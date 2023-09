Práticas recomendadas da API REST

No domínio do desenvolvimento de software moderno, a criação de aplicativos poderosos e eficientes geralmente depende do domínio das APIs da web. A Transferência de Estado Representacional (REST) ​​emergiu como a base do projeto e construção de APIs que facilitam a comunicação contínua entre vários componentes de sistemas de software. A elegância do REST reside na sua simplicidade e adesão aos princípios arquitetônicos fundamentais, permitindo aos desenvolvedores criar APIs escalonáveis, sustentáveis ​​e interoperáveis.

Mas aproveitar todo o potencial das APIs REST exige mais do que apenas compreender seus princípios básicos. A criação de APIs de alta qualidade que contribuam para a troca eficiente de dados e experiências de usuário aprimoradas requer um mergulho profundo nas melhores práticas que regem seu design, implementação e manutenção. Este artigo do blog orienta você a descobrir as práticas recomendadas essenciais da API REST que elevam seus esforços de desenvolvimento de software a novos patamares.

Autenticação e autorização

Ao projetar uma API REST, garantir a segurança dos seus recursos é fundamental. Autenticação e autorização são dois aspectos críticos que você deve considerar para proteger sua API contra acesso não autorizado e uso indevido. Aqui discutiremos várias estratégias para implementar mecanismos eficazes de autenticação e autorização.

Autenticação

Autenticação é o processo de identificação de um usuário que está tentando acessar sua API. Um mecanismo de autenticação eficaz deve validar a identidade do usuário antes de permitir qualquer acesso aos recursos da sua API. Os esquemas de autenticação comumente usados ​​para APIs RESTful incluem autenticação básica, chave de API, OAuth 2.0 e JSON Web Token (JWT).

Autenticação Básica: Na Autenticação Básica, o cliente envia as credenciais do usuário (ou seja, nome de usuário e senha) codificadas em base64 através do cabeçalho Authorization . Este método é simples de implementar, mas menos seguro, pois as credenciais podem ser interceptadas em trânsito, especialmente quando transmitidas através de uma conexão não criptografada.

Chave de API: uma chave de API é um token exclusivo atribuído a cada usuário ou aplicativo e normalmente é passado como um parâmetro de consulta ou cabeçalho com cada solicitação de API. É adequado para APIs públicas com dados menos confidenciais e requisitos de autorização simples. Embora seja mais seguro que a Autenticação Básica, ele não fornece o controle refinado encontrado em esquemas mais avançados, como OAuth 2.0 e JWT.

OAuth 2.0: OAuth 2.0 é um padrão amplamente utilizado para acesso seguro e delegado a APIs. Ele separa a função do usuário da aplicação, permitindo que as aplicações atuem em nome dos usuários sem exigir suas credenciais. OAuth 2.0 fornece vários tipos de concessão para diferentes cenários (por exemplo, código de autorização, implícito, senha e credenciais do cliente).

OAuth 2.0 é um padrão amplamente utilizado para acesso seguro e delegado a APIs. Ele separa a função do usuário da aplicação, permitindo que as aplicações atuem em nome dos usuários sem exigir suas credenciais. OAuth 2.0 fornece vários tipos de concessão para diferentes cenários (por exemplo, código de autorização, implícito, senha e credenciais do cliente). JSON Web Token (JWT): JWT é um método compacto e independente para representar reivindicações com segurança entre as partes. É frequentemente usado com OAuth 2.0, adicionando uma camada adicional de segurança. O JWT permite incluir mais informações sobre o usuário autenticado, como funções ou permissões, no próprio token. O token é assinado pelo servidor e, opcionalmente, criptografado, garantindo a inviolabilidade e a confidencialidade dos dados.

Autorização

Autorização é o processo de conceder ou negar acesso de usuário a recursos específicos com base em suas funções ou permissões. Isso ocorre após a autenticação bem-sucedida e é essencial para controlar o que os usuários podem ou não fazer com sua API. O controle de acesso baseado em funções (RBAC) e o controle de acesso baseado em atributos (ABAC) são dois métodos comuns para implementar autorização.

