Geçen ay stüdyonun tasarımına odaklandık, öğeleri etkileşim için daha da uygun hale getirdik, hataları düzelttik ve birkaç yeni özellik ekledik. En son güncellemeyi keşfedin ve platformdaki yenilikleri bulun.

Mobil uygulamalar

AppMaster çalışmasında mobil uygulamalarla önemli iyileştirmeler yaptık.

Mobil Uygulama Tasarımcısı artık anında iletme bildirim tetikleyicilerini ve dizi alanlarını desteklemektedir.

Mobil cihaz sensörleriyle çalışmak için bloklar ve tetikleyiciler ekledik.

Ayrıca, iş süreçlerini plana göre yürütmek için mobil uygulamalara bir zamanlayıcı ekledik.

Geliştirilmiş Mobil Uygulama Tasarımcısının keyfini çıkarın. Mobil uygulamanızla nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Help Center bakın.

Ön Plan Hizmeti

Platform artık, uygulamanın arka plan görevlerini çalıştırmak için Android mobil uygulamaları için ön plan hizmetleri oluşturabilir. Ön plan hizmetleri, uygulamalarınızda arka plan görevlerini çalıştırırken bildirimleri görüntülemenize olanak tanır.

Yeni Video Oynatıcı

Kullanıcılarımız için stüdyonun tasarımına uygun özel bir video oynatıcı oluşturduk.

Izgara Widget'ı

Herhangi bir veriyi ızgara görünümünde görüntüleyebilmeniz için web uygulaması tasarımcısına bir ızgara widget'ı ekledik.

İyileştirmeler

Şunlar için otomatik oluşturma: Enum, RelSelect, Giriş e-postası, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms'u seçin;

Select-enum, zengin metin düzenleyicisi için tetikleyiciler eklendi;

Bunun için animasyonlu navigasyonlu kalıcı ekran eklendi;

Sol, sağ ve alt yan sayfalara gezinme eklendi;

Widget sepeti ve ilgili tüm bloklar eklendi.

Hata düzeltmeleri

Geliştirilmiş görüntü önbelleği;

Geliştirilmiş veri depolama modeli;

Alt gezinme çubuğu düzeltildi ve geliştirildi;

Web Uygulaması Tasarımcısındaki Görünüm öğesinin çalışması düzeltildi.

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