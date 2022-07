Le mois dernier, nous nous sommes concentrés sur la conception du studio, rendu les éléments encore plus pratiques pour l'interaction, corrigé des bugs et ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités. Explorez la dernière mise à jour et découvrez les nouveautés de la plateforme.

Application mobile

Nous avons apporté des améliorations significatives au travail d' AppMaster avec les applications mobiles.

Le concepteur d'applications mobiles prend désormais en charge les déclencheurs de notification push et les champs de tableau.

Nous avons ajouté des blocs et des déclencheurs pour fonctionner avec des capteurs d'appareils mobiles.

Nous avons également ajouté un planificateur aux applications mobiles pour exécuter les processus métier dans les délais.

Profitez du concepteur d'applications mobiles amélioré. Si vous ne savez pas par où commencer avec votre application mobile, consultez le Help Center .

Service de premier plan

La plate-forme peut désormais créer des services de premier plan pour les applications mobiles Android afin d'exécuter les tâches d'arrière-plan de l'application. Les services de premier plan vous permettront d'afficher des notifications lors de l'exécution de tâches en arrière-plan sur vos applications.

Nouveau lecteur vidéo

Nous avons créé un lecteur vidéo personnalisé pour nos utilisateurs, qui correspond à la conception du studio.

Widget Grille

Nous avons ajouté un widget de grille au concepteur d'application Web afin que vous puissiez afficher toutes les données dans une vue de grille.

Améliorations

Génération automatique pour : Select Enum, RelSelect, Input email, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms ;

Ajout de déclencheurs pour select-enum, éditeur de texte enrichi ;

Ajout d'un écran modal avec navigation animée pour celui-ci ;

Ajout de la navigation vers les feuilles latérales gauche, droite et inférieure ;

Ajout du panier de widgets et de tous les blocs associés.

Corrections de bogues

Cache d'image amélioré ;

Modèle de stockage de données amélioré ;

Correction et amélioration de la barre de navigation inférieure ;

Correction du fonctionnement de l'élément View dans le Web App Designer.

Restez à l'écoute et ne manquez pas les mises à jour sans code !