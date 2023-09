Best practice per l'API REST

Nel campo dello sviluppo software moderno, la creazione di applicazioni potenti ed efficienti spesso dipende dalla padronanza delle API web. Il Representational State Transfer (REST) ​​è emerso come la pietra angolare della progettazione e della creazione di API che facilitano la comunicazione senza soluzione di continuità tra i vari componenti dei sistemi software. L'eleganza di REST risiede nella sua semplicità e nel rispetto dei principi architettonici fondamentali, consentendo agli sviluppatori di creare API scalabili, manutenibili e interoperabili.

Ma sfruttare tutto il potenziale delle API REST richiede qualcosa di più della semplice comprensione dei suoi principi di base. La creazione di API di alta qualità che contribuiscono a uno scambio di dati efficiente e a esperienze utente migliorate richiede un approfondimento delle migliori pratiche che ne regolano la progettazione, l'implementazione e la manutenzione. Questo articolo del blog ti guida alla scoperta delle migliori pratiche essenziali dell'API REST che elevano le tue attività di sviluppo software a nuovi livelli.

Autenticazione e autorizzazione

Quando si progetta un'API REST, garantire la sicurezza delle risorse è fondamentale. L'autenticazione e l'autorizzazione sono due aspetti critici che devi considerare per proteggere la tua API da accessi non autorizzati e usi impropri. Qui discuteremo varie strategie per implementare meccanismi di autenticazione e autorizzazione efficaci.

Autenticazione

L'autenticazione è il processo di identificazione di un utente che tenta di accedere alla tua API. Un meccanismo di autenticazione efficace dovrebbe convalidare l'identità dell'utente prima di consentire qualsiasi accesso alle risorse dell'API. Gli schemi di autenticazione comunemente utilizzati per le API RESTful includono l'autenticazione di base, la chiave API, OAuth 2.0 e JSON Web Token (JWT).

Autenticazione di base: nell'autenticazione di base, il client invia le credenziali dell'utente (ad esempio, nome utente e password) codificate in base64 tramite l'intestazione Authorization . Questo metodo è semplice da implementare ma meno sicuro, poiché le credenziali possono essere intercettate in transito, soprattutto se trasmesse su una connessione non crittografata.

nell'autenticazione di base, il client invia le credenziali dell'utente (ad esempio, nome utente e password) codificate in base64 tramite l'intestazione . Questo metodo è semplice da implementare ma meno sicuro, poiché le credenziali possono essere intercettate in transito, soprattutto se trasmesse su una connessione non crittografata. Chiave API: una chiave API è un token univoco assegnato a ciascun utente o applicazione e in genere viene passato come parametro di query o intestazione con ciascuna richiesta API. È adatto per API pubbliche con dati meno sensibili e semplici requisiti di autorizzazione. Sebbene sia più sicura dell'autenticazione di base, non fornisce il controllo granulare presente negli schemi più avanzati come OAuth 2.0 e JWT.

API è un token univoco assegnato a ciascun utente o applicazione e in genere viene passato come parametro di query o intestazione con ciascuna richiesta API. È adatto per API pubbliche con dati meno sensibili e semplici requisiti di autorizzazione. Sebbene sia più sicura dell'autenticazione di base, non fornisce il controllo granulare presente negli schemi più avanzati come OAuth 2.0 e JWT. OAuth 2.0: OAuth 2.0 è uno standard ampiamente utilizzato per l'accesso sicuro e delegato alle API. Separa il ruolo dell'utente dall'applicazione, consentendo alle applicazioni di agire per conto degli utenti senza richiedere le loro credenziali. OAuth 2.0 fornisce vari tipi di concessione per diversi scenari (ad esempio, codice di autorizzazione, implicito, password e credenziali client).

OAuth 2.0 è uno standard ampiamente utilizzato per l'accesso sicuro e delegato alle API. Separa il ruolo dell'utente dall'applicazione, consentendo alle applicazioni di agire per conto degli utenti senza richiedere le loro credenziali. OAuth 2.0 fornisce vari tipi di concessione per diversi scenari (ad esempio, codice di autorizzazione, implicito, password e credenziali client). JSON Web Token (JWT): JWT è un metodo compatto e autonomo per rappresentare in modo sicuro le rivendicazioni tra le parti. Viene spesso utilizzato con OAuth 2.0, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. JWT consente di includere più informazioni sull'utente autenticato, come ruoli o autorizzazioni, all'interno del token stesso. Il token viene firmato dal server e, facoltativamente, crittografato, garantendo l'anti-manomissione e la riservatezza dei dati.

