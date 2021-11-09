В этом месяце мы уделили внимание дизайну студии, сделали элементы еще более удобными для взаимодействия, исправили ошибки и добавили несколько новых функций.
Новое в мобильных приложениях
Много улучшений было внесено в работу Mobile Applications Designer.
Дизайнер мобильных приложений теперь поддерживает триггеры push-уведомлений, а также массивов полей.
Мы добавили блоки и триггеры для работы с сенсорами мобильных устройств.
Добавлен Scheduler в мобильные приложения для запуска бизнес-процессов по расписанию.
Наслаждайтесь работой в обновленном дизайнере мобильных приложений, который стал еще более удобным и функциональным.
Если не знаете, с чего начать работу с мобильным приложением, изучите полезные материалы в Help Center.
Foreground Services
На платформе реализована функция Foreground Service для мобильных приложений Android. Сервис foreground позволят отображать уведомления во время выполнения фоновых задач в ваших приложениях.
Новый видеоплеер
Для наших пользователей мы создали собственный видеоплеер, соответствующий дизайну студии. Больше не нужно искать сторонние решения, используйте встроенный функциональный плеер.
Grid Widget
Мы добавили Grid-виджет в дизайнер веб-приложений, чтобы вы могли отображать любые данные в виде сетки.
Улучшения на платформе
- Автогенерация для: Select Enum, RelSelect, Input Email, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms;
- Добавлены триггеры для select-enum, rich text editor;
- Добавлен экран Modal с анимированной навигацией для него;
- Добавлена навигация на left, right, bottom side sheets;
- Добавлен widget cart и необходимые для него блоки.
Фиксы
- Улучшенный кэш изображений;
- Улучшенная модель хранения данных;
- Исправлена и улучшена нижняя панель навигации;
- Исправлена работа элемента View в Дизайнере веб-приложений.
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