Controle de acesso baseado em funções (RBAC): No RBAC, as permissões são associadas a funções e os usuários recebem funções com base em suas responsabilidades. O RBAC é relativamente simples de implementar e gerenciar, tornando-o adequado para a maioria das aplicações.

Controle de acesso baseado em atributos (ABAC): o ABAC estende o RBAC considerando atributos adicionais do usuário, o recurso acessado ou o ambiente para tomar decisões de controle de acesso mais refinadas. O ABAC é mais flexível, mas também mais complexo de implementar e gerenciar do que o RBAC.

Versionamento e depreciação

À medida que sua API evolui, você provavelmente precisará introduzir alterações significativas que podem afetar os clientes existentes. O controle de versão da API é crucial para manter a compatibilidade com versões anteriores e uma transição tranquila para quem usa sua API. Três estratégias principais para versionar sua API REST são versionamento de URI, versionamento de cabeçalho e negociação de conteúdo (aceitar cabeçalho).

Versionamento de URI: Esta é a abordagem mais direta, envolvendo a inclusão do número da versão diretamente no URI. Por exemplo, https://api.example.com/v1/users e https://api.example.com/v2/users . Embora o versionamento de URI seja fácil de implementar e entender, ele viola o princípio REST de que os URIs devem representar um recurso exclusivo. Controle de versão do cabeçalho: nesta abordagem, a versão da API é especificada em um cabeçalho personalizado, como X-API-Version: 1 ou X-API-Version: 2 . O versionamento de cabeçalho é menos intrusivo que o versionamento de URI e mantém o URI limpo, mas pode ser menos intuitivo para os clientes. Negociação de conteúdo (cabeçalho de aceitação): este método aproveita o cabeçalho Accept padrão para especificar a versão desejada no tipo de mídia. Por exemplo, Accept: application/vnd.example.api-v1+json . Ele segue os princípios REST mais de perto do que outras abordagens, mas pode ser complicado para os clientes usarem e interpretarem.

Independentemente da estratégia de versionamento escolhida, é crucial comunicar antecipadamente quaisquer alterações aos seus clientes e fornecer documentação clara sobre a migração para a nova versão. Estabeleça uma política de descontinuação clara que defina o cronograma de suporte para versões mais antigas da API para incentivar os clientes a atualizar para a versão mais recente e evitar possíveis problemas.

Estratégias de cache

O cache é uma técnica essencial para otimizar o desempenho de APIs RESTful, reduzindo a carga do servidor, diminuindo a latência da solicitação e minimizando o uso da largura de banda. A implementação de mecanismos de cache adequados em sua API pode levar a melhorias significativas na experiência do usuário e na eficiência do sistema. A seguir estão algumas técnicas comuns de cache que você pode usar:

Cache HTTP: aproveite cabeçalhos HTTP padrão como ETag , Last-Modified e Cache-Control para controlar o comportamento de cache de sua API. Esses cabeçalhos ajudam os clientes a gerenciar seus caches, fornecendo informações sobre a atualização dos recursos e habilitando solicitações condicionais.

aproveite cabeçalhos HTTP padrão como , e para controlar o comportamento de cache de sua API. Esses cabeçalhos ajudam os clientes a gerenciar seus caches, fornecendo informações sobre a atualização dos recursos e habilitando solicitações condicionais. Cache no servidor: armazene recursos acessados ​​com frequência na memória ou em outros sistemas de cache (por exemplo, Redis, Memcached) no lado do servidor. Isso reduz drasticamente a necessidade de consultas caras ao banco de dados ou de operações que consomem muitos recursos, melhorando assim os tempos de resposta.