Autorizzazione

L'autorizzazione è il processo che concede o nega a un utente l'accesso a risorse specifiche in base ai suoi ruoli o autorizzazioni. Ha luogo dopo l'autenticazione riuscita ed è essenziale per controllare ciò che gli utenti possono e non possono fare con la tua API. Il controllo degli accessi in base ai ruoli (RBAC) e il controllo degli accessi in base agli attributi (ABAC) sono due metodi comuni per implementare l'autorizzazione.

Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC): in RBAC, le autorizzazioni sono associate ai ruoli e agli utenti vengono concessi ruoli in base alle loro responsabilità. RBAC è relativamente semplice da implementare e gestire, rendendolo adatto alla maggior parte delle applicazioni.

in RBAC, le autorizzazioni sono associate ai ruoli e agli utenti vengono concessi ruoli in base alle loro responsabilità. RBAC è relativamente semplice da implementare e gestire, rendendolo adatto alla maggior parte delle applicazioni. Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC): ABAC estende RBAC considerando attributi aggiuntivi dell'utente, la risorsa a cui si accede o l'ambiente per prendere decisioni di controllo degli accessi più granulari. ABAC è più flessibile ma anche più complesso da implementare e gestire rispetto a RBAC.

Versionamento e deprecazione

Man mano che la tua API si evolve, probabilmente dovrai introdurre modifiche sostanziali che potrebbero avere un impatto sui clienti esistenti. Il controllo delle versioni dell'API è fondamentale per mantenere la compatibilità con le versioni precedenti e una transizione fluida per coloro che utilizzano la tua API. Tre strategie principali per definire la versione dell'API REST sono il controllo delle versioni dell'URI, il controllo delle versioni dell'intestazione e la negoziazione del contenuto (accettazione dell'intestazione).

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Controllo delle versioni dell'URI: questo è l'approccio più diretto, che prevede l'inclusione del numero di versione direttamente nell'URI. Ad esempio, https://api.example.com/v1/users e https://api.example.com/v2/users . Sebbene il controllo delle versioni dell'URI sia facile da implementare e comprendere, viola il principio REST secondo cui gli URI dovrebbero rappresentare una risorsa univoca. Controllo delle versioni dell'intestazione: in questo approccio, la versione dell'API è specificata in un'intestazione personalizzata, ad esempio X-API-Version: 1 o X-API-Version: 2 . Il controllo delle versioni dell'intestazione è meno invasivo del controllo delle versioni dell'URI e mantiene l'URI pulito, ma può essere meno intuitivo per i client. Negoziazione del contenuto (intestazione Accetta): questo metodo sfrutta l'intestazione Accept standard per specificare la versione desiderata nel tipo di supporto. Ad esempio, Accept: application/vnd.example.api-v1+json . Segue i principi REST più da vicino rispetto ad altri approcci, ma può essere complicato da utilizzare e interpretare per i client.

Indipendentemente dalla strategia di controllo delle versioni scelta, è fondamentale comunicare in anticipo eventuali modifiche ai clienti e fornire una documentazione chiara sulla migrazione alla nuova versione. Stabilisci una politica di deprecazione chiara che definisca la sequenza temporale del supporto per le versioni API precedenti per incoraggiare i clienti a eseguire l'aggiornamento alla versione più recente ed evitare potenziali problemi.

Strategie di memorizzazione nella cache

La memorizzazione nella cache è una tecnica essenziale per ottimizzare le prestazioni delle API RESTful riducendo il carico del server, diminuendo la latenza delle richieste e minimizzando l'utilizzo della larghezza di banda. L'implementazione di meccanismi di memorizzazione nella cache adeguati nella tua API può portare a miglioramenti significativi nell'esperienza dell'utente e nell'efficienza del sistema. Di seguito sono riportate alcune tecniche comuni di memorizzazione nella cache che è possibile utilizzare:

Caching HTTP: sfrutta le intestazioni HTTP standard come ETag , Last-Modified e Cache-Control per controllare il comportamento di memorizzazione nella cache della tua API. Queste intestazioni aiutano i client a gestire le proprie cache fornendo informazioni sull'aggiornamento delle risorse e abilitando le richieste condizionali.

