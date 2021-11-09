В этом месяце мы уделили внимание дизайну студии, сделали элементы еще более удобными для взаимодействия, исправили ошибки и добавили несколько новых функций.

Новое в мобильных приложениях

Mobile Applications Designer

Много улучшений было внесено в работу Mobile Applications Designer.

Дизайнер мобильных приложений теперь поддерживает триггеры push-уведомлений, а также массивов полей.

Мы добавили блоки и триггеры для работы с сенсорами мобильных устройств.

Добавлен Scheduler в мобильные приложения для запуска бизнес-процессов по расписанию.

Наслаждайтесь работой в обновленном дизайнере мобильных приложений, который стал еще более удобным и функциональным.

Если не знаете, с чего начать работу с мобильным приложением, изучите полезные материалы в Help Center.

Foreground Services

Foreground Services

На платформе реализована функция Foreground Service для мобильных приложений Android. Сервис foreground позволят отображать уведомления во время выполнения фоновых задач в ваших приложениях.

Новый видеоплеер

Новый видеоплеер

Для наших пользователей мы создали собственный видеоплеер, соответствующий дизайну студии. Больше не нужно искать сторонние решения, используйте встроенный функциональный плеер.

Grid Widget

Grid Widget

Мы добавили Grid-виджет в дизайнер веб-приложений, чтобы вы могли отображать любые данные в виде сетки.

Улучшения на платформе

  • Автогенерация для: Select Enum, RelSelect, Input Email, Datepickers, Filepickers, View, Chart, Map, Forms;
  • Добавлены триггеры для select-enum, rich text editor;
  • Добавлен экран Modal с анимированной навигацией для него;
  • Добавлена навигация на left, right, bottom side sheets;
  • Добавлен widget cart и необходимые для него блоки.

Фиксы

  • Улучшенный кэш изображений;
  • Улучшенная модель хранения данных;
  • Исправлена и улучшена нижняя панель навигации;
  • Исправлена работа элемента View в Дизайнере веб-приложений.

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