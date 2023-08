Le guide complet d'Elixir et de la machine virtuelle BEAM dans les systèmes tolérants aux pannes

La création de systèmes de haute qualité, évolutifs et tolérants aux pannes a toujours été une priorité dans l'industrie du logiciel. Alors que divers outils et techniques existent pour atteindre ces objectifs, certaines solutions comme Elixir et la machine virtuelle (VM) BEAM se démarquent. Ces deux technologies sont particulièrement efficaces pour mettre en œuvre des applications hautement disponibles et résilientes lorsqu'elles sont utilisées ensemble.

Cet article explore le langage de programmation Elixir et la machine virtuelle BEAM, les fondements de ces technologies permettant la tolérance aux pannes et la manière dont elles peuvent être exploitées pour créer des systèmes puissants. En outre, nous discuterons brièvement d'alternatives plus modernes, telles que la plate -forme sans code d' AppMaster, pour fournir des solutions comparables avec plus d'accessibilité.

Comprendre le langage de programmation Elixir

Elixir est un langage de programmation fonctionnel, simultané et tolérant aux pannes, construit sur la machine virtuelle Erlang, également connue sous le nom de BEAM VM. Il a été créé par José Valim et publié en 2011 avec un accent sur la concurrence, le traitement en temps réel et la maintenabilité. Avec la prise en charge de structures de données fonctionnelles et immuables, Elixir a été utilisé dans diverses industries et est le mieux adapté pour créer des applications évolutives et performantes. Les principales caractéristiques d'Elixir incluent :

Programmation fonctionnelle : Elixir adopte le paradigme de la programmation fonctionnelle, mettant l'accent sur l'immuabilité, les fonctions de première classe et l'expressivité. Cela aide à promouvoir la simplicité, la maintenabilité et le débogage simple. Concurrence : Tirant parti de la machine virtuelle BEAM, Elixir prend en charge la concurrence légère avec des processus au lieu de threads. Cette approche permet un parallélisme efficace et fiable tout en minimisant la surcharge de gestion des tâches simultanées. Tolérance aux pannes : Elixir fournit des constructions intégrées pour gérer les cas de défaillance avec élégance, tels que les superviseurs, les moniteurs et les liens, garantissant la fiabilité du système même en présence d'erreurs. Échange de code à chaud : Elixir permet l'échange de code à chaud, permettant aux développeurs de mettre à jour le code des applications en cours d'exécution sans provoquer de temps d'arrêt. Ceci est essentiel pour les systèmes de longue durée avec des exigences de disponibilité élevées. Évolutivité : en mettant l'accent sur la simultanéité, les systèmes construits par Elixir peuvent rapidement évoluer verticalement et horizontalement, gérer diverses charges de travail et s'adapter facilement à l'évolution des besoins. Méta-programmation : Elixir inclut de puissantes capacités de méta-programmation permettant aux développeurs d'étendre le langage avec des constructions spécifiques à un domaine qui peuvent simplifier des tâches complexes et améliorer la maintenabilité du code.

Ces fonctionnalités permettent aux développeurs de créer des applications modernes, évolutives et tolérantes aux pannes en tirant parti de l'écosystème complet d'Elixir et de la puissance de la machine virtuelle BEAM.

La machine virtuelle BEAM : une plate-forme pour les systèmes tolérants aux pannes

La machine virtuelle BEAM est au cœur des langages de programmation Erlang et Elixir. La machine virtuelle fournit un environnement d'exécution rapide et efficace pour l'exécution d'applications simultanées tolérantes aux pannes. Les fonctionnalités essentielles de BEAM VM incluent :

Prise en charge de la simultanéité : BEAM VM alimente la simultanéité légère en utilisant des processus au lieu de threads, offrant un moyen évolutif et efficace d'exécuter des tâches parallèles. Ces processus sont isolés les uns des autres, ce qui minimise les problèmes d'état partagé et garantit la stabilité. Tolérance aux pannes : la machine virtuelle gère les erreurs avec élégance en propageant les défaillances aux constructions de niveau supérieur, telles que les superviseurs, qui peuvent ensuite adopter des stratégies de récupération pour maintenir la disponibilité du système. Capacités en temps réel : la machine virtuelle BEAM est conçue pour un traitement à faible latence et en temps réel, ce qui la rend adaptée aux applications avec des exigences de synchronisation strictes. Échange de code à chaud : la machine virtuelle BEAM permet l'échange de code à chaud, permettant des mises à jour de code sans temps d'arrêt de l'application - une fonctionnalité cruciale pour les systèmes critiques de longue durée. Garbage-collection : BEAM VM dispose d'un ramasse-miettes par processus, ce qui réduit le risque de provoquer un ramasse-miettes à l'échelle du système, ce qui permet de maintenir une faible latence et un débit soutenu. Traitement distribué : la machine virtuelle comprend des primitives intégrées pour la construction de systèmes distribués, simplifiant la mise en œuvre d'architectures en cluster hautement disponibles.

Elixir et BEAM VM forment une combinaison puissante pour créer des systèmes tolérants aux pannes et hautement disponibles. Ces fonctionnalités fournissent la base nécessaire pour créer des systèmes capables de gérer avec élégance les pannes matérielles et logicielles et de maintenir un fonctionnement continu.

Elixir et BEAM VM en action : cas d'utilisation réels

Elixir et BEAM VM ont été utilisés avec succès dans diverses industries en raison de leurs performances, de leur tolérance aux pannes et de leurs capacités en temps réel. Explorons quelques cas d'utilisation réels notables d'Elixir et de la machine virtuelle BEAM :

WhatsApp : messagerie à grande échelle

WhatsApp, l'application de messagerie populaire avec plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, s'appuie sur Erlang, le langage frère de BEAM VM. Le backend de WhatsApp gère plus de 100 millions d'images et 1 milliard de messages par jour, desservant des milliards d'utilisateurs avec un minimum de temps d'arrêt. Erlang et la concurrence légère de BEAM VM permettent un traitement et un routage de texte rapides et efficaces, garantissant une disponibilité et des performances élevées pour la plate-forme de messagerie.

Systèmes financiers : garantir une disponibilité 24h/24 et 7j/7

Les institutions financières ont besoin de systèmes toujours actifs capables de gérer de gros volumes de transactions simultanées. Elixir et la nature tolérante aux pannes de BEAM VM sont parfaitement adaptées à cette fin, assurant un fonctionnement ininterrompu même en cas de pannes logicielles ou matérielles. L'approche de programmation fonctionnelle d'Elixir garantit également la maintenabilité et la cohérence du code à mesure que les systèmes s'adaptent à l'évolution des réglementations financières et des exigences commerciales.

Déploiements IoT à grande échelle : gestion simultanée des appareils

La gestion simultanée de nombreux appareils IoT nécessite un système capable d'évoluer et de traiter efficacement de gros volumes de données. Elixir et BEAM VM offrent les capacités nécessaires grâce à leur traitement simultané et leur tolérance aux pannes. Par exemple, MongooseIM, une plate-forme de messagerie open source basée sur Erlang, peut gérer des millions de connexions simultanées, ce qui la rend adaptée aux déploiements IoT massifs et aux services de communication en temps réel.

Applications Web hautes performances : communication et diffusion en temps réel

Le framework Web Phoenix d'Elixir, construit au-dessus de la machine virtuelle BEAM, est idéal pour développer des applications Web hautes performances traitant des millions de requêtes par seconde. Il fournit des fonctionnalités telles que le streaming en temps réel, la prise en charge de WebSocket et les événements envoyés par le serveur pour créer des jeux en ligne, des applications de chat et des plateformes de streaming vidéo en direct. Elixir et BEAM VM permettent aux développeurs de créer des expériences hautement réactives et en temps réel pour répondre aux demandes des utilisateurs Web modernes.

Construire des systèmes tolérants aux pannes avec Elixir et BEAM VM

La conception de systèmes tolérants aux pannes à l'aide d'Elixir et de BEAM VM implique plusieurs considérations clés. Voici quelques aspects cruciaux de la création d'applications résilientes et fiables avec Elixir et BEAM VM :

Arbres et processus de supervision

Elixir et BEAM VM organisent les applications sous forme de hiérarchie de processus, également appelés arbres de supervision. Cette structure permet l'isolation des pannes, dans laquelle si un processus échoue, seul le processus affecté est terminé et le superviseur chargé de le gérer le redémarre automatiquement. Cette approche de la gestion des erreurs garantit une récupération rapide après les pannes et un impact minimal sur le fonctionnement du système.

Échange de code à chaud

La machine virtuelle BEAM prend en charge l'échange de code à chaud, permettant aux développeurs de mettre à jour les composants d'un système sans affecter son fonctionnement. Cette capacité permet des déploiements transparents et garantit la continuité du service même pendant les mises à niveau du système. En conséquence, les applications construites sur Elixir et la machine virtuelle BEAM peuvent maintenir leur disponibilité même lorsque des modifications sont introduites dans leur base de code.

Architecture distribuée et axée sur la concurrence

Le modèle de concurrence d'Elixir exploite les processus légers disponibles sur la machine virtuelle BEAM, permettant aux applications d'exécuter des millions de processus simultanément. En conséquence, les systèmes construits par Elixir peuvent évoluer horizontalement sur plusieurs nœuds, offrant une tolérance aux pannes accrue face à d'éventuelles pannes matérielles ou pannes de réseau.

Programmation fonctionnelle pour la maintenabilité

Le paradigme de programmation fonctionnelle d'Elixir favorise la maintenabilité et l'immuabilité du code, une caractéristique précieuse lors de la construction de systèmes tolérants aux pannes. Avec Elixir, les développeurs peuvent écrire du code propre, modulaire et testable, ce qui leur permet de gérer efficacement des systèmes complexes et de répondre rapidement à l'évolution des besoins.

Pourquoi choisir AppMaster pour créer des systèmes modernes et évolutifs

Alors qu'Elixir et BEAM VM offrent une approche de programmation traditionnelle pour la construction de systèmes tolérants aux pannes, les plates-formes no-code et low-code, comme AppMaster , offrent un moyen plus accessible, plus rapide et plus rentable de concevoir des applications modernes et évolutives. Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager AppMaster pour votre prochain projet :

Développement visuel et rapide

La plate-forme sans code d' AppMaster permet aux développeurs de créer visuellement des applications backend, Web et mobiles sans écrire de code. En fournissant un environnement de développement intégré (IDE) complet, AppMaster rationalise le processus de développement d'applications, le rendant jusqu'à 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable.

Éliminer la dette technique

La dette technique s'accumule souvent à mesure que les systèmes logiciels évoluent, ce qui a un impact sur leur maintenabilité et leurs performances. AppMaster relève ce défi en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent. Par conséquent, même un seul développeur peut créer une solution logicielle complète et évolutive avec une dette technique minimale.

Compatible avec Postgresql et évolutif

Les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql et prendre en charge les cas d'utilisation à charge élevée. Cette compatibilité garantit que votre application reste évolutive et adaptable à l'évolution des besoins.

Accessible mais puissant

Alors que les plates-formes no-code comme AppMaster permettent même aux non-programmeurs de créer des applications puissantes, elles fournissent également des fonctionnalités puissantes pour les utilisateurs avancés. Vous pouvez créer une logique métier complexe en configurant des processus métier visuels (BP), tout en profitant de la commodité sans code qu'offre AppMaster.

En choisissant AppMaster pour créer des systèmes modernes et évolutifs, les développeurs peuvent bénéficier d'une plate-forme complète qui simplifie le processus de développement sans compromettre la puissance ou la flexibilité.

Elixir et la machine virtuelle BEAM contre les solutions No-Code et Low-Code

Alors qu'Elixir et BEAM VM offrent de nombreux avantages dans la construction de systèmes tolérants aux pannes, les plates-formes no-code et low-code ont changé l'industrie du développement logiciel. Ces plates-formes offrent une approche conviviale pour créer des applications et résoudre les problèmes d'évolutivité et de tolérance aux pannes.

Les solutions No-code et low-code comme AppMaster fournissent une interface visuelle drag-and-drop pour la conception et le développement d'applications. Ils permettent aux développeurs et même aux utilisateurs non techniques de créer rapidement des applications sans écrire de code volumineux. Ces plates-formes peuvent générer du code dans des langages et des cadres modernes qui prennent en charge l'évolutivité et la tolérance aux pannes sans sacrifier l'expérience utilisateur. Voici une comparaison d'Elixir et de BEAM VM avec des solutions no-code et low-code :

Courbe d'apprentissage : Elixir et BEAM VM ont une courbe d'apprentissage plus abrupte en raison de leur paradigme de programmation fonctionnelle et de leur modèle de concurrence. En revanche, les plateformes no-code et low-code sont plus accessibles et nécessitent moins de connaissances spécialisées.

Elixir et BEAM VM ont une courbe d'apprentissage plus abrupte en raison de leur paradigme de programmation fonctionnelle et de leur modèle de concurrence. En revanche, les plateformes et sont plus accessibles et nécessitent moins de connaissances spécialisées. Vitesse de développement : les solutions No-code et low-code accélèrent considérablement le développement en fournissant des composants et des modèles prêts à l'emploi. Bien que puissants et flexibles, Elixir et la machine virtuelle BEAM nécessitent plus de temps de codage manuel et de débogage.

les solutions et accélèrent considérablement le développement en fournissant des composants et des modèles prêts à l'emploi. Bien que puissants et flexibles, Elixir et la machine virtuelle BEAM nécessitent plus de temps de codage manuel et de débogage. Évolutivité : Elixir et la machine virtuelle BEAM, ainsi que les plates-formes modernes no-code et low-code comme AppMaster prennent en charge des niveaux élevés d'évolutivité. Mais les plates-formes no-code et low-code y parviennent avec beaucoup moins de complexité, en faisant abstraction de nombreux détails techniques.

Elixir et la machine virtuelle BEAM, ainsi que les plates-formes modernes et comme prennent en charge des niveaux élevés d'évolutivité. Mais les plates-formes et y parviennent avec beaucoup moins de complexité, en faisant abstraction de nombreux détails techniques. Tolérance aux pannes : Elixir et BEAM VM ont une tolérance aux pannes intégrée à partir de zéro. Les solutions No-code et low-code fournissent également des fonctionnalités de tolérance aux pannes grâce à leurs technologies sous-jacentes, offrant un moyen plus convivial d'obtenir des résultats similaires.

Elixir et BEAM VM ont une tolérance aux pannes intégrée à partir de zéro. Les solutions et fournissent également des fonctionnalités de tolérance aux pannes grâce à leurs technologies sous-jacentes, offrant un moyen plus convivial d'obtenir des résultats similaires. Maintenance : les plates-formes No-code et low-code offrent généralement une maintenance et des mises à jour plus faciles avec moins de dette technique. Elixir et la machine virtuelle BEAM nécessitent des mises à jour manuelles du code et une compréhension plus approfondie du langage et des composants internes de la machine virtuelle.

Réflexions finales

Elixir et BEAM VM sont des outils puissants pour créer des systèmes tolérants aux pannes, offrant des fonctionnalités telles que l'échange de code à chaud, la prise en charge de la concurrence et la gestion des erreurs prêtes à l'emploi. Ils ont été utilisés avec succès dans diverses industries par des entreprises à la recherche d'une haute disponibilité et d'une évolutivité dans leurs systèmes. Mais l'émergence de plates-formes no-code et low-code a rendu plus facile et plus accessible pour les développeurs et les entreprises la création et le déploiement de systèmes évolutifs et tolérants aux pannes.

Des plates-formes comme AppMaster offrent un moyen efficace de créer des applications backend, Web et mobiles sans expérience approfondie en programmation, et offrent néanmoins de nombreux avantages trouvés dans Elixir et la machine virtuelle BEAM. Le choix entre Elixir, la machine virtuelle BEAM et les plates-formes no-code ou low-code dépend des exigences, des ressources et des délais de développement de votre projet.