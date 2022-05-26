ركزنا الشهر الماضي على تصميم الاستوديو ، وجعلنا العناصر أكثر ملاءمة للتفاعل ، وإصلاح الأخطاء ، وإضافة العديد من الميزات الجديدة. استكشف آخر تحديث وابحث عن الجديد على المنصة.

تطبيقات الموبايل

لقد أجرينا تحسينات كبيرة في عمل AppMaster مع تطبيقات الهاتف المحمول.

يدعم Mobile Application Designer الآن مشغلات إعلام الدفع وحقول الصفيف.

لقد أضفنا الكتل والمشغلات للعمل مع مستشعرات الجهاز المحمول.

أضفنا أيضًا برنامج جدولة إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة لتشغيل عمليات الأعمال في الموعد المحدد.

استمتع بمصمم تطبيقات الهاتف المحمول المحسّن. إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك ، فتحقق من Help Center .

خدمة المقدمة

يمكن للنظام الأساسي الآن إنشاء خدمات مقدمة لتطبيقات Android للجوّال لتشغيل مهام الخلفية للتطبيق. ستتيح لك خدمات المقدمة عرض الإشعارات أثناء تشغيل مهام الخلفية على تطبيقاتك.

مشغل فيديو جديد

لقد أنشأنا مشغل فيديو مخصصًا لمستخدمينا ، والذي يتوافق مع تصميم الاستوديو.

القطعة الشبكة

لقد أضفنا عنصر واجهة مستخدم الشبكة إلى مصمم تطبيقات الويب بحيث يمكنك عرض أي بيانات في طريقة عرض الشبكة.

تحسينات

إنشاء تلقائي لـ: حدد Enum و RelSelect و Input email و Datepickers و Filepickers و View و Chart و Map و Forms ؛

إضافة مشغلات لتحديد التعداد ومحرر النص المنسق ؛

تمت إضافة شاشة مشروطة مع التنقل المتحرك لها ؛

تمت إضافة التنقل إلى الأوراق الجانبية اليسرى واليمنى والسفلية ؛

عربة القطعة المضافة وجميع الكتل المرتبطة بها.

اصلاحات الشوائب

تحسين ذاكرة التخزين المؤقت للصور ؛

نموذج تخزين البيانات المحسن ؛

إصلاح وتحسين شريط التنقل السفلي ؛

عملية ثابتة لعنصر العرض في Web App Designer.

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