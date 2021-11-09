В этом месяце мы уделили внимание дизайну студии, сделали элементы еще более удобными для взаимодействия, исправили ошибки и добавили несколько новых функций.

Новое в мобильных приложениях

Много улучшений было внесено в работу Mobile Applications Designer.

Дизайнер мобильных приложений теперь поддерживает триггеры push-уведомлений, а также массивов полей.

Мы добавили блоки и триггеры для работы с сенсорами мобильных устройств.

Добавлен Scheduler в мобильные приложения для запуска бизнес-процессов по расписанию.

Наслаждайтесь работой в обновленном дизайнере мобильных приложений, который стал еще более удобным и функциональным.

Если не знаете, с чего начать работу с мобильным приложением, изучите полезные материалы в Help Center.

Foreground Services

На платформе реализована функция Foreground Service для мобильных приложений Android. Сервис foreground позволят отображать уведомления во время выполнения фоновых задач в ваших приложениях.

Новый видеоплеер

Для наших пользователей мы создали собственный видеоплеер, соответствующий дизайну студии. Больше не нужно искать сторонние решения, используйте встроенный функциональный плеер.

Grid Widget

Мы добавили Grid-виджет в дизайнер веб-приложений, чтобы вы могли отображать любые данные в виде сетки.

Улучшения на платформе

Автогенерация для: Select Enum, RelSelect, Input Email, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms;

Добавлены триггеры для select-enum, rich text editor;

Добавлен экран Modal с анимированной навигацией для него;

Добавлена навигация на left, right, bottom side sheets;

Добавлен widget cart и необходимые для него блоки.

Фиксы

Улучшенный кэш изображений;

Улучшенная модель хранения данных;

Исправлена и улучшена нижняя панель навигации;

Исправлена работа элемента View в Дизайнере веб-приложений.

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