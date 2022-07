No mês passado, nos concentramos no design do estúdio, tornamos os elementos ainda mais convenientes para interação, corrigimos bugs e adicionamos vários novos recursos. Explore a atualização mais recente e descubra o que há de novo na plataforma.

Aplicativos móveis

Fizemos melhorias significativas no trabalho do AppMaster com aplicativos móveis.

O Mobile Application Designer agora oferece suporte a gatilhos de notificação por push e campos de matriz.

Adicionamos blocos e gatilhos para trabalhar com sensores de dispositivos móveis.

Também adicionamos um agendador a aplicativos móveis para executar processos de negócios dentro do cronograma.

Aproveite o designer de aplicativo móvel aprimorado. Se você não sabe por onde começar com seu aplicativo móvel, consulte a Help Center .

Serviço de primeiro plano

A plataforma agora pode criar serviços em primeiro plano para aplicativos móveis Android para executar as tarefas em segundo plano do aplicativo. Os serviços em primeiro plano permitirão que você exiba notificações enquanto executa tarefas em segundo plano em seus aplicativos.

Novo player de vídeo

Criamos um player de vídeo personalizado para nossos usuários, que combina com o design do estúdio.

Widget de grade

Adicionamos um widget de grade ao designer de aplicativo da Web para que você possa exibir qualquer dado em uma exibição de grade.

Melhorias

Autogeração para: Select Enum, RelSelect, Input email, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms;

Acionadores adicionados para select-enum, editor de rich text;

Adicionado tela modal com navegação animada para isso;

Adicionada navegação para as folhas laterais esquerda, direita e inferior;

Adicionado carrinho de widgets e todos os blocos associados.

Correções de bugs

Cache de imagem aprimorado;

Modelo de armazenamento de dados aprimorado;

Corrigida e aprimorada a barra de navegação inferior;

Corrigida a operação do elemento View no Web App Designer.

Fique atento e não perca as atualizações sem código! Junte-se à comunidade AppMaster.io no Discord e converse diretamente com nossos desenvolvedores lá!