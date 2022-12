Il mese scorso ci siamo concentrati sul design dello studio, abbiamo reso gli elementi ancora più comodi per l'interazione, abbiamo risolto i bug e aggiunto diverse nuove funzionalità. Esplorate l'ultimo aggiornamento e scoprite le novità della piattaforma.

Applicazioni mobili

Abbiamo apportato miglioramenti significativi al lavoro di AppMaster con le applicazioni mobili.

Il Designer di applicazioni mobili ora supporta i trigger di notifica push e i campi array.

Abbiamo aggiunto blocchi e trigger per lavorare con i sensori dei dispositivi mobili.

Abbiamo anche aggiunto uno scheduler alle applicazioni mobili per eseguire i processi aziendali in modo programmato.

Godetevi il Mobile App Designer migliorato. Se non sapete da dove iniziare con la vostra applicazione mobile, consultate il sito Help Center.

Servizio in primo piano

La piattaforma può ora creare servizi in primo piano per le applicazioni mobili Android per eseguire le attività in background dell'applicazione. I servizi in primo piano consentono di visualizzare le notifiche durante l'esecuzione delle attività in background delle applicazioni.

Nuovo lettore video

Abbiamo creato un lettore video personalizzato per i nostri utenti, che si adatta al design dello studio.

Widget griglia

Abbiamo aggiunto un widget griglia al designer di web app, in modo da poter visualizzare qualsiasi dato in una griglia.

Miglioramenti

Autogenerazione per: Select Enum, RelSelect, Input email, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms;

Aggiunti trigger per select-enum, rich text editor;

Aggiunta di una schermata modale con navigazione animata;

Aggiunta la navigazione ai fogli laterali sinistro, destro e inferiore;

Aggiunto il carrello dei widget e tutti i blocchi associati.

Correzioni di bug

Migliorata la cache delle immagini;

Migliorato il modello di archiviazione dei dati;

Corretta e migliorata la barra di navigazione inferiore;

Corretto il funzionamento dell'elemento View nel Web App Designer.

Restate sintonizzati e non perdetevi gli aggiornamenti senza codice! Unitevi alla AppMaster.io su Discord e chiacchierate direttamente con i nostri sviluppatori!