شيوعًا ضبط لوحة الإدارة التي تم إنشاؤها تلقائيًا على تطبيق الويب تصميم تطبيقات الهاتف المتحرك ينشر

من المهم أن تتم كل خطوة عن طريق سحب وإسقاط العناصر المرئية ، دون أي استخدام للغة البرمجة.

الوحدات

تحتوي الوحدات النمطية على بيانات مختلفة لتقليل وتسريع الوقت المطلوب لتنفيذ المهام المشتركة. هناك الكثير من الوحدات التي صممها فريق AppMaster.io وبعضها يتم توفيره بواسطة خدمات جهات خارجية.

محرر عمليات الأعمال

كل عملية تجارية هي جزء صغير من منطق التطبيق الخلفي الخاص بك. إنهم يعملون مع البيانات لتوفير منطق الإجراءات داخل الجزء الخلفي من تطبيقاتك. يتم إنشاء جميع عمليات الأعمال الأساسية لكل نموذج بيانات تلقائيًا.

نظام استعادة الأخطاء

تحتوي التطبيقات التي تم إنشاؤها على نظام استرداد تلقائي في حالة حدوث أخطاء فادحة. تأتي تقارير مثل هذه الأخطاء كإخطارات إلى خادم Appmaster.io (وصف وموقع الخطأ).

إنشاء كود الذكاء الاصطناعي

بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا للنشر ، تقوم المنصة بإنشاء رمز حقيقي (22000 سطر في الثانية!) بناءً على وظائف وتصميم التطبيق الذي يملؤه المستخدم. نتيجة لذلك ، يحصل المستخدم على تطبيق كامل مدعوم برمز المصدر ووثائق API.

نشر

لا يوجد سوى نظام نشر لمرة واحدة على النظام الأساسي ، مما يعني أنه بمجرد أن ينشر المستخدم تطبيق الهاتف المحمول على Apple AppStore أو Google Play Market ، ليست هناك حاجة لإعادة نشر التطبيق في حالة وجود أي تحديثات. سيتم تسليم جميع التغييرات على الفور إلى المتاجر.

المتصفح وأنظمة التشغيل

التطبيق الذي تم إنشاؤه على Appmaster.io مدعوم بالكامل في Chrome و Firefox على أنظمة التشغيل Windows و Linux و macOS. يمكن تجميع الواجهة الخلفية المُنشأة لأنظمة Linux و Windows و macOS مع أي مجموعة من تكوين المعالج: x86 أو x86-64 أو ARM. # nbsp؛

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول وظائف Appmaster.io في وثائقنا أو نرحب دائمًا بطرح بعض الأسئلة علينا.

إذا كنت مستعدًا لتجربة النظام الأساسي ، فيمكنك القيام بذلك مجانًا تمامًا - فقط قم بالتسجيل في المنصة هنا .



