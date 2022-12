AppMaster.io è una piattaforma no-code all-in-one progettata per creare soluzioni software complete oltre l'MVP. Tuttavia, come per ogni nuovo strumento, potrebbe essere complicato capire le sue principali funzionalità e i vantaggi che può apportare.

Ecco una breve descrizione delle caratteristiche principali della piattaforma Appmaster.io:

Processo di costruzione

Il processo di costruzione delle applicazioni di Appmaster.io è solitamente suddiviso in 6 fasi fondamentali:

Inizio di un nuovo progetto Strutturazione del database utilizzando uno strumento visuale Abilitazione dei moduli di dati per i casi aziendali più comuni Regolazione del pannello di amministrazione generato automaticamente sull'applicazione web Progettazione dell'applicazione mobile Pubblicare

È importante che ogni fase sia eseguita tramite elementi visivi drag & drop, senza l'uso di un linguaggio di programmazione.

I moduli

I moduli trasportano vari dati per ridurre al minimo e velocizzare il tempo necessario per implementare le attività più comuni. Ci sono molti moduli, progettati dal team di AppMaster.io e alcuni forniti da servizi di terze parti.

Editor dei processi aziendali

Ogni processo aziendale è un piccolo pezzo della logica della vostra applicazione backend. Lavorano con i dati per fornire la logica delle azioni all'interno della parte backend delle applicazioni. Tutti i processi aziendali di base per ogni modello di dati vengono creati automaticamente.

Sistema di recupero degli errori

Le applicazioni generate dispongono di un sistema di recupero automatico in caso di errori critici. Le segnalazioni di tali errori vengono inviate come notifiche al server di Appmaster.io (descrizione e posizione dell'errore).

Generazione del codice AI

Una volta che l'applicazione è pronta per essere pubblicata, la piattaforma genera un vero e proprio codice (22000 righe al secondo!) basato sulle funzionalità e sul design dell'applicazione inseriti dall'utente. Di conseguenza, l'utente ottiene un'applicazione completa supportata da codice sorgente e documentazione API.

Pubblicazione

La piattaforma prevede un sistema di pubblicazione unico, il che significa che una volta che l'utente pubblica un'applicazione mobile su Apple AppStore o Google Play Market, non è necessario ripubblicare l'applicazione in caso di aggiornamenti. Tutte le modifiche saranno immediatamente consegnate agli store.

Browser e sistemi operativi

L'applicazione creata su Appmaster.io è pienamente supportata da Chrome e Firefox su Windows, Linux e macOS. Il backend generato può essere compilato per Linux, Windows e macOS con qualsiasi combinazione di configurazione del processore: x86, x86-64 o ARM.#nbsp;

Ulteriori informazioni sulle funzionalità di Appmaster.io sono disponibili nella nostra documentazione o siete sempre invitati a farci delle domande.

Se siete pronti a provare la piattaforma, potete farlo in modo completamente gratuito: basta registrarsi qui.