sfrutta le intestazioni HTTP standard come , e per controllare il comportamento di memorizzazione nella cache della tua API. Queste intestazioni aiutano i client a gestire le proprie cache fornendo informazioni sull'aggiornamento delle risorse e abilitando le richieste condizionali. Caching lato server: archivia le risorse a cui si accede di frequente in memoria o in altri sistemi di caching (ad esempio Redis, Memcached) sul lato server. In questo modo si riduce drasticamente la necessità di costose query sul database o di operazioni ad uso intensivo di risorse, migliorando così i tempi di risposta.

archivia le risorse a cui si accede di frequente in memoria o in altri sistemi di caching (ad esempio Redis, Memcached) sul lato server. In questo modo si riduce drasticamente la necessità di costose query sul database o di operazioni ad uso intensivo di risorse, migliorando così i tempi di risposta. Reti di distribuzione dei contenuti (CDN): la CDN memorizza nella cache le rappresentazioni delle risorse sui server periferici distribuiti in tutto il mondo, servendo ai client la copia più vicina della risorsa memorizzata nella cache per garantire latenze minime. Le CDN sono particolarmente utili per le API con ampie basi geografiche di utenti ed esigenze di distribuzione di contenuti pesanti.

la CDN memorizza nella cache le rappresentazioni delle risorse sui server periferici distribuiti in tutto il mondo, servendo ai client la copia più vicina della risorsa memorizzata nella cache per garantire latenze minime. Le CDN sono particolarmente utili per le API con ampie basi geografiche di utenti ed esigenze di distribuzione di contenuti pesanti. Caching a livello di applicazione: il caching a livello di applicazione può ottimizzare ulteriormente le prestazioni dell'API riducendo al minimo i calcoli ridondanti e le operazioni costose. Questa tecnica potrebbe richiedere una logica personalizzata all'interno dell'applicazione per mantenere l'integrità e l'aggiornamento della cache.

L'implementazione di strategie di memorizzazione nella cache efficaci può migliorare notevolmente le prestazioni e la scalabilità della tua API REST. Valuta i requisiti specifici della tua API per determinare quali tecniche sono più appropriate per le tue esigenze.

Gestione e convalida degli errori

La gestione efficace degli errori e la convalida dell'input sono componenti cruciali durante la progettazione delle API REST. Queste pratiche migliorano l'esperienza dello sviluppatore e migliorano l'affidabilità e la manutenibilità della tua API.

Codici di stato HTTP coerenti e significativi

Uno dei principi fondamentali di REST è l'utilizzo dei codici di stato HTTP appropriati per indicare il risultato di una chiamata API. L'adozione di codici di stato HTTP standardizzati nelle risposte API renderà più semplice per i clienti comprendere la natura della risposta senza scavare più a fondo nel payload della risposta. I codici di stato HTTP comuni includono:

200 OK: indica che la richiesta ha avuto successo.

indica che la richiesta ha avuto successo. 201 Creato: indica la creazione avvenuta con successo di una nuova risorsa.

indica la creazione avvenuta con successo di una nuova risorsa. 204 No Content: indica la richiesta riuscita senza contenuto aggiuntivo da restituire.

indica la richiesta riuscita senza contenuto aggiuntivo da restituire. 400 Bad Request: indica un input non valido o non valido dal client.

indica un input non valido o non valido dal client. 401 Non autorizzato: indica credenziali di autenticazione mancanti o errate.

indica credenziali di autenticazione mancanti o errate. 403 Proibito: indica diritti di accesso insufficienti alla risorsa richiesta.

indica diritti di accesso insufficienti alla risorsa richiesta. 404 Non trovato: indica che la risorsa richiesta non è stata trovata.

indica che la risorsa richiesta non è stata trovata. 500 Errore interno del server: indica un errore generale sul lato server.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Messaggi di errore descrittivi

È importante fornire messaggi di errore descrittivi quando si verifica un errore per aiutare gli sviluppatori a comprendere e risolvere il problema. Includi informazioni come il campo specifico che causa l'errore, il motivo dell'errore e una soluzione suggerita. Per esempio:

{ "error": { "status": 400, "message": "Invalid email address", "field": "email", "suggestion": "Please provide a valid email address" } }

Convalida dell'input

La convalida dell'input a livello API aiuta a impedire che dati non validi entrino nel sistema e causino problemi imprevisti. Implementare la convalida lato server per verificare che qualsiasi input ricevuto dal client soddisfi i criteri richiesti. Ad esempio, controlla se manca un campo obbligatorio o se i tipi di dati corrispondono al formato previsto. Se la convalida fallisce, restituisce un messaggio di errore descrittivo con un codice di stato HTTP appropriato.

Throttling e limitazione della velocità

La limitazione e la limitazione della velocità sono pratiche essenziali per prevenire abusi, proteggere la tua API da un carico eccessivo e garantire un utilizzo corretto. Aiutano a preservare le risorse, a migliorare le prestazioni e la stabilità dell'API e a proteggerla da attacchi dannosi come DDoS.

Limitazione della velocità API

La limitazione della velocità API limita il numero di richieste API che un client può effettuare in un intervallo di tempo specifico. Le strategie comuni includono:

Finestra fissa: consente un numero fisso di richieste in una finestra temporale, ad esempio 1000 richieste all'ora.

consente un numero fisso di richieste in una finestra temporale, ad esempio 1000 richieste all'ora. Finestra scorrevole: implementare un intervallo di tempo continuo aggiornando continuamente la finestra dopo ogni richiesta, ad esempio 1000 richieste all'ora con l'aggiornamento della finestra dopo ogni chiamata.

implementare un intervallo di tempo continuo aggiornando continuamente la finestra dopo ogni richiesta, ad esempio 1000 richieste all'ora con l'aggiornamento della finestra dopo ogni chiamata. Basato su bucket (token): assegna un numero fisso di token ai client, che vengono consumati con ogni richiesta. Una volta esauriti, i client devono attendere il rifornimento dei token prima di effettuare ulteriori richieste.

Limitazione dell'API

La limitazione dell'API controlla la velocità con cui vengono elaborate le richieste. Questo approccio aiuta a distribuire le risorse in modo più efficiente, garantendo che la tua API rimanga reattiva ai clienti durante i periodi di domanda elevata. Le tecniche di limitazione comuni includono:

Richieste simultanee: limita il numero di richieste che un client può avere in corso contemporaneamente.

limita il numero di richieste che un client può avere in corso contemporaneamente. Prioritizzazione delle richieste: dai la priorità alle richieste in base a fattori come il tipo di cliente, i modelli di utilizzo o i livelli di prezzo.

dai la priorità alle richieste in base a fattori come il tipo di cliente, i modelli di utilizzo o i livelli di prezzo. Limitazione adattiva: regola i limiti di velocità in modo dinamico in base al carico o alle prestazioni attuali del sistema.

Assicurati di comunicare i limiti di velocità e le politiche di limitazione ai client, sia nella documentazione dell'API che tramite intestazioni nella risposta, come le X-RateLimit-* headers .

Documentazione e test

Fornire documentazione chiara e test approfonditi sono aspetti vitali dello sviluppo dell'API poiché influiscono direttamente sull'esperienza dello sviluppatore e sull'adozione dell'API.

Documentazione dell'API

Documentare la tua API consente agli sviluppatori di capire come interagire rapidamente con la tua API, quali endpoints sono disponibili e quali tipi di richieste possono effettuare. Valuta la possibilità di includere le seguenti informazioni nella documentazione API:

Processi di autenticazione e autorizzazione

endpoints disponibili con richieste e risposte di esempio

disponibili con richieste e risposte di esempio Metodi HTTP, parametri e formati di risposta previsti

Codici e messaggi di errore

Informazioni sulla limitazione e sulla limitazione della velocità

Dettagli sulla versione dell'API

Swagger (OpenAPI) è uno standard ampiamente utilizzato per documentare le API REST. Fornisce un formato basato su JSON o YAML per definire la struttura dell'API, semplificando la generazione di documentazione interattiva che gli sviluppatori possono utilizzare per esplorare e testare la tua API.

Test dell'API

Testare la tua API garantisce che si comporti correttamente e in modo coerente in varie condizioni. Test adeguati possono aiutare a identificare bug, problemi di prestazioni e vulnerabilità della sicurezza prima che abbiano un impatto sui client. Sviluppare una potente strategia di test che includa:

Test unitari per singoli componenti

Test di integrazione per validare l'interazione tra componenti e sistemi esterni

Test di carico per misurare le prestazioni in condizioni di carico pesante e identificare i colli di bottiglia

Test di sicurezza per individuare potenziali vulnerabilità e garantire la protezione dei dati

Strumenti di test come Postman, SoapUI e JUnit possono essere utilizzati per semplificare il processo di creazione, esecuzione e automazione dei test API. L'utilizzo di una piattaforma come AppMaster può accelerare notevolmente lo sviluppo e il test delle API REST. La sua piattaforma senza codice ti consente di progettare visivamente modelli di dati, processi aziendali ed endpoints automatizzando attività come la documentazione Swagger e la migrazione dello schema del database. Ciò elimina il debito tecnico, genera applicazioni più rapidamente e riduce i costi di sviluppo, garantendo una soluzione API scalabile e gestibile per tutte le esigenze applicative.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Utilizzo di AppMaster per lo sviluppo di API REST

Lo sviluppo di API REST può essere un processo impegnativo e complesso, soprattutto se si considerano le migliori pratiche di progettazione, scalabilità e manutenibilità. L'utilizzo di una potente piattaforma no-code come AppMaster può semplificare in modo significativo il processo di sviluppo delle API e garantire la creazione di API scalabili, gestibili e sicure.

Questa sezione esplorerà come AppMaster può accelerare lo sviluppo dell'API REST, eliminare il debito tecnico e fornire una soluzione più conveniente per le piccole imprese e le imprese.

Progettazione visiva di modelli di dati, processi aziendali ed endpoint

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo AppMaster nello sviluppo di API REST sono le sue capacità di progettazione visiva. AppMaster ti consente di creare modelli di dati (schema di database) e logica di business (tramite processi aziendali) attraverso un BP Designer visivo intuitivo. Questo processo garantisce una solida base per la tua API REST e semplifica lo sviluppo e l'integrazione di logiche complesse e relazioni tra diverse risorse.

Inoltre, AppMaster ti consente di definire e configurare la tua API REST e endpoints WSS utilizzando l'Endpoint Designer visivo. Ciò semplifica l'attività di progettazione, test e aggiornamento endpoints, garantendo che la tua API segua le migliori pratiche e rimanga scalabile e gestibile.

Generazione e distribuzione automatizzate del codice

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'API REST, la generazione di codice efficiente, manutenibile e affidabile è fondamentale per il successo. AppMaster affronta questa sfida generando automaticamente il codice sorgente per le tue applicazioni quando premi il pulsante "Pubblica". Ciò include applicazioni backend create con Go (golang) , applicazioni web che utilizzano il framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili basate su Kotlin e Jetpack Compose per Android o SwiftUI per iOS.

Il risultato è un processo di sviluppo semplificato che fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori durante l'implementazione.

Documentazione Swagger e migrazione dello schema del database

Una documentazione coerente e comprensibile è essenziale nello sviluppo dell'API REST, poiché fornisce ai clienti una chiara comprensione di come utilizzare l'API e cosa aspettarsi da essa. AppMaster gestisce questa situazione generando automaticamente la documentazione spavalda (Open API) per endpoints del tuo server. Ciò garantisce un canale di comunicazione chiaro tra la tua API e i clienti, riducendo il rischio di problemi di integrazione e facilitando l'adozione dell'API.

Inoltre, AppMaster gestisce le attività di migrazione dello schema del database, consentendoti di mantenere una struttura del database coerente nelle diverse fasi di sviluppo e garantendo un'implementazione e un'integrazione fluide delle modifiche del database.

Scalabilità e funzionalità di livello aziendale

La creazione di API REST scalabili e affidabili è un aspetto importante del processo di sviluppo. AppMaster eccelle in quest'area offrendo applicazioni backend stateless compilate che dimostrano prestazioni e scalabilità eccellenti per casi d'uso a livello aziendale ad alto traffico. Ciò significa che la tua API può essere utilizzata in progetti di varie dimensioni, dalle piccole imprese alle grandi imprese, garantendo un'esperienza API coerente e affidabile.

Conclusione

Se stai cercando una soluzione conveniente, scalabile e gestibile per lo sviluppo di API REST, AppMaster è ciò che fa per te. Con le sue capacità di progettazione visiva, generazione automatizzata di codice e potenti funzionalità, AppMaster semplifica il processo di sviluppo dell'API e garantisce che la tua API REST segua le migliori pratiche di scalabilità, manutenibilità e sicurezza.

Sfruttando la potenza della piattaforma no-code di AppMaster, puoi creare API migliori in meno tempo e con meno risorse, ottenendo un vantaggio competitivo nel settore tecnologico di oggi in continua evoluzione. Prova AppMaster gratuitamente oggi e scopri tu stesso la differenza!