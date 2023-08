O Guia Completo para Elixir e BEAM VM em Sistemas Tolerantes a Falhas

Construir sistemas de alta qualidade, escaláveis ​​e tolerantes a falhas sempre foi uma prioridade na indústria de software. Embora existam várias ferramentas e técnicas para atingir esses objetivos, algumas soluções como Elixir e a máquina virtual (VM) BEAM se destacam. Essas duas tecnologias são particularmente eficientes na implementação de aplicativos altamente disponíveis e resilientes quando usadas juntas.

Este artigo explorará a linguagem de programação Elixir e a VM BEAM, os fundamentos dessas tecnologias que permitem a tolerância a falhas e como elas podem ser aproveitadas para construir sistemas poderosos. Além disso, discutiremos brevemente alternativas mais modernas, como a plataforma sem código do AppMaster, para fornecer soluções comparáveis ​​com mais acessibilidade.

Compreendendo a linguagem de programação Elixir

Elixir é uma linguagem de programação funcional, concorrente e tolerante a falhas, construída sobre a máquina virtual Erlang, também conhecida como BEAM VM. Foi criado por José Valim e lançado em 2011 com foco em simultaneidade, processamento em tempo real e manutenibilidade. Com suporte para estruturas de dados funcionais e imutáveis, o Elixir tem sido usado em vários setores e é mais adequado para a construção de aplicativos escaláveis ​​e de alto desempenho. Os principais recursos do Elixir incluem:

Programação Funcional: Elixir adota o paradigma de programação funcional, enfatizando imutabilidade, funções de primeira classe e expressividade. Isso ajuda a promover simplicidade, capacidade de manutenção e depuração direta. Simultaneidade: aproveitando a VM BEAM, o Elixir suporta simultaneidade leve com processos em vez de threads. Essa abordagem permite paralelismo eficiente e confiável, minimizando a sobrecarga de gerenciamento de tarefas simultâneas. Tolerância a Falhas: O Elixir fornece construções integradas para lidar com casos de falha normalmente, como supervisores, monitores e links, garantindo a confiabilidade do sistema mesmo na presença de erros. Hot Code Swapping: Elixir permite hot code swapping, permitindo que os desenvolvedores atualizem o código dos aplicativos em execução sem causar tempo de inatividade. Isso é essencial para sistemas de longa duração com altos requisitos de tempo de atividade. Escalabilidade: com foco na simultaneidade, os sistemas desenvolvidos pela Elixir podem ser dimensionados vertical e horizontalmente rapidamente, lidando com várias cargas de trabalho e adaptando-se facilmente aos requisitos em constante mudança. Metaprogramação: o Elixir inclui recursos poderosos de metaprogramação, permitindo que os desenvolvedores estendam a linguagem com construções específicas de domínio que podem simplificar tarefas complexas e melhorar a capacidade de manutenção do código.

Esses recursos permitem que os desenvolvedores criem aplicativos modernos, escaláveis ​​e tolerantes a falhas, aproveitando o ecossistema abrangente do Elixir e o poder do BEAM VM.

A máquina virtual BEAM: uma plataforma para sistemas tolerantes a falhas

A VM BEAM está no centro das linguagens de programação Erlang e Elixir. A máquina virtual fornece um ambiente de execução rápido e eficiente para executar aplicativos simultâneos e tolerantes a falhas. Os recursos críticos da VM BEAM incluem:

Suporte à simultaneidade: BEAM VM capacita a simultaneidade leve usando processos em vez de threads, oferecendo uma maneira escalável e eficiente de executar tarefas paralelas. Esses processos são isolados uns dos outros, o que minimiza os problemas de estado compartilhado e garante a estabilidade. Tolerância a Falhas: A máquina virtual lida com erros graciosamente, propagando falhas para construções de nível superior, como supervisores, que podem então adotar estratégias de recuperação para manter a disponibilidade do sistema. Capacidades em tempo real: a VM BEAM foi projetada para processamento de baixa latência e em tempo real, tornando-a adequada para aplicativos com requisitos de tempo rígidos. Hot Code Swapping: O BEAM VM permite hot code swapping, permitindo atualizações de código sem tempo de inatividade do aplicativo – um recurso crucial para sistemas de missão crítica de longa duração. Coleta de lixo: o BEAM VM apresenta um coletor de lixo por processo, reduzindo o risco de causar uma coleta de lixo de parar o mundo em todo o sistema, o que ajuda a manter a baixa latência e a taxa de transferência sustentada. Processamento distribuído: a máquina virtual inclui primitivas integradas para construir sistemas distribuídos, simplificando a implementação de arquiteturas altamente disponíveis em cluster.

Elixir e BEAM VM formam uma combinação poderosa para criar sistemas tolerantes a falhas e altamente disponíveis. Esses recursos fornecem a base necessária para a construção de sistemas que podem lidar normalmente com falhas de hardware e software e manter a operação contínua.

Elixir e BEAM VM em ação: casos de uso da vida real

O Elixir e o BEAM VM foram empregados com sucesso em vários setores devido ao seu desempenho, tolerância a falhas e recursos em tempo real. Vamos explorar alguns casos de uso reais notáveis ​​do Elixir e da BEAM VM:

WhatsApp: mensagens em grande escala

O WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens com mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, conta com Erlang, a linguagem irmã do BEAM VM. O back-end do WhatsApp lida com mais de 100 milhões de imagens e 1 bilhão de mensagens diariamente, atendendo a bilhões de usuários com o mínimo de tempo de inatividade. Erlang e a simultaneidade leve da VM BEAM permitem processamento e roteamento de texto rápidos e eficientes, garantindo alta disponibilidade e desempenho para a plataforma de mensagens.

Sistemas financeiros: garantindo disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana

As instituições financeiras exigem sistemas sempre ativos que possam lidar com grandes volumes de transações simultâneas. O Elixir e a natureza tolerante a falhas do BEAM VM são ideais para essa finalidade, fornecendo operação ininterrupta mesmo em casos de falhas de software ou hardware. A abordagem de programação funcional da Elixir também garante a manutenção e a consistência do código à medida que os sistemas se adaptam às regulamentações financeiras e aos requisitos de negócios em evolução.

Implantações de IoT em grande escala: gerenciamento de dispositivos simultâneos

O gerenciamento de vários dispositivos IoT simultaneamente exige um sistema que possa escalar e processar com eficiência grandes volumes de dados. O Elixir e o BEAM VM fornecem os recursos necessários por meio de processamento simultâneo e tolerância a falhas. Por exemplo, o MongooseIM, uma plataforma de mensagens de código aberto construída em Erlang, pode lidar com milhões de conexões simultâneas, tornando-o adequado para implantações massivas de IoT e serviços de comunicação em tempo real.

Aplicativos da Web de alto desempenho: comunicação e streaming em tempo real

A estrutura da web Phoenix da Elixir, construída sobre o BEAM VM, é ideal para desenvolver aplicativos da web de alto desempenho que lidam com milhões de solicitações por segundo. Ele fornece recursos como streaming em tempo real, suporte a WebSocket e eventos enviados pelo servidor para criar jogos online, aplicativos de bate-papo e plataformas de streaming de vídeo ao vivo. O Elixir e o BEAM VM permitem que os desenvolvedores criem experiências altamente responsivas e em tempo real para atender às demandas dos usuários modernos da web.

Construindo sistemas tolerantes a falhas com Elixir e a BEAM VM

Projetar sistemas tolerantes a falhas usando Elixir e a VM BEAM envolve várias considerações importantes. Aqui estão alguns aspectos cruciais da criação de aplicativos resilientes e confiáveis ​​com o Elixir e o BEAM VM:

Árvores e Processos de Supervisão

O Elixir e o BEAM VM organizam os aplicativos como uma hierarquia de processos, também conhecidos como árvores de supervisão. Essa estrutura permite o isolamento de falhas, onde se um processo falhar, apenas o processo afetado é encerrado e o supervisor responsável por gerenciá-lo o reinicia automaticamente. Essa abordagem de tratamento de erros garante uma recuperação rápida de falhas e um impacto mínimo na operação do sistema.

Hot Code Swapping

A BEAM VM oferece suporte a hot code swapping, permitindo que os desenvolvedores atualizem os componentes de um sistema sem afetar sua operação. Esse recurso permite implantações perfeitas e garante a continuidade do serviço mesmo durante as atualizações do sistema. Como resultado, os aplicativos criados no Elixir e na BEAM VM podem manter sua disponibilidade mesmo quando as alterações são introduzidas em sua base de código.

Arquitetura Distribuída e Orientada à Concorrência

O modelo de simultaneidade da Elixir aproveita os processos leves disponíveis na BEAM VM, permitindo que os aplicativos executem milhões de processos simultaneamente. Como resultado, os sistemas construídos pela Elixir podem escalar horizontalmente em vários nós, fornecendo maior tolerância a falhas diante de possíveis falhas de hardware ou interrupções de rede.

Programação Funcional para Manutenibilidade

O paradigma de programação funcional do Elixir promove a manutenção e imutabilidade do código, uma característica valiosa na construção de sistemas tolerantes a falhas. Com o Elixir, os desenvolvedores podem escrever códigos limpos, modulares e testáveis, permitindo que eles gerenciem sistemas complexos com eficiência e respondam rapidamente às mudanças nos requisitos.

Por que escolher AppMaster para construir sistemas modernos e escaláveis

Embora o Elixir e o BEAM VM ofereçam uma abordagem de programação tradicional para criar sistemas tolerantes a falhas, as plataformas no-code e low-code, como o AppMaster , oferecem uma maneira mais acessível, rápida e econômica de projetar aplicativos modernos e escaláveis. Aqui estão algumas razões pelas quais você deve considerar AppMaster para o seu próximo projeto:

Desenvolvimento rápido e orientado visualmente

A plataforma sem código do AppMaster permite que os desenvolvedores criem visualmente aplicativos de back-end, web e móveis sem escrever código. Ao fornecer um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente, AppMaster agiliza o processo de desenvolvimento de aplicativos, tornando-o até 10 vezes mais rápido e 3 vezes mais econômico.

Elimine a Dívida Técnica

A dívida técnica geralmente aumenta à medida que os sistemas de software evoluem, afetando sua capacidade de manutenção e desempenho. AppMaster aborda esse desafio regenerando os aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam. Conseqüentemente, até mesmo um único desenvolvedor pode criar uma solução de software abrangente e escalável com o mínimo de dívida técnica.

Compatível com Postgresql e Escalável

Os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql e suportar casos de uso de alta carga. Essa compatibilidade garante que seu aplicativo permaneça escalável e adaptável aos requisitos em evolução.

Acessível, mas poderoso

Embora as plataformas no-code como AppMaster permitam que até mesmo não programadores criem aplicativos poderosos, elas também fornecem recursos poderosos para usuários avançados. Você pode criar uma lógica de negócios complexa configurando processos de negócios visuais (BPs), enquanto desfruta da conveniência sem código que AppMaster oferece.

Ao escolher AppMaster para construir sistemas modernos e escaláveis, os desenvolvedores podem se beneficiar de uma plataforma abrangente que simplifica o processo de desenvolvimento sem comprometer o poder ou a flexibilidade.

Elixir e a VM BEAM versus soluções No-Code e baixo código

Embora o Elixir e o BEAM VM ofereçam muitas vantagens na construção de sistemas tolerantes a falhas, as plataformas no-code e low-code mudaram a indústria de desenvolvimento de software. Essas plataformas fornecem uma abordagem amigável para criar aplicativos e lidar com problemas de escalabilidade e tolerância a falhas.

As soluções No-code e low-code como AppMaster fornecem uma interface visual drag-and-drop para projetar e desenvolver aplicativos. Eles permitem que desenvolvedores e até mesmo usuários não técnicos criem aplicativos rapidamente sem escrever códigos extensos. Essas plataformas podem gerar código em linguagens e estruturas modernas que suportam escalabilidade e tolerância a falhas sem sacrificar a experiência do usuário. Aqui está uma comparação do Elixir e da BEAM VM com soluções no-code e low-code:

Curva de aprendizado: Elixir e BEAM VM têm uma curva de aprendizado mais acentuada devido ao seu paradigma de programação funcional e modelo de simultaneidade. Por outro lado, as plataformas no-code e low-code são mais acessíveis e exigem menos conhecimento especializado.

Elixir e BEAM VM têm uma curva de aprendizado mais acentuada devido ao seu paradigma de programação funcional e modelo de simultaneidade. Por outro lado, as plataformas e são mais acessíveis e exigem menos conhecimento especializado. Velocidade de desenvolvimento: as soluções No-code e low-code aceleram muito o desenvolvimento, fornecendo componentes e modelos prontos. Embora poderosos e flexíveis, o Elixir e o BEAM VM exigem mais codificação manual e tempo de depuração.

as soluções e aceleram muito o desenvolvimento, fornecendo componentes e modelos prontos. Embora poderosos e flexíveis, o Elixir e o BEAM VM exigem mais codificação manual e tempo de depuração. Escalabilidade: Tanto o Elixir quanto o BEAM VM, e as plataformas modernas no-code e low-code , como AppMaster oferecem suporte a altos níveis de escalabilidade. Mas as plataformas no-code e low-code conseguem isso com muito menos complexidade, abstraindo muitos detalhes técnicos.

Tanto o Elixir quanto o BEAM VM, e as plataformas modernas e , como oferecem suporte a altos níveis de escalabilidade. Mas as plataformas e conseguem isso com muito menos complexidade, abstraindo muitos detalhes técnicos. Tolerância a falhas: o Elixir e o BEAM VM têm tolerância a falhas integrada desde o início. As soluções No-code e low-code também fornecem recursos de tolerância a falhas por meio de suas tecnologias subjacentes, oferecendo uma maneira mais amigável de obter resultados semelhantes.

o Elixir e o BEAM VM têm tolerância a falhas integrada desde o início. As soluções e também fornecem recursos de tolerância a falhas por meio de suas tecnologias subjacentes, oferecendo uma maneira mais amigável de obter resultados semelhantes. Manutenção: As plataformas No-code e low-code geralmente fornecem manutenção e atualizações mais fáceis com menos dívida técnica. O Elixir e a VM BEAM exigem atualizações manuais de código e uma compreensão mais profunda da linguagem e das partes internas da VM.

Considerações finais

O Elixir e o BEAM VM são ferramentas poderosas para construir sistemas tolerantes a falhas, oferecendo recursos como troca de código quente, suporte à simultaneidade e tratamento de erros pronto para uso. Eles têm sido utilizados em vários setores com sucesso por empresas que buscam alta disponibilidade e escalabilidade em seus sistemas. Mas o surgimento de plataformas no-code e low-code tornou mais fácil e acessível para desenvolvedores e empresas criar e implantar sistemas escaláveis ​​e tolerantes a falhas.

Plataformas como AppMaster fornecem uma maneira eficiente de criar aplicativos de back-end, web e móveis sem extensa experiência em programação e, ainda assim, oferecem muitos dos benefícios encontrados no Elixir e no BEAM VM. A escolha entre Elixir, BEAM VM e plataformas no-code ou low-code depende dos requisitos, recursos e cronogramas de desenvolvimento do projeto.