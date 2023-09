Bonnes pratiques de l'API REST

Dans le domaine du développement logiciel moderne, la création d'applications puissantes et efficaces dépend souvent de la maîtrise des API Web. Le transfert d'état représentatif (REST) ​​est devenu la pierre angulaire de la conception et de la création d'API qui facilitent une communication transparente entre les différents composants des systèmes logiciels. L'élégance de REST réside dans sa simplicité et son respect des principes architecturaux fondamentaux, permettant aux développeurs de créer des API évolutives, maintenables et interopérables.

Mais pour exploiter tout le potentiel des API REST, il ne suffit pas d’en comprendre les principes de base. La création d'API de haute qualité qui contribuent à un échange de données efficace et à une expérience utilisateur améliorée nécessite une analyse approfondie des meilleures pratiques qui régissent leur conception, leur mise en œuvre et leur maintenance. Cet article de blog vous guide pour découvrir les meilleures pratiques essentielles de l'API REST qui élèvent vos efforts de développement logiciel vers de nouveaux sommets.

Authentification et autorisation

Lors de la conception d’une API REST, assurer la sécurité de vos ressources est primordial. L'authentification et l'autorisation sont deux aspects essentiels que vous devez prendre en compte pour protéger votre API contre les accès non autorisés et les utilisations abusives. Nous aborderons ici diverses stratégies pour mettre en œuvre des mécanismes d'authentification et d'autorisation efficaces.

Authentification

L'authentification est le processus d'identification d'un utilisateur essayant d'accéder à votre API. Un mécanisme d'authentification efficace doit valider l'identité de l'utilisateur avant d'autoriser tout accès aux ressources de votre API. Les schémas d'authentification couramment utilisés pour les API RESTful incluent l'authentification de base, la clé API, OAuth 2.0 et le jeton Web JSON (JWT).

Authentification de base : dans l'authentification de base, le client envoie les informations d'identification de l'utilisateur (c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe) codées en base64 via l'en-tête Authorization . Cette méthode est simple à mettre en œuvre mais moins sécurisée, car les informations d'identification peuvent être interceptées en cours de transit, notamment lorsqu'elles sont transmises via une connexion non cryptée.

Clé API : une clé API est un jeton unique attribué à chaque utilisateur ou application et est généralement transmise en tant que paramètre de requête ou en-tête avec chaque requête API. Il convient aux API publiques avec des données moins sensibles et des exigences d'autorisation simples. Bien que plus sécurisé que l'authentification de base, il ne fournit pas le contrôle précis que l'on trouve dans les systèmes plus avancés comme OAuth 2.0 et JWT.

OAuth 2.0 : OAuth 2.0 est une norme largement utilisée pour un accès sécurisé et délégué aux API. Il sépare le rôle de l'utilisateur de celui de l'application, permettant aux applications d'agir au nom des utilisateurs sans avoir besoin de leurs informations d'identification. OAuth 2.0 propose différents types d'autorisations pour différents scénarios (par exemple, code d'autorisation, implicite, mot de passe et informations d'identification client).

OAuth 2.0 est une norme largement utilisée pour un accès sécurisé et délégué aux API. Il sépare le rôle de l'utilisateur de celui de l'application, permettant aux applications d'agir au nom des utilisateurs sans avoir besoin de leurs informations d'identification. OAuth 2.0 propose différents types d'autorisations pour différents scénarios (par exemple, code d'autorisation, implicite, mot de passe et informations d'identification client). JSON Web Token (JWT) : JWT est une méthode compacte et autonome pour représenter les réclamations en toute sécurité entre les parties. Il est souvent utilisé avec OAuth 2.0, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire. JWT vous permet d'inclure plus d'informations sur l'utilisateur authentifié, telles que des rôles ou des autorisations, dans le jeton lui-même. Le token est signé par le serveur et, éventuellement, crypté, garantissant ainsi l'inviolabilité et la confidentialité des données.

Autorisation

L'autorisation est le processus consistant à accorder ou refuser à un utilisateur l'accès à des ressources spécifiques en fonction de ses rôles ou de ses autorisations. Elle a lieu après une authentification réussie et est essentielle pour contrôler ce que les utilisateurs peuvent et ne peuvent pas faire avec votre API. Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) sont deux méthodes courantes de mise en œuvre de l'autorisation.

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : dans RBAC, les autorisations sont associées aux rôles et les utilisateurs se voient attribuer des rôles en fonction de leurs responsabilités. RBAC est relativement simple à mettre en œuvre et à gérer, ce qui le rend adapté à la plupart des applications.

Contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) : ABAC étend RBAC en prenant en compte des attributs utilisateur supplémentaires, la ressource accédée ou l'environnement pour prendre des décisions de contrôle d'accès plus précises. ABAC est plus flexible mais aussi plus complexe à mettre en œuvre et à gérer que RBAC.

Gestion des versions et dépréciation

À mesure que votre API évolue, vous devrez probablement introduire des modifications importantes susceptibles d'avoir un impact sur les clients existants. La gestion des versions de l'API est cruciale pour maintenir la compatibilité ascendante et une transition fluide pour ceux qui utilisent votre API. Trois stratégies principales pour versionner votre API REST sont la gestion des versions d'URI, la gestion des versions d'en-tête et la négociation de contenu (accepter l'en-tête).

Gestion des versions d'URI : il s'agit de l'approche la plus simple, consistant à inclure le numéro de version directement dans l'URI. Par exemple, https://api.example.com/v1/users et https://api.example.com/v2/users . Bien que la gestion des versions des URI soit facile à mettre en œuvre et à comprendre, elle viole le principe REST selon lequel les URI doivent représenter une ressource unique. Gestion des versions d'en-tête : dans cette approche, la version de l'API est spécifiée dans un en-tête personnalisé, tel que X-API-Version: 1 ou X-API-Version: 2 . La gestion des versions d'en-tête est moins intrusive que la gestion des versions d'URI et maintient l'URI propre, mais peut être moins intuitive pour les clients. Négociation de contenu (en-tête Accepter) : cette méthode exploite l'en-tête Accept standard pour spécifier la version souhaitée dans le type de média. Par exemple, Accept: application/vnd.example.api-v1+json . Il suit les principes REST de plus près que les autres approches, mais peut être difficile à utiliser et à interpréter pour les clients.

Quelle que soit la stratégie de versioning choisie, il est crucial de communiquer à l'avance toute modification à vos clients et de fournir une documentation claire sur la migration vers la nouvelle version. Établissez une politique de dépréciation claire qui définit le calendrier de prise en charge des anciennes versions d'API afin d'encourager les clients à passer à la dernière version et d'éviter les problèmes potentiels.

Stratégies de mise en cache

La mise en cache est une technique essentielle pour optimiser les performances des API RESTful en réduisant la charge du serveur, en diminuant la latence des requêtes et en minimisant l'utilisation de la bande passante. La mise en œuvre de mécanismes de mise en cache appropriés dans votre API peut entraîner des améliorations significatives de l'expérience utilisateur et de l'efficacité du système. Voici quelques techniques de mise en cache courantes que vous pouvez utiliser :

Mise en cache HTTP : exploitez les en-têtes HTTP standard tels que ETag , Last-Modified et Cache-Control pour contrôler le comportement de mise en cache de votre API. Ces en-têtes aident les clients à gérer leurs caches en fournissant des informations sur la fraîcheur des ressources et en activant les requêtes conditionnelles.

exploitez les en-têtes HTTP standard tels que , et pour contrôler le comportement de mise en cache de votre API. Ces en-têtes aident les clients à gérer leurs caches en fournissant des informations sur la fraîcheur des ressources et en activant les requêtes conditionnelles. Mise en cache côté serveur : stockez les ressources fréquemment consultées dans la mémoire ou dans d'autres systèmes de mise en cache (par exemple, Redis, Memcached) côté serveur. Cela réduit considérablement le besoin de requêtes coûteuses sur les bases de données ou d'opérations gourmandes en ressources, améliorant ainsi les temps de réponse.

stockez les ressources fréquemment consultées dans la mémoire ou dans d'autres systèmes de mise en cache (par exemple, Redis, Memcached) côté serveur. Cela réduit considérablement le besoin de requêtes coûteuses sur les bases de données ou d'opérations gourmandes en ressources, améliorant ainsi les temps de réponse. Réseaux de diffusion de contenu (CDN) : CDN met en cache les représentations de ressources sur des serveurs périphériques répartis dans le monde entier, servant les clients avec la copie en cache la plus proche de la ressource pour garantir des latences minimales. Les CDN sont particulièrement utiles pour les API ayant de vastes bases d'utilisateurs géographiques et des besoins importants en matière de distribution de contenu.

CDN met en cache les représentations de ressources sur des serveurs périphériques répartis dans le monde entier, servant les clients avec la copie en cache la plus proche de la ressource pour garantir des latences minimales. Les CDN sont particulièrement utiles pour les API ayant de vastes bases d'utilisateurs géographiques et des besoins importants en matière de distribution de contenu. Mise en cache au niveau de l'application : la mise en cache au niveau de l'application peut optimiser davantage les performances de l'API en minimisant les calculs redondants et les opérations coûteuses. Cette technique peut nécessiter une logique personnalisée au sein de votre application pour maintenir l’intégrité et la fraîcheur du cache.

La mise en œuvre de stratégies de mise en cache efficaces peut améliorer considérablement les performances et l'évolutivité de votre API REST. Évaluez les exigences spécifiques de votre API pour déterminer quelles techniques sont les plus appropriées à vos besoins.

Gestion des erreurs et validation

Une gestion efficace des erreurs et une validation des entrées sont des éléments cruciaux lors de la conception d'API REST. Ces pratiques améliorent l'expérience des développeurs et améliorent la fiabilité et la maintenabilité de votre API.

Codes d'état HTTP cohérents et significatifs

L'un des principes fondamentaux de REST consiste à utiliser les codes d'état HTTP appropriés pour indiquer le résultat d'un appel API. L'adoption de codes d'état HTTP standardisés dans vos réponses API permettra aux clients de comprendre plus facilement la nature de la réponse sans approfondir la charge utile de la réponse. Les codes d'état HTTP courants incluent :

200 OK : indique que la demande a réussi.

indique que la demande a réussi. 201 Créé : indique la création réussie d'une nouvelle ressource.

indique la création réussie d'une nouvelle ressource. 204 Aucun contenu : indique la demande réussie sans contenu supplémentaire à renvoyer.

indique la demande réussie sans contenu supplémentaire à renvoyer. 400 Bad Request : indique une entrée mal formée ou invalide du client.

indique une entrée mal formée ou invalide du client. 401 Non autorisé : indique des informations d'authentification manquantes ou incorrectes.

indique des informations d'authentification manquantes ou incorrectes. 403 Interdit : indique des droits d'accès insuffisants à la ressource demandée.

indique des droits d'accès insuffisants à la ressource demandée. 404 Not Found : indique que la ressource demandée n’a pas été trouvée.

indique que la ressource demandée n’a pas été trouvée. 500 Erreur interne du serveur : indique une erreur générale côté serveur.

Messages d'erreur descriptifs

Il est important de fournir des messages d'erreur descriptifs lorsqu'une erreur se produit pour aider les développeurs à comprendre et à résoudre le problème. Incluez des informations telles que le champ spécifique à l’origine de l’erreur, la raison de l’erreur et une suggestion de solution. Par exemple:

{ "error": { "status": 400, "message": "Invalid email address", "field": "email", "suggestion": "Please provide a valid email address" } }

Validation des entrées

La validation des entrées au niveau de l'API permet d'éviter que des données mal formées n'entrent dans le système et ne provoquent des problèmes inattendus. Implémentez la validation côté serveur pour vérifier que toute entrée reçue du client répond aux critères requis. Par exemple, vérifiez si un champ obligatoire est manquant ou si les types de données correspondent au format attendu. Si la validation échoue, renvoyez un message d'erreur descriptif avec un code d'état HTTP approprié.

Limitation et limitation de débit

La limitation et la limitation du débit sont des pratiques essentielles pour éviter les abus, protéger votre API d'une charge excessive et garantir une utilisation équitable. Ils aident à préserver les ressources, à améliorer les performances et la stabilité de l'API et à la protéger contre les attaques malveillantes telles que DDoS.

Limitation du débit de l'API

La limitation du débit de l'API restreint le nombre de requêtes API qu'un client peut effectuer dans une fenêtre de temps spécifique. Les stratégies courantes comprennent :

Fenêtre fixe : autorisez un nombre fixe de demandes dans une fenêtre de temps, par exemple 1 000 demandes par heure.

autorisez un nombre fixe de demandes dans une fenêtre de temps, par exemple 1 000 demandes par heure. Fenêtre coulissante : mettez en œuvre un délai continu en actualisant continuellement la fenêtre après chaque demande, par exemple 1 000 requêtes par heure, la fenêtre étant actualisée après chaque appel.

mettez en œuvre un délai continu en actualisant continuellement la fenêtre après chaque demande, par exemple 1 000 requêtes par heure, la fenêtre étant actualisée après chaque appel. Basé sur un bucket (jeton) : attribuez un nombre fixe de jetons aux clients, qui sont consommés à chaque demande. Une fois épuisés, les clients doivent attendre le réapprovisionnement des jetons avant de faire des demandes supplémentaires.

Limitation des API

La limitation de l'API contrôle la vitesse à laquelle les requêtes sont traitées. Cette approche permet de distribuer les ressources plus efficacement, garantissant que votre API reste réactive envers les clients pendant les périodes de forte demande. Les techniques de limitation courantes incluent :

Requêtes simultanées : limitez le nombre de requêtes qu'un client peut avoir en cours simultanément.

limitez le nombre de requêtes qu'un client peut avoir en cours simultanément. Priorisation des demandes : hiérarchisez les demandes en fonction de facteurs tels que le type de client, les modèles d'utilisation ou les niveaux de tarification.

hiérarchisez les demandes en fonction de facteurs tels que le type de client, les modèles d'utilisation ou les niveaux de tarification. Limitation adaptative : ajustez les limites de débit de manière dynamique en fonction de la charge ou des performances actuelles du système.

Assurez-vous de communiquer les limites de débit et les politiques de limitation aux clients, à la fois dans la documentation de l'API et via les en-têtes de la réponse, comme les X-RateLimit-* headers .

Documentation et tests

Fournir une documentation claire et des tests approfondis sont des aspects essentiels du développement d'API car ils ont un impact direct sur l'expérience des développeurs et l'adoption de l'API.

Documentation API

Documenter votre API permet aux développeurs de comprendre comment interagir rapidement avec votre API, quels endpoints sont disponibles et quels types de requêtes ils peuvent effectuer. Pensez à inclure les informations suivantes dans la documentation de votre API :

Processus d'authentification et d'autorisation

endpoints disponibles avec des exemples de demandes et de réponses

disponibles avec des exemples de demandes et de réponses Méthodes HTTP, paramètres et formats de réponse attendus

Codes d'erreur et messages

Informations sur la limitation et la limitation du débit

Détails de version de l'API

Swagger (OpenAPI) est une norme largement utilisée pour documenter les API REST. Il fournit un format basé sur JSON ou YAML pour définir la structure de votre API, ce qui facilite la génération d'une documentation interactive que les développeurs peuvent utiliser pour explorer et tester votre API.

Tests d'API

Tester votre API garantit qu'elle se comporte correctement et de manière cohérente dans diverses conditions. Des tests appropriés peuvent aider à identifier les bogues, les problèmes de performances et les vulnérabilités de sécurité avant qu'ils n'affectent les clients. Développer une stratégie de test puissante qui comprend :

Tests unitaires pour les composants individuels

Tests d'intégration pour valider l'interaction entre les composants et les systèmes externes

Tests de charge pour mesurer les performances sous forte charge et identifier les goulots d'étranglement

Tests de sécurité pour détecter les vulnérabilités potentielles et assurer la protection des données

Des outils de test tels que Postman, SoapUI et JUnit peuvent être utilisés pour simplifier le processus de création, d'exécution et d'automatisation des tests d'API. L'utilisation d'une plateforme comme AppMaster peut accélérer considérablement le développement et les tests des API REST. Sa plate -forme sans code vous permet de concevoir visuellement des modèles de données, des processus métier et endpoints tout en automatisant des tâches telles que la documentation Swagger et la migration des schémas de base de données. Cela élimine la dette technique, génère des applications plus rapidement et réduit les coûts de développement, garantissant ainsi une solution API évolutive et maintenable pour tous vos besoins applicatifs.

Utilisation d' AppMaster pour le développement d'API REST

Le développement d'API REST peut être un processus difficile et complexe, en particulier si l'on prend en compte les meilleures pratiques en matière de conception, d'évolutivité et de maintenabilité. L'utilisation d'une puissante plate no-code comme AppMaster peut rationaliser considérablement le processus de développement d'API et garantir la création d'API évolutives, maintenables et sécurisées.

Cette section explorera comment AppMaster peut accélérer le développement d'API REST, éliminer la dette technique et fournir une solution plus rentable aux petites entreprises et aux entreprises.

Conception visuelle des modèles de données, des processus métier et des points de terminaison

L'un des principaux avantages de l'utilisation AppMaster dans le développement d'API REST réside dans ses capacités de conception visuelle. AppMaster vous permet de créer des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier (via des processus métier) via un BP Designer visuel convivial. Ce processus garantit une base solide pour votre API REST et simplifie le développement et l'intégration de logiques et de relations complexes entre différentes ressources.

De plus, AppMaster vous permet de définir et de configurer votre API REST et endpoints WSS à l'aide du visuel Endpoint Designer. Cela simplifie la tâche de conception, de test et de mise à jour endpoints, garantissant que votre API suit les meilleures pratiques et reste évolutive et maintenable.

Génération et déploiement automatisés de code

Concernant le développement d’API REST, une génération de code efficace, maintenable et fiable est cruciale pour le succès. AppMaster relève ce défi en générant automatiquement le code source de vos applications lorsque vous appuyez sur le bouton « Publier ». Cela inclut les applications backend créées avec Go (golang) , les applications Web utilisant le framework Vue3 et JS/TS, ainsi que les applications mobiles basées sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android ou SwiftUI pour iOS.

Le résultat est un processus de développement rationalisé qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs lors de la mise en œuvre.

Documentation Swagger et migration du schéma de base de données

Une documentation cohérente et compréhensible est essentielle dans le développement de l'API REST, car elle permet aux clients de comprendre clairement comment utiliser l'API et ce qu'ils peuvent en attendre. AppMaster gère cela en générant automatiquement une documentation swagger (Open API) pour endpoints de votre serveur. Cela garantit un canal de communication clair entre votre API et vos clients, réduisant ainsi le risque de problèmes d'intégration et facilitant l'adoption de l'API.

De plus, AppMaster gère les tâches de migration des schémas de base de données, vous permettant de maintenir une structure de base de données cohérente à travers les différentes étapes de développement et d'assurer un déploiement et une intégration fluides des modifications de la base de données.

Évolutivité et fonctionnalités de niveau entreprise

La création d'API REST évolutives et fiables est un aspect important du processus de développement. AppMaster brille dans ce domaine en proposant des applications backend sans état compilées démontrant d'excellentes performances et évolutivité pour les cas d'utilisation à fort trafic au niveau de l'entreprise. Cela signifie que votre API peut être utilisée dans des projets de différentes tailles, des petites entreprises aux grandes entreprises, garantissant une expérience API cohérente et fiable.

Conclusion

Si vous recherchez une solution rentable, évolutive et maintenable pour le développement d'API REST, ne cherchez pas plus loin que AppMaster. Grâce à ses capacités de conception visuelle, sa génération automatisée de code et ses fonctionnalités puissantes, AppMaster simplifie le processus de développement d'API et garantit que votre API REST suit les meilleures pratiques d'évolutivité, de maintenabilité et de sécurité.

En tirant parti de la puissance de la plateforme no-code d' AppMaster, vous pouvez créer de meilleures API en moins de temps et avec moins de ressources, vous donnant ainsi un avantage concurrentiel dans le secteur technologique en constante évolution d'aujourd'hui. Essayez AppMaster gratuitement dès aujourd'hui et constatez la différence par vous-même !