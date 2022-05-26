上个月我们专注于工作室的设计，让元素交互更加方便，修复了错误，并添加了几个新功能。探索最新更新并查找平台上的新功能。

移动应用

我们对AppMaster与移动应用程序的工作进行了重大改进。

移动应用程序设计器现在支持推送通知触发器和数组字段。

我们添加了块和触发器以与移动设备传感器一起使用。

我们还在移动应用程序中添加了调度程序，以按计划运行业务流程。

享受改进的移动应用程序设计器。如果您不知道从哪里开始使用您的移动应用程序，请查看Help Center 。

前台服务

该平台现在可以为 Android 移动应用程序创建前台服务，以运行应用程序的后台任务。前台服务将允许您在应用程序上运行后台任务时显示通知。

新的视频播放器

我们为我们的用户创建了一个自定义视频播放器，它与工作室的设计相匹配。

网格小部件

我们向 Web 应用程序设计器添加了一个网格小部件，以便您可以在网格视图中显示任何数据。

改进

自动生成：选择枚举、RelSelect、输入电子邮件、日期选择器、文件选择器、视图、图表、地图、表单；

为 select-enum、富文本编辑器添加了触发器；

为它添加了带有动画导航的模态屏幕；

为左侧、右侧和底部侧页添加了导航；

添加了小部件购物车和所有相关块。

Bug修复

改进的图像缓存；

改进的数据存储模型；

修复并改进了底部导航栏；

修复了 Web App Designer 中 View 元素的操作。

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