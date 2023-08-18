الدليل الكامل للإكسير و BEAM VM في أنظمة تحمل الأخطاء

لطالما كان بناء أنظمة عالية الجودة وقابلة للتطوير ومتسامحة مع الأخطاء أولوية في صناعة البرمجيات. بينما توجد أدوات وتقنيات مختلفة لتحقيق هذه الأهداف ، فإن بعض الحلول مثل Elixir و BEAM virtual machine (VM) تبرز. هاتان التقنيتان فعالتان بشكل خاص في تنفيذ التطبيقات المتاحة للغاية والمرنة عند استخدامهما معًا.

ستستكشف هذه المقالة لغة برمجة Elixir و BEAM VM ، وأسس هذه التقنيات التي تتيح التسامح مع الأخطاء ، وكيف يمكن الاستفادة منها لبناء أنظمة قوية. علاوة على ذلك ، سنناقش بإيجاز المزيد من البدائل الحديثة ، مثل منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية ، لتقديم حلول قابلة للمقارنة مع إمكانية وصول أكبر.

فهم لغة برمجة الإكسير

Elixir هي لغة برمجة وظيفية ومتزامنة ومتسامحة مع الأخطاء ، تم إنشاؤها على رأس الجهاز الظاهري Erlang ، والمعروف أيضًا باسم BEAM VM. تم إنشاؤه بواسطة José Valim وتم إصداره في عام 2011 مع التركيز على التزامن والمعالجة في الوقت الفعلي وقابلية الصيانة. مع دعم هياكل البيانات الوظيفية وغير القابلة للتغيير ، تم استخدام Elixir في العديد من الصناعات وهو الأنسب لبناء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير. تشمل الميزات الرئيسية للإكسير ما يلي:

البرمجة الوظيفية: يحتضن Elixir نموذج البرمجة الوظيفية ، مع التركيز على الثبات ، والوظائف من الدرجة الأولى ، والتعبير. يساعد هذا في تعزيز البساطة وقابلية الصيانة والتصحيح المباشر للأخطاء. التزامن: من خلال الاستفادة من BEAM VM ، يدعم Elixir التزامن خفيف الوزن مع العمليات بدلاً من الخيوط. يسمح هذا الأسلوب بالتوازي الفعال والموثوق مع تقليل النفقات العامة لإدارة المهام المتزامنة. تحمل الأخطاء: يوفر Elixir تركيبات مدمجة للتعامل مع حالات الفشل بأمان ، مثل المشرفين والشاشات والروابط ، مما يضمن موثوقية النظام حتى في حالة وجود أخطاء. تبديل الرمز السريع: يتيح Elixir إمكانية التبديل السريع للرمز ، مما يسمح للمطورين بتحديث رمز التطبيقات قيد التشغيل دون التسبب في حدوث توقف. يعد هذا ضروريًا للأنظمة التي تعمل لفترة طويلة مع متطلبات وقت تشغيل عالية. قابلية التوسع: من خلال تركيزها على التزامن ، يمكن للأنظمة المبنية من Elixir التوسع بسرعة عموديًا وأفقيًا ، والتعامل مع أعباء العمل المختلفة والتكيف بسهولة مع المتطلبات المتغيرة. البرمجة الوصفية: يشتمل Elixir على إمكانات قوية للبرمجة الوصفية تمكن المطورين من توسيع اللغة باستخدام التركيبات الخاصة بالمجال والتي يمكنها تبسيط المهام المعقدة وتحسين إمكانية صيانة الكود.

تسمح هذه الميزات للمطورين بإنشاء تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير وتتحمل الأخطاء باستخدام النظام البيئي الشامل لـ Elixir وقوة BEAM VM.

آلة BEAM الافتراضية: منصة للأنظمة المتسامحة مع الأخطاء

يعد BEAM VM أساس كل من لغات البرمجة Erlang و Elixir. يوفر الجهاز الظاهري بيئة تنفيذ سريعة وفعالة لتشغيل تطبيقات متزامنة ومتسامحة مع الأخطاء. تشمل الميزات الأساسية لـ BEAM VM ما يلي:

دعم التزامن: يعمل BEAM VM على تشغيل التزامن خفيف الوزن باستخدام العمليات بدلاً من الخيوط ، مما يوفر طريقة قابلة للتطوير وفعالة لتشغيل المهام المتوازية. يتم عزل هذه العمليات عن بعضها البعض ، مما يقلل من مشكلات الدولة المشتركة ويضمن الاستقرار. التسامح مع الخطأ: يتعامل الجهاز الظاهري مع الأخطاء برشاقة من خلال نشر حالات الفشل إلى التركيبات ذات المستوى الأعلى ، مثل المشرفين ، والتي يمكنها بعد ذلك اعتماد استراتيجيات الاسترداد للحفاظ على توفر النظام. إمكانيات في الوقت الفعلي: تم تصميم BEAM VM للمعالجة في وقت استجابة منخفض وفي الوقت الفعلي ، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات ذات متطلبات التوقيت الصارمة. تبديل الرمز السريع: يسمح BEAM VM بتبديل الكود السريع ، مما يتيح تحديثات الكود بدون توقف التطبيق - وهي ميزة مهمة للأنظمة طويلة الأمد والمهمة. جمع القمامة: يتميز BEAM VM بجهاز تجميع للقمامة لكل عملية ، مما يقلل من مخاطر التسبب في إيقاف تجميع القمامة في جميع أنحاء العالم ، مما يساعد في الحفاظ على زمن انتقال منخفض وإنتاجية مستدامة. المعالجة الموزعة: تتضمن الآلة الافتراضية عناصر أولية مدمجة لبناء الأنظمة الموزعة ، وتبسيط تنفيذ البنى المجمعة والمتاحة للغاية.

يشكل Elixir و BEAM VM مزيجًا قويًا لإنشاء أنظمة متسامحة ومتاحة للغاية. توفر هذه الميزات الأساس اللازم لبناء الأنظمة التي يمكنها التعامل بأمان مع أعطال الأجهزة والبرامج والحفاظ على التشغيل المستمر.

Elixir و BEAM VM أثناء العمل: حالات استخدام واقعية

تم استخدام Elixir و BEAM VM بنجاح في العديد من الصناعات نظرًا لأدائهما وتحملهما للأخطاء وقدراتهما في الوقت الفعلي. دعنا نستكشف بعض حالات الاستخدام الواقعية البارزة لـ Elixir و BEAM VM:

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WhatsApp: المراسلة على نطاق واسع

WhatsApp ، تطبيق المراسلة الشهير مع أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم ، يعتمد على Erlang ، لغة شقيق BEAM VM. تتعامل خلفية WhatsApp الخلفية مع أكثر من 100 مليون صورة ومليار رسالة يوميًا ، وتخدم مليارات المستخدمين بأقل وقت توقف. يسمح التزامن الخفيف الوزن لـ Erlang و BEAM VM بمعالجة النصوص وتوجيهها بسرعة وفعالية ، مما يضمن توفرًا عاليًا وأداءً لمنصة الرسائل.

الأنظمة المالية: ضمان توافرها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تتطلب المؤسسات المالية أنظمة تعمل دائمًا يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من المعاملات المتزامنة. يعتبر Elixir و BEAM VM المتسامح مع الأخطاء مناسبين بشكل مثالي لهذا الغرض ، حيث يوفران تشغيلًا غير متقطع حتى في حالات فشل البرامج أو الأجهزة. يضمن نهج البرمجة الوظيفية في Elixir أيضًا إمكانية صيانة الكود والاتساق حيث تتكيف الأنظمة مع اللوائح المالية المتطورة ومتطلبات العمل.

عمليات نشر إنترنت الأشياء على نطاق واسع: إدارة الأجهزة المتزامنة

تتطلب إدارة العديد من أجهزة إنترنت الأشياء في وقت واحد نظامًا يمكنه توسيع نطاق كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها بكفاءة. يوفر Elixir و BEAM VM القدرات اللازمة من خلال المعالجة المتزامنة والتسامح مع الأخطاء. على سبيل المثال ، يمكن لـ MongooseIM ، وهي منصة رسائل مفتوحة المصدر مبنية على Erlang ، التعامل مع ملايين الاتصالات المتزامنة ، مما يجعلها مناسبة لعمليات نشر إنترنت الأشياء الضخمة وخدمات الاتصال في الوقت الفعلي.

تطبيقات الويب عالية الأداء: الاتصال المباشر والبث المباشر

يعد إطار عمل الويب Phoenix الخاص بـ Elixir ، والذي تم إنشاؤه على قمة BEAM VM ، مثاليًا لتطوير تطبيقات الويب عالية الأداء التي تتعامل مع ملايين الطلبات في الثانية. يوفر ميزات مثل البث في الوقت الفعلي ودعم WebSocket والأحداث المرسلة من الخادم لبناء الألعاب عبر الإنترنت وتطبيقات الدردشة ومنصات بث الفيديو المباشر. يمكّن Elixir و BEAM VM المطورين من إنشاء تجارب سريعة الاستجابة وفي الوقت الفعلي لتلبية متطلبات مستخدمي الويب الحديثين.

بناء أنظمة متسامحة مع الإكسير و BEAM VM

يتضمن تصميم أنظمة تتحمل الأخطاء باستخدام Elixir و BEAM VM عدة اعتبارات رئيسية. فيما يلي بعض الجوانب الحاسمة لإنشاء تطبيقات مرنة وموثوقة باستخدام Elixir و BEAM VM:

اشجار وعمليات الاشراف

ينظم Elixir و BEAM VM التطبيقات كتسلسل هرمي للعمليات ، يُعرف أيضًا باسم أشجار الإشراف. يسمح هذا الهيكل بعزل الخطأ ، حيث في حالة فشل العملية ، يتم إنهاء العملية المتأثرة فقط ، ويقوم المشرف المسؤول عن إدارتها بإعادة تشغيلها تلقائيًا. يضمن هذا النهج لمعالجة الأخطاء التعافي السريع من الأعطال وأقل تأثير على تشغيل النظام.

مبادلة الكود الساخن

يدعم BEAM VM مبادلة الشفرة الساخنة ، مما يسمح للمطورين بتحديث مكونات النظام دون التأثير على تشغيله. تتيح هذه الإمكانية عمليات نشر سلسة وتضمن استمرارية الخدمة حتى أثناء ترقيات النظام. نتيجة لذلك ، يمكن للتطبيقات المبنية على Elixir و BEAM VM الحفاظ على توفرها حتى عند إدخال تغييرات على قاعدة الرموز الخاصة بها.

العمارة الموزعة والموجهة نحو التزامن

يستفيد نموذج التزامن من Elixir من العمليات خفيفة الوزن المتاحة على BEAM VM ، مما يسمح للتطبيقات بتشغيل ملايين العمليات في وقت واحد. نتيجة لذلك ، يمكن للأنظمة المبنية من Elixir التوسع أفقيًا عبر عقد متعددة ، مما يوفر تحملاً متزايدًا للأخطاء في مواجهة أعطال الأجهزة المحتملة أو انقطاع الشبكة.

البرمجة الوظيفية لقابلية الصيانة

يشجع نموذج البرمجة الوظيفية في Elixir على قابلية صيانة الكود وثباته ، وهي خاصية قيمة عند بناء أنظمة تتسامح مع الأخطاء. باستخدام Elixir ، يمكن للمطورين كتابة تعليمات برمجية نظيفة وقابلة للاختبار ، مما يسمح لهم بإدارة الأنظمة المعقدة بكفاءة والاستجابة السريعة للمتطلبات المتغيرة.

لماذا تختار AppMaster لبناء أنظمة حديثة وقابلة للتطوير

بينما يقدم Elixir و BEAM VM نهج برمجة تقليديًا لبناء أنظمة متسامحة مع الأخطاء ، فإن الأنظمة الأساسية no-code low-code ، مثل AppMaster , توفر طريقة أكثر سهولة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة لتصميم تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تفكر في AppMaster لمشروعك التالي:

بصريًا وتطورًا سريعًا

تتيح منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية للمطورين إنشاء تطبيقات الويب والخلفية وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال توفير بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) ، يعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير التطبيق ، مما يجعله أسرع بـ 10 مرات و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة.

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القضاء على الديون الفنية

غالبًا ما يتراكم الدين الفني مع تطور أنظمة البرامج ، مما يؤثر على قابلية صيانتها وأدائها. يعالج AppMaster هذا التحدي من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تغيرت المتطلبات. وبالتالي ، يمكن حتى لمطور واحد إنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير بأقل قدر من الديون التقنية.

متوافق مع Postgresql وقابلة للتطوير

يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql ودعم حالات الاستخدام عالية التحميل. يضمن هذا التوافق أن يظل تطبيقك قابلاً للتطوير وقابلاً للتكيف مع المتطلبات المتطورة.

يمكن الوصول إليها لكنها قوية

في حين أن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تسمح حتى لغير المبرمجين بإنشاء تطبيقات قوية ، فإنها توفر أيضًا ميزات قوية للمستخدمين المتقدمين. يمكنك إنشاء منطق أعمال معقد من خلال تكوين عمليات الأعمال المرئية (BPs) ، مع الاستمرار في الاستمتاع بالراحة الخالية من الأكواد التي يوفرها AppMaster.

من خلال اختيار AppMaster لبناء أنظمة حديثة وقابلة للتطوير ، يمكن للمطورين الاستفادة من نظام أساسي شامل يبسط عملية التطوير دون المساومة على القوة أو المرونة.

Elixir و BEAM VM مقابل حلول No-Code و Low-Code

في حين أن Elixir و BEAM VM يقدمان العديد من المزايا في بناء أنظمة متسامحة مع الأخطاء ، إلا أن الأنظمة الأساسية no-code low-code قد غيرت صناعة تطوير البرمجيات. توفر هذه الأنظمة الأساسية نهجًا سهل الاستخدام لإنشاء التطبيقات ومعالجة مشكلات قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء.

توفر الحلول الخالية No-code low-code مثل AppMaster واجهة مرئية drag-and-drop لتصميم التطبيقات وتطويرها. إنها تمكن المطورين وحتى المستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات بسرعة دون كتابة تعليمات برمجية شاملة. يمكن لمثل هذه الأنظمة الأساسية إنشاء تعليمات برمجية بلغات وأطر عمل حديثة تدعم قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء دون التضحية بتجربة المستخدم. فيما يلي مقارنة بين Elixir و BEAM VM مع حلول no-code وحلول low-code:

منحنى التعلم: لدى Elixir و BEAM VM منحنى تعليمي أكثر حدة بسبب نموذج البرمجة الوظيفية ونموذج التزامن. في المقابل ، يمكن الوصول إلى الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code وتتطلب معرفة أقل تخصصًا.

لدى Elixir و BEAM VM منحنى تعليمي أكثر حدة بسبب نموذج البرمجة الوظيفية ونموذج التزامن. في المقابل ، يمكن الوصول إلى الأنظمة الأساسية ومنصات وتتطلب معرفة أقل تخصصًا. سرعة التطوير: تعمل الحلول التي No-code low-code على تسريع عملية التطوير بشكل كبير من خلال توفير المكونات والقوالب الجاهزة. في حين أن Elixir و BEAM VM قوتان ومرنان ، يتطلبان المزيد من الترميز اليدوي ووقت التصحيح.

تعمل الحلول التي على تسريع عملية التطوير بشكل كبير من خلال توفير المكونات والقوالب الجاهزة. في حين أن Elixir و BEAM VM قوتان ومرنان ، يتطلبان المزيد من الترميز اليدوي ووقت التصحيح. قابلية التوسع: تدعم كل من Elixir و BEAM VM ، والأنظمة الأساسية الحديثة no-code التعليمات البرمجية low-code مثل AppMaster مستويات عالية من قابلية التوسع. لكن الأنظمة الأساسية no-code low-code تحقق ذلك بتعقيد أقل بكثير ، مما يؤدي إلى استبعاد الكثير من التفاصيل الفنية.

كل من Elixir و BEAM VM ، والأنظمة الأساسية الحديثة التعليمات البرمجية مثل مستويات عالية من قابلية التوسع. لكن الأنظمة الأساسية تحقق ذلك بتعقيد أقل بكثير ، مما يؤدي إلى استبعاد الكثير من التفاصيل الفنية. تحمل الخطأ: يحتوي Elixir و BEAM VM على تسامح مدمج مع الخطأ من الألف إلى الياء. توفر الحلول No-code low-code أيضًا ميزات التسامح مع الأخطاء من خلال التقنيات الأساسية الخاصة بها ، مما يوفر طريقة أكثر سهولة في الاستخدام لتحقيق نتائج مماثلة.

يحتوي Elixir و BEAM VM على تسامح مدمج مع الخطأ من الألف إلى الياء. توفر الحلول أيضًا ميزات التسامح مع الأخطاء من خلال التقنيات الأساسية الخاصة بها ، مما يوفر طريقة أكثر سهولة في الاستخدام لتحقيق نتائج مماثلة. الصيانة: توفر المنصات No-code ومنصات low-code بشكل عام صيانة وتحديثات أسهل مع ديون تقنية أقل. يتطلب Elixir و BEAM VM تحديثات التعليمات البرمجية اليدوية وفهمًا أعمق للغة والأجزاء الداخلية VM.

خواطر ختامية

يعد Elixir و BEAM VM أدوات قوية لبناء أنظمة متسامحة مع الأخطاء ، ويقدمان ميزات مثل تبديل الكود الساخن ، ودعم التزامن ، ومعالجة الأخطاء خارج الصندوق. لقد تم استخدامها في العديد من الصناعات بنجاح من قبل الشركات التي تبحث عن توفر عالي وقابلية للتوسع في أنظمتها. لكن ظهور الأنظمة الأساسية التي no-code ومنصات low-code قد جعل الأمر أسهل وأكثر سهولة للمطورين والشركات لبناء ونشر أنظمة قابلة للتطوير ومتسامحة مع الأخطاء.

توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster طريقة فعالة لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بدون خبرة برمجة واسعة ، ولا تزال تقدم العديد من الفوائد الموجودة في Elixir و BEAM VM. يعتمد الاختيار بين Elixir و BEAM VM و no-code أو الأنظمة الأساسية low-code على متطلبات مشروعك ومواردك والجداول الزمنية للتطوير.