armazene recursos acessados ​​com frequência na memória ou em outros sistemas de cache (por exemplo, Redis, Memcached) no lado do servidor. Isso reduz drasticamente a necessidade de consultas caras ao banco de dados ou de operações que consomem muitos recursos, melhorando assim os tempos de resposta. Redes de entrega de conteúdo (CDN): a CDN armazena em cache representações de recursos em servidores de borda distribuídos ao redor do mundo, atendendo aos clientes com a cópia em cache mais próxima do recurso para garantir latências mínimas. CDNs são particularmente úteis para APIs com grandes bases geográficas de usuários e grandes necessidades de distribuição de conteúdo.

a CDN armazena em cache representações de recursos em servidores de borda distribuídos ao redor do mundo, atendendo aos clientes com a cópia em cache mais próxima do recurso para garantir latências mínimas. CDNs são particularmente úteis para APIs com grandes bases geográficas de usuários e grandes necessidades de distribuição de conteúdo. Cache no nível do aplicativo: O armazenamento em cache no nível do aplicativo pode otimizar ainda mais o desempenho da API, minimizando cálculos redundantes e operações caras. Essa técnica pode exigir lógica personalizada em seu aplicativo para manter a integridade e a atualização do cache.

A implementação de estratégias eficazes de cache pode melhorar drasticamente o desempenho e a escalabilidade da sua API REST. Avalie os requisitos específicos da sua API para determinar quais técnicas são mais adequadas às suas necessidades.

Tratamento e validação de erros

O tratamento eficaz de erros e a validação de entrada são componentes cruciais ao projetar APIs REST. Essas práticas aprimoram a experiência do desenvolvedor e melhoram a confiabilidade e a capacidade de manutenção da sua API.

Códigos de status HTTP consistentes e significativos

Um dos princípios principais do REST é usar os códigos de status HTTP apropriados para indicar o resultado de uma chamada de API. A adoção de códigos de status HTTP padronizados em suas respostas de API tornará mais fácil para os clientes entenderem a natureza da resposta sem se aprofundarem na carga útil da resposta. Os códigos de status HTTP comuns incluem:

200 OK: Indica que a solicitação foi bem-sucedida.

Indica que a solicitação foi bem-sucedida. 201 Criado: Indica a criação bem-sucedida de um novo recurso.

Indica a criação bem-sucedida de um novo recurso. 204 Sem Conteúdo: Indica a solicitação bem-sucedida sem nenhum conteúdo adicional para retornar.

Indica a solicitação bem-sucedida sem nenhum conteúdo adicional para retornar. 400 Bad Request: Indica entrada malformada ou inválida do cliente.

Indica entrada malformada ou inválida do cliente. 401 Não autorizado: indica credenciais de autenticação ausentes ou incorretas.

indica credenciais de autenticação ausentes ou incorretas. 403 Proibido: Indica direitos de acesso insuficientes ao recurso solicitado.

Indica direitos de acesso insuficientes ao recurso solicitado. 404 Not Found: Indica que o recurso solicitado não foi encontrado.

Indica que o recurso solicitado não foi encontrado. 500 Erro interno do servidor: indica um erro geral do lado do servidor.

Mensagens de erro descritivas

É importante fornecer mensagens de erro descritivas quando ocorre um erro para ajudar os desenvolvedores a compreender e resolver o problema. Inclua informações como o campo específico que causou o erro, o motivo do erro e uma sugestão de solução. Por exemplo:

{ "error": { "status": 400, "message": "Invalid email address", "field": "email", "suggestion": "Please provide a valid email address" } }

Validação de entrada

A validação da entrada no nível da API ajuda a evitar que dados malformados entrem no sistema e causem problemas inesperados. Implemente a validação do lado do servidor para verificar se qualquer entrada recebida do cliente atende aos critérios exigidos. Por exemplo, verifique se um campo obrigatório está faltando ou se os tipos de dados correspondem ao formato esperado. Se a validação falhar, retorne uma mensagem de erro descritiva com um código de status HTTP apropriado.

Estrangulamento e limitação de taxa

A limitação e a limitação de taxa são práticas essenciais para evitar abusos, proteger sua API contra carga excessiva e garantir um uso justo. Eles auxiliam na preservação de recursos, melhorando o desempenho e a estabilidade da API e protegendo-a contra ataques maliciosos como DDoS.

Limitação de taxa de API

A limitação da taxa de API restringe o número de solicitações de API que um cliente pode fazer em um intervalo de tempo específico. As estratégias comuns incluem:

Janela fixa: permite um número fixo de solicitações dentro de uma janela de tempo, por exemplo, 1.000 solicitações por hora.

permite um número fixo de solicitações dentro de uma janela de tempo, por exemplo, 1.000 solicitações por hora. Janela deslizante: implemente um período contínuo atualizando continuamente a janela após cada solicitação, por exemplo, 1.000 solicitações por hora com a janela sendo atualizada após cada chamada.

implemente um período contínuo atualizando continuamente a janela após cada solicitação, por exemplo, 1.000 solicitações por hora com a janela sendo atualizada após cada chamada. Baseado em bucket (token): Atribua um número fixo de tokens aos clientes, que são consumidos a cada solicitação. Uma vez esgotados, os clientes devem aguardar a reposição do token antes de fazer solicitações adicionais.

Limitação de API

A limitação da API controla a taxa na qual as solicitações são processadas. Essa abordagem ajuda a distribuir recursos com mais eficiência, garantindo que sua API permaneça responsiva aos clientes durante períodos de alta demanda. As técnicas comuns de limitação incluem:

Solicitações simultâneas: limite o número de solicitações que um cliente pode ter em andamento simultaneamente.

limite o número de solicitações que um cliente pode ter em andamento simultaneamente. Priorização de solicitações: priorize solicitações com base em fatores como tipo de cliente, padrões de uso ou níveis de preços.

priorize solicitações com base em fatores como tipo de cliente, padrões de uso ou níveis de preços. Aceleração adaptativa: ajuste os limites de taxa dinamicamente com base na carga ou no desempenho atual do sistema.

Certifique-se de comunicar limites de taxa e políticas de limitação aos clientes, tanto na documentação da API quanto por meio de cabeçalhos na resposta, como os X-RateLimit-* headers .

Documentação e testes

Fornecer documentação clara e testes completos são aspectos vitais do desenvolvimento de APIs, pois impactam diretamente a experiência do desenvolvedor e a adoção da API.

Documentação da API

Documentar sua API permite que os desenvolvedores entendam como interagir rapidamente com sua API, quais endpoints estão disponíveis e que tipos de solicitações eles podem fazer. Considere incluir as seguintes informações na documentação da API:

Processos de autenticação e autorização

endpoints disponíveis com exemplos de solicitações e respostas

disponíveis com exemplos de solicitações e respostas Métodos HTTP, parâmetros e formatos de resposta esperados

Códigos e mensagens de erro

Informações sobre limitação e limitação de taxa

Detalhes de versão da API

Swagger (OpenAPI) é um padrão amplamente utilizado para documentar APIs REST. Ele fornece um formato baseado em JSON ou YAML para definir sua estrutura de API, facilitando a geração de documentação interativa que os desenvolvedores podem usar para explorar e testar sua API.

Teste de API

Testar sua API garante que ela se comporte de maneira correta e consistente sob diversas condições. Testes adequados podem ajudar a identificar bugs, problemas de desempenho e vulnerabilidades de segurança antes que afetem os clientes. Desenvolva uma estratégia de teste poderosa que inclua:

Testes unitários para componentes individuais

Testes de integração para validar a interação entre componentes e sistemas externos

Testes de carga para medir o desempenho sob carga pesada e identificar gargalos

Testes de segurança para encontrar vulnerabilidades potenciais e garantir a proteção de dados

Ferramentas de teste como Postman, SoapUI e JUnit podem ser empregadas para simplificar o processo de criação, execução e automatização de testes de API. Usar uma plataforma como o AppMaster pode acelerar significativamente o desenvolvimento e o teste de APIs REST. Sua plataforma sem código permite projetar visualmente modelos de dados, processos de negócios e endpoints enquanto automatiza tarefas como documentação do Swagger e migração de esquema de banco de dados. Isso elimina dívidas técnicas, gera aplicativos mais rapidamente e reduz custos de desenvolvimento, garantindo uma solução de API escalável e de fácil manutenção para todas as necessidades de seus aplicativos.

Uso de AppMaster para desenvolvimento de API REST

O desenvolvimento de APIs REST pode ser um processo desafiador e complexo, especialmente quando se consideram as melhores práticas de design, escalabilidade e manutenção. A utilização de uma plataforma no-code poderosa como AppMaster pode agilizar significativamente o processo de desenvolvimento de API e garantir a criação de APIs escalonáveis, fáceis de manter e seguras.

Esta seção explorará como AppMaster pode acelerar o desenvolvimento da API REST, eliminar dívidas técnicas e fornecer uma solução mais econômica para pequenas empresas e corporações.

Design visual de modelos de dados, processos de negócios e endpoints

Um dos principais benefícios de usar AppMaster no desenvolvimento da API REST são seus recursos de design visual. AppMaster permite criar modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios (via Processos de Negócios) por meio de um BP Designer visual amigável. Esse processo garante uma base sólida para sua API REST e simplifica o desenvolvimento e a integração de lógicas complexas e relacionamentos entre diferentes recursos.

Além disso, AppMaster permite que você defina e configure sua API REST e endpoints WSS usando o Endpoint Designer visual. Isso simplifica a tarefa de projetar, testar e atualizar endpoints, garantindo que sua API siga as práticas recomendadas e permaneça escalonável e de fácil manutenção.

Geração e implantação automatizada de código

Em relação ao desenvolvimento da API REST, a geração de código eficiente, sustentável e confiável é crucial para o sucesso. AppMaster aborda esse desafio gerando automaticamente o código-fonte para seus aplicativos quando você pressiona o botão 'Publicar'. Isso inclui aplicativos de back-end criados com Go (golang) , aplicativos da web usando a estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis baseados em Kotlin e Jetpack Compose para Android ou SwiftUI para iOS.

O resultado é um processo de desenvolvimento simplificado que economiza tempo e reduz o risco de erros durante a implementação.

Documentação Swagger e migração de esquema de banco de dados

Documentação consistente e compreensível é essencial no desenvolvimento da API REST, pois fornece aos clientes uma compreensão clara de como usar a API e o que esperar dela. AppMaster lida com isso gerando automaticamente a documentação do swagger (Open API) para endpoints do seu servidor. Isso garante um canal de comunicação claro entre sua API e os clientes, reduzindo o risco de problemas de integração e facilitando a adoção da API.

Além disso, AppMaster gerencia tarefas de migração de esquema de banco de dados, permitindo manter uma estrutura de banco de dados consistente em diferentes estágios de desenvolvimento e garantindo implantação e integração suaves de alterações no banco de dados.

Escalabilidade e recursos de nível empresarial

A criação de APIs REST escalonáveis ​​e confiáveis ​​é um aspecto importante do processo de desenvolvimento. AppMaster se destaca nesta área ao oferecer aplicativos de back-end sem estado compilados, demonstrando excelente desempenho e escalabilidade para casos de uso de alto tráfego em nível empresarial. Isso significa que sua API pode ser usada em projetos de vários tamanhos, desde pequenas empresas até grandes empresas, garantindo uma experiência de API consistente e confiável.

Conclusão

Se você está procurando uma solução econômica, escalonável e de fácil manutenção para o desenvolvimento de API REST, não procure mais, AppMaster. Com seus recursos de design visual, geração automatizada de código e recursos poderosos, AppMaster simplifica o processo de desenvolvimento de API e garante que sua API REST siga as melhores práticas de escalabilidade, manutenção e segurança.

Ao aproveitar o poder da plataforma no-code do AppMaster, você pode criar APIs melhores em menos tempo e com menos recursos, proporcionando uma vantagem competitiva na indústria de tecnologia em constante evolução de hoje. Experimente o AppMaster gratuitamente hoje e veja a diferença por si mesmo!