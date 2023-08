De complete gids voor Elixir en de BEAM VM in fouttolerante systemen

Het bouwen van hoogwaardige, schaalbare en fouttolerante systemen is altijd een prioriteit geweest in de software-industrie. Hoewel er verschillende tools en technieken bestaan ​​om deze doelen te bereiken, vallen sommige oplossingen zoals Elixir en de BEAM virtual machine (VM) op. Deze twee technologieën zijn bijzonder efficiënt bij het implementeren van zeer beschikbare en veerkrachtige toepassingen wanneer ze samen worden gebruikt.

Dit artikel gaat in op de programmeertaal Elixir en de BEAM VM, de onderbouwing van deze technologieën die fouttolerantie mogelijk maken, en hoe ze kunnen worden gebruikt om krachtige systemen te bouwen. Verder gaan we kort in op modernere alternatieven, zoals het no-code platform van AppMaster, voor het leveren van vergelijkbare oplossingen met meer toegankelijkheid.

De programmeertaal Elixir begrijpen

Elixir is een functionele, gelijktijdige en fouttolerante programmeertaal, gebouwd bovenop de Erlang virtuele machine, ook wel bekend als de BEAM VM. Het is gemaakt door José Valim en uitgebracht in 2011 met de nadruk op concurrency, real-time verwerking en onderhoudbaarheid. Met ondersteuning voor functionele en onveranderlijke datastructuren, is Elixir in verschillende industrieën gebruikt en is het het meest geschikt voor het bouwen van schaalbare, krachtige applicaties. De belangrijkste kenmerken van Elixir zijn:

Functioneel programmeren: Elixir omarmt het functionele programmeerparadigma en legt de nadruk op onveranderlijkheid, eersteklas functies en expressiviteit. Dit helpt bij het bevorderen van eenvoud, onderhoudbaarheid en eenvoudige foutopsporing. Gelijktijdigheid: Elixir maakt gebruik van de BEAM VM en ondersteunt lichtgewicht gelijktijdigheid met processen in plaats van threads. Deze aanpak zorgt voor efficiënt en betrouwbaar parallellisme en minimaliseert tegelijkertijd de overhead van het beheer van gelijktijdige taken. Fouttolerantie: Elixir biedt ingebouwde constructies om storingsgevallen netjes af te handelen, zoals supervisors, monitors en koppelingen, waardoor de betrouwbaarheid van het systeem wordt gegarandeerd, zelfs als er fouten optreden. Hot Code Swapping: Elixir maakt hot code swapping mogelijk, waardoor ontwