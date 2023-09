Im Bereich der modernen Softwareentwicklung hängt die Erstellung leistungsstarker und effizienter Anwendungen häufig von der Beherrschung von Web-APIs ab. Representational State Transfer (REST) ​​hat sich zum Eckpfeiler des Entwurfs und Aufbaus von APIs entwickelt, die eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten von Softwaresystemen ermöglichen. Die Eleganz von REST liegt in seiner Einfachheit und Einhaltung grundlegender Architekturprinzipien, die es Entwicklern ermöglichen, skalierbare, wartbare und interoperable APIs zu erstellen.

Doch um das volle Potenzial von REST-APIs auszuschöpfen, ist mehr als nur das Verständnis ihrer Grundprinzipien erforderlich. Die Entwicklung hochwertiger APIs, die zu einem effizienten Datenaustausch und verbesserten Benutzererlebnissen beitragen, erfordert einen tiefen Einblick in die Best Practices, die deren Design, Implementierung und Wartung steuern. Dieser Blog-Artikel führt Sie durch die wesentlichen Best Practices für die REST-API, die Ihre Softwareentwicklungsbemühungen auf ein neues Niveau heben.

Authentifizierung und Autorisierung

Beim Entwerfen einer REST-API ist die Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Ressourcen von größter Bedeutung. Authentifizierung und Autorisierung sind zwei wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen müssen, um Ihre API vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch zu schützen. Hier diskutieren wir verschiedene Strategien zur Implementierung effektiver Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen.

Authentifizierung

Bei der Authentifizierung handelt es sich um den Prozess der Identifizierung eines Benutzers, der versucht, auf Ihre API zuzugreifen. Ein wirksamer Authentifizierungsmechanismus sollte die Identität des Benutzers überprüfen, bevor er Zugriff auf die Ressourcen Ihrer API gewährt. Zu den häufig verwendeten Authentifizierungsschemata für RESTful-APIs gehören Basisauthentifizierung, API-Schlüssel, OAuth 2.0 und JSON Web Token (JWT).

Standardauthentifizierung: Bei der Standardauthentifizierung sendet der Client die in Base64 codierten Anmeldeinformationen des Benutzers (dh Benutzername und Kennwort) über den Authorization . Diese Methode ist einfach zu implementieren, aber weniger sicher, da die Anmeldeinformationen während der Übertragung abgefangen werden können, insbesondere wenn sie über eine unverschlüsselte Verbindung übertragen werden.

API-Schlüssel: Ein API-Schlüssel ist ein eindeutiges Token, das jedem Benutzer oder jeder Anwendung zugewiesen wird und normalerweise als Abfrageparameter oder Header bei jeder API-Anfrage übergeben wird. Es eignet sich für öffentliche APIs mit weniger sensiblen Daten und einfachen Autorisierungsanforderungen. Sie ist zwar sicherer als die Standardauthentifizierung, bietet jedoch nicht die detaillierte Kontrolle, die in fortgeschritteneren Schemata wie OAuth 2.0 und JWT zu finden ist.

OAuth 2.0: OAuth 2.0 ist ein weit verbreiteter Standard für sicheren, delegierten Zugriff auf APIs. Dadurch wird die Rolle des Benutzers von der Anwendung getrennt, sodass Anwendungen im Namen der Benutzer agieren können, ohne dass deren Anmeldeinformationen erforderlich sind. OAuth 2.0 bietet verschiedene Gewährungstypen für verschiedene Szenarien (z. B. Autorisierungscode, Implizit, Passwort und Client-Anmeldeinformationen).

OAuth 2.0 ist ein weit verbreiteter Standard für sicheren, delegierten Zugriff auf APIs. Dadurch wird die Rolle des Benutzers von der Anwendung getrennt, sodass Anwendungen im Namen der Benutzer agieren können, ohne dass deren Anmeldeinformationen erforderlich sind. OAuth 2.0 bietet verschiedene Gewährungstypen für verschiedene Szenarien (z. B. Autorisierungscode, Implizit, Passwort und Client-Anmeldeinformationen). JSON Web Token (JWT): JWT ist eine kompakte, eigenständige Methode zur sicheren Darstellung von Ansprüchen zwischen Parteien. Es wird häufig mit OAuth 2.0 verwendet und bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Mit JWT können Sie weitere Informationen über den authentifizierten Benutzer, z. B. Rollen oder Berechtigungen, in das Token selbst aufnehmen. Der Token wird vom Server signiert und optional verschlüsselt, um Manipulationssicherheit und Datenvertraulichkeit zu gewährleisten.

Genehmigung

Bei der Autorisierung handelt es sich um den Prozess, einem Benutzer basierend auf seinen Rollen oder Berechtigungen Zugriff auf bestimmte Ressourcen zu gewähren oder zu verweigern. Dies erfolgt nach erfolgreicher Authentifizierung und ist wichtig für die Kontrolle, was Benutzer mit Ihrer API tun können und was nicht. Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) und Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) sind zwei gängige Methoden zur Implementierung der Autorisierung.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Bei RBAC werden Berechtigungen mit Rollen verknüpft und Benutzern werden Rollen basierend auf ihren Verantwortlichkeiten zugewiesen. RBAC ist relativ einfach zu implementieren und zu verwalten und eignet sich daher für die meisten Anwendungen.

Bei RBAC werden Berechtigungen mit Rollen verknüpft und Benutzern werden Rollen basierend auf ihren Verantwortlichkeiten zugewiesen. RBAC ist relativ einfach zu implementieren und zu verwalten und eignet sich daher für die meisten Anwendungen. Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC): ABAC erweitert RBAC durch die Berücksichtigung zusätzlicher Benutzerattribute, der Ressource, auf die zugegriffen wird, oder der Umgebung, um detailliertere Entscheidungen zur Zugriffskontrolle zu treffen. ABAC ist flexibler, aber auch komplexer in der Implementierung und Verwaltung als RBAC.

Versionierung und Veraltung

Wenn sich Ihre API weiterentwickelt, müssen Sie wahrscheinlich wichtige Änderungen einführen, die sich auf bestehende Clients auswirken können. Die API-Versionierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Abwärtskompatibilität und einen reibungslosen Übergang für diejenigen, die Ihre API verwenden. Drei Hauptstrategien zur Versionierung Ihrer REST-API sind URI-Versionierung, Header-Versionierung und Inhaltsverhandlung (Header akzeptieren).

URI-Versionierung: Dies ist der einfachste Ansatz, bei dem die Versionsnummer direkt in den URI aufgenommen wird. Zum Beispiel https://api.example.com/v1/users und https://api.example.com/v2/users . Obwohl die URI-Versionierung einfach zu implementieren und zu verstehen ist, verstößt sie gegen das REST-Prinzip, dass URIs eine eindeutige Ressource darstellen sollten. Header-Versionierung: Bei diesem Ansatz wird die API-Version in einem benutzerdefinierten Header angegeben, z. B. X-API-Version: 1 oder X-API-Version: 2 . Die Header-Versionierung ist weniger aufdringlich als die URI-Versionierung und hält den URI sauber, kann für Clients jedoch weniger intuitiv sein. Inhaltsverhandlung (Accept-Header): Diese Methode nutzt den standardmäßigen Accept Header, um die gewünschte Version im Medientyp anzugeben. Accept: application/vnd.example.api-v1+json . Es folgt den REST-Prinzipien genauer als andere Ansätze, kann für Kunden jedoch umständlich in der Anwendung und Interpretation sein.

Unabhängig von der gewählten Versionierungsstrategie ist es wichtig, dass Sie Ihren Kunden alle Änderungen im Voraus mitteilen und eine klare Dokumentation zur Migration auf die neue Version bereitstellen. Legen Sie eine klare Einstellungsrichtlinie fest, die den Support-Zeitplan für ältere API-Versionen definiert, um Kunden zu ermutigen, auf die neueste Version zu aktualisieren und potenzielle Probleme zu vermeiden.

Caching-Strategien

Caching ist eine wesentliche Technik zur Optimierung der Leistung von RESTful-APIs durch Reduzierung der Serverlast, Verringerung der Anforderungslatenz und Minimierung der Bandbreitennutzung. Die Implementierung geeigneter Caching-Mechanismen in Ihrer API kann zu erheblichen Verbesserungen der Benutzererfahrung und Systemeffizienz führen. Im Folgenden sind einige gängige Caching-Techniken aufgeführt, die Sie verwenden können:

HTTP-Caching: Nutzen Sie Standard-HTTP-Header wie ETag , Last-Modified und Cache-Control , um das Caching-Verhalten Ihrer API zu steuern. Diese Header helfen Clients bei der Verwaltung ihrer Caches, indem sie Informationen über die Aktualität der Ressourcen bereitstellen und bedingte Anforderungen ermöglichen.

Nutzen Sie Standard-HTTP-Header wie , und , um das Caching-Verhalten Ihrer API zu steuern. Diese Header helfen Clients bei der Verwaltung ihrer Caches, indem sie Informationen über die Aktualität der Ressourcen bereitstellen und bedingte Anforderungen ermöglichen. Serverseitiges Caching: Speichern Sie häufig aufgerufene Ressourcen im Speicher oder in anderen Caching-Systemen (z. B. Redis, Memcached) auf der Serverseite. Dadurch wird der Bedarf an teuren Datenbankabfragen oder ressourcenintensiven Vorgängen drastisch reduziert und so die Antwortzeiten verbessert.

Speichern Sie häufig aufgerufene Ressourcen im Speicher oder in anderen Caching-Systemen (z. B. Redis, Memcached) auf der Serverseite. Dadurch wird der Bedarf an teuren Datenbankabfragen oder ressourcenintensiven Vorgängen drastisch reduziert und so die Antwortzeiten verbessert. Content-Delivery-Netzwerke (CDN): CDN speichert Ressourcendarstellungen auf Edge-Servern, die rund um den Globus verteilt sind, zwischen und versorgt Kunden mit der nächstgelegenen zwischengespeicherten Kopie der Ressource, um minimale Latenzen zu gewährleisten. CDNs sind besonders nützlich für APIs mit großen geografischen Benutzerbasen und hohen Anforderungen an die Inhaltsverteilung.

CDN speichert Ressourcendarstellungen auf Edge-Servern, die rund um den Globus verteilt sind, zwischen und versorgt Kunden mit der nächstgelegenen zwischengespeicherten Kopie der Ressource, um minimale Latenzen zu gewährleisten. CDNs sind besonders nützlich für APIs mit großen geografischen Benutzerbasen und hohen Anforderungen an die Inhaltsverteilung. Caching auf Anwendungsebene: Caching auf Anwendungsebene kann die API-Leistung weiter optimieren, indem redundante Berechnungen und teure Vorgänge minimiert werden. Diese Technik erfordert möglicherweise eine benutzerdefinierte Logik in Ihrer Anwendung, um die Integrität und Aktualität des Caches aufrechtzuerhalten.

Durch die Implementierung effektiver Caching-Strategien können Sie die Leistung und Skalierbarkeit Ihrer REST-API erheblich verbessern. Bewerten Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer API, um festzustellen, welche Techniken für Ihre Anforderungen am besten geeignet sind.

Fehlerbehandlung und Validierung

Effektive Fehlerbehandlung und Eingabevalidierung sind entscheidende Komponenten beim Entwurf von REST-APIs. Diese Vorgehensweisen verbessern die Entwicklererfahrung und verbessern die Zuverlässigkeit und Wartbarkeit Ihrer API.

Konsistente und aussagekräftige HTTP-Statuscodes

Eines der Hauptprinzipien von REST ist die Verwendung der entsprechenden HTTP-Statuscodes, um das Ergebnis eines API-Aufrufs anzuzeigen. Durch die Übernahme standardisierter HTTP-Statuscodes in Ihre API-Antworten können Kunden die Art der Antwort leichter verstehen, ohne tiefer in die Antwortnutzlast einzutauchen. Zu den gängigen HTTP-Statuscodes gehören:

200 OK: Zeigt an, dass die Anfrage erfolgreich war.

Zeigt an, dass die Anfrage erfolgreich war. 201 Erstellt: Zeigt die erfolgreiche Erstellung einer neuen Ressource an.

Zeigt die erfolgreiche Erstellung einer neuen Ressource an. 204 Kein Inhalt: Zeigt die erfolgreiche Anfrage an, ohne dass zusätzlicher Inhalt zurückgegeben werden muss.

Zeigt die erfolgreiche Anfrage an, ohne dass zusätzlicher Inhalt zurückgegeben werden muss. 400 Bad Request: Zeigt fehlerhafte oder ungültige Eingaben vom Client an.

Zeigt fehlerhafte oder ungültige Eingaben vom Client an. 401 Nicht autorisiert: Zeigt fehlende oder falsche Authentifizierungsdaten an.

Zeigt fehlende oder falsche Authentifizierungsdaten an. 403 Verboten: Zeigt unzureichende Zugriffsrechte für die angeforderte Ressource an.

Zeigt unzureichende Zugriffsrechte für die angeforderte Ressource an. 404 Nicht gefunden: Zeigt an, dass die angeforderte Ressource nicht gefunden wurde.

Zeigt an, dass die angeforderte Ressource nicht gefunden wurde. 500 Interner Serverfehler: Zeigt einen allgemeinen serverseitigen Fehler an.

Beschreibende Fehlermeldungen

Es ist wichtig, beschreibende Fehlermeldungen bereitzustellen, wenn ein Fehler auftritt, um Entwicklern das Verständnis und die Lösung des Problems zu erleichtern. Geben Sie Informationen wie das spezifische Feld an, das den Fehler verursacht hat, den Grund für den Fehler und einen Lösungsvorschlag. Zum Beispiel:

{ "error": { "status": 400, "message": "Invalid email address", "field": "email", "suggestion": "Please provide a valid email address" } }

Eingabevalidierung

Durch die Validierung von Eingaben auf API-Ebene wird verhindert, dass fehlerhafte Daten in das System gelangen und unerwartete Probleme verursachen. Implementieren Sie eine serverseitige Validierung, um zu überprüfen, ob alle vom Client empfangenen Eingaben die erforderlichen Kriterien erfüllen. Überprüfen Sie beispielsweise, ob ein erforderliches Feld fehlt oder ob Datentypen dem erwarteten Format entsprechen. Wenn die Validierung fehlschlägt, geben Sie eine beschreibende Fehlermeldung mit einem entsprechenden HTTP-Statuscode zurück.

Drosselung und Ratenbegrenzung

Drosselung und Ratenbegrenzung sind wesentliche Maßnahmen, um Missbrauch zu verhindern, Ihre API vor übermäßiger Auslastung zu schützen und eine faire Nutzung sicherzustellen. Sie tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen, die Leistung und Stabilität der API zu verbessern und sie vor böswilligen Angriffen wie DDoS zu schützen.

API-Ratenbegrenzung

Durch die API-Ratenbegrenzung wird die Anzahl der API-Anfragen eingeschränkt, die ein Client innerhalb eines bestimmten Zeitfensters stellen kann. Zu den gängigen Strategien gehören:

Festes Fenster: Erlauben Sie eine feste Anzahl von Anfragen innerhalb eines Zeitfensters, z. B. 1000 Anfragen pro Stunde.

Erlauben Sie eine feste Anzahl von Anfragen innerhalb eines Zeitfensters, z. B. 1000 Anfragen pro Stunde. Gleitendes Fenster: Implementieren Sie einen kontinuierlichen Zeitrahmen, indem Sie das Fenster nach jeder Anfrage kontinuierlich aktualisieren, z. B. 1000 Anfragen pro Stunde, wobei das Fenster nach jedem Anruf aktualisiert wird.

Implementieren Sie einen kontinuierlichen Zeitrahmen, indem Sie das Fenster nach jeder Anfrage kontinuierlich aktualisieren, z. B. 1000 Anfragen pro Stunde, wobei das Fenster nach jedem Anruf aktualisiert wird. Bucket-basiert (Token): Weisen Sie Clients eine feste Anzahl von Token zu, die bei jeder Anfrage verbraucht werden. Sobald der Token aufgebraucht ist, müssen Clients auf die Wiederauffüllung des Tokens warten, bevor sie weitere Anfragen stellen können.

API-Drosselung

Die API-Drosselung steuert die Geschwindigkeit, mit der Anforderungen verarbeitet werden. Dieser Ansatz trägt dazu bei, Ressourcen effizienter zu verteilen und sicherzustellen, dass Ihre API auch in Zeiten hoher Nachfrage auf Kunden reagiert. Zu den gängigen Drosselungstechniken gehören:

Gleichzeitige Anfragen: Begrenzen Sie die Anzahl der Anfragen, die ein Client gleichzeitig bearbeiten kann.

Begrenzen Sie die Anzahl der Anfragen, die ein Client gleichzeitig bearbeiten kann. Priorisierung von Anfragen: Priorisieren Sie Anfragen basierend auf Faktoren wie Kundentyp, Nutzungsmuster oder Preisstufen.

Priorisieren Sie Anfragen basierend auf Faktoren wie Kundentyp, Nutzungsmuster oder Preisstufen. Adaptive Drosselung: Passen Sie die Ratengrenzen dynamisch an die aktuelle Systemlast oder Leistung an.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Clients Ratenlimits und Drosselungsrichtlinien mitteilen, sowohl in der API-Dokumentation als auch über Header in der Antwort, wie z. B. die X-RateLimit-* headers .

Dokumentation und Prüfung

Die Bereitstellung einer klaren Dokumentation und gründliche Tests sind wichtige Aspekte der API-Entwicklung, da sie sich direkt auf die Entwicklererfahrung und die API-Einführung auswirken.

API-Dokumentation

Durch die Dokumentation Ihrer API können Entwickler verstehen, wie sie schnell mit Ihrer API interagieren können, welche endpoints verfügbar sind und welche Arten von Anfragen sie stellen können. Erwägen Sie, die folgenden Informationen in Ihre API-Dokumentation aufzunehmen:

Authentifizierungs- und Autorisierungsprozesse

Verfügbare endpoints mit Beispielanfragen und -antworten

mit Beispielanfragen und -antworten HTTP-Methoden, Parameter und erwartete Antwortformate

Fehlercodes und Meldungen

Informationen zur Ratenbegrenzung und -drosselung

Details zur API-Versionierung

Swagger (OpenAPI) ist ein weit verbreiteter Standard zur Dokumentation von REST-APIs. Es bietet ein JSON- oder YAML-basiertes Format zum Definieren Ihrer API-Struktur und erleichtert so die Erstellung interaktiver Dokumentation, die Entwickler zum Erkunden und Testen Ihrer API verwenden können.

API-Tests

Durch das Testen Ihrer API wird sichergestellt, dass sie sich unter verschiedenen Bedingungen korrekt und konsistent verhält. Durch ordnungsgemäße Tests können Fehler, Leistungsprobleme und Sicherheitslücken erkannt werden, bevor sie sich auf Clients auswirken. Entwickeln Sie eine leistungsstarke Teststrategie, die Folgendes umfasst:

Unit-Tests für einzelne Komponenten

Integrationstests zur Validierung der Interaktion zwischen Komponenten und externen Systemen

Lasttests, um die Leistung unter hoher Last zu messen und Engpässe zu identifizieren

Sicherheitstests, um potenzielle Schwachstellen zu finden und den Datenschutz sicherzustellen

Testtools wie Postman, SoapUI und JUnit können eingesetzt werden, um den Prozess der Erstellung, Ausführung und Automatisierung von API-Tests zu vereinfachen. Der Einsatz einer Plattform wie AppMaster kann die Entwicklung und das Testen von REST-APIs erheblich beschleunigen. Mit der No-Code- Plattform können Sie Datenmodelle, Geschäftsprozesse und endpoints visuell entwerfen und gleichzeitig Aufgaben wie Swagger-Dokumentation und Datenbankschemamigration automatisieren. Dies eliminiert technische Schulden, generiert Anwendungen schneller und senkt die Entwicklungskosten, wodurch eine skalierbare und wartbare API-Lösung für alle Ihre Anwendungsanforderungen gewährleistet wird.

Verwendung von AppMaster für die REST-API-Entwicklung

Die Entwicklung von REST-APIs kann ein herausfordernder und komplexer Prozess sein, insbesondere wenn man Best Practices für Design, Skalierbarkeit und Wartbarkeit berücksichtigt. Durch den Einsatz einer leistungsstarken no-code Plattform wie AppMaster kann der API-Entwicklungsprozess erheblich rationalisiert und die Erstellung skalierbarer, wartbarer und sicherer APIs sichergestellt werden.

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie AppMaster die REST-API-Entwicklung beschleunigen, technische Schulden beseitigen und eine kostengünstigere Lösung für kleine Unternehmen und Konzerne bereitstellen kann.

Einer der Hauptvorteile der Verwendung AppMaster bei der REST-API-Entwicklung sind seine visuellen Designfunktionen. AppMaster können Sie Datenmodelle (Datenbankschema) und Geschäftslogik (über Geschäftsprozesse) über einen benutzerfreundlichen visuellen BP Designer erstellen. Dieser Prozess sichert eine solide Grundlage für Ihre REST-API und vereinfacht die Entwicklung und Integration komplexer Logik und Beziehungen zwischen verschiedenen Ressourcen.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen AppMaster die Definition und Konfiguration Ihrer REST-API- und WSS- endpoints mithilfe des visuellen Endpoint Designers. Dies vereinfacht das Entwerfen, Testen und Aktualisieren endpoints und stellt sicher, dass Ihre API den Best Practices folgt und skalierbar und wartbar bleibt.

Automatisierte Codegenerierung und -bereitstellung

Bei der REST-API-Entwicklung ist eine effiziente, wartbare und zuverlässige Codegenerierung entscheidend für den Erfolg. AppMaster begegnet dieser Herausforderung, indem es automatisch Quellcode für Ihre Anwendungen generiert, wenn Sie auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken. Dazu gehören Backend-Anwendungen, die mit Go (golang) erstellt wurden, Webanwendungen, die das Vue3- Framework und JS/TS verwenden, sowie mobile Anwendungen, die auf Kotlin und Jetpack Compose für Android oder SwiftUI für iOS basieren.

Das Ergebnis ist ein optimierter Entwicklungsprozess, der Zeit spart und das Fehlerrisiko bei der Implementierung verringert.

Eine konsistente und verständliche Dokumentation ist bei der REST-API-Entwicklung unerlässlich, da sie den Kunden ein klares Verständnis dafür vermittelt, wie die API verwendet wird und was sie von ihr erwarten können. AppMaster erledigt dies, indem es automatisch eine Swagger-Dokumentation (Open API) für Ihre Server- endpoints generiert. Dadurch wird ein klarer Kommunikationskanal zwischen Ihrer API und Ihren Kunden gewährleistet, wodurch das Risiko von Integrationsproblemen verringert und die API-Einführung erleichtert wird.

Darüber hinaus verwaltet AppMaster Migrationsaufgaben für Datenbankschemata, sodass Sie über verschiedene Entwicklungsphasen hinweg eine konsistente Datenbankstruktur beibehalten und eine reibungslose Bereitstellung und Integration von Datenbankänderungen gewährleisten können.

Skalierbarkeit und Funktionen auf Unternehmensebene

Die Erstellung skalierbarer und zuverlässiger REST-APIs ist ein wichtiger Aspekt des Entwicklungsprozesses. AppMaster glänzt in diesem Bereich, indem es kompilierte, zustandslose Backend-Anwendungen anbietet, die eine hervorragende Leistung und Skalierbarkeit für Anwendungsfälle auf Unternehmensebene mit hohem Datenverkehr aufweisen. Dies bedeutet, dass Ihre API in Projekten unterschiedlicher Größe verwendet werden kann, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen, und so ein konsistentes und zuverlässiges API-Erlebnis gewährleistet.

Abschluss

Wenn Sie nach einer kostengünstigen, skalierbaren und wartbaren Lösung für die REST-API-Entwicklung suchen, sind Sie bei AppMaster genau richtig. Mit seinen visuellen Designfunktionen, der automatisierten Codegenerierung und leistungsstarken Funktionen vereinfacht AppMaster den API-Entwicklungsprozess und stellt sicher, dass Ihre REST-API den besten Skalierbarkeits-, Wartbarkeits- und Sicherheitspraktiken folgt.

Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der no-code Plattform von AppMaster können Sie bessere APIs in kürzerer Zeit und mit weniger Ressourcen erstellen und sich so einen Wettbewerbsvorteil in der sich ständig weiterentwickelnden Technologiebranche von heute verschaffen. Testen Sie AppMaster noch heute kostenlos und überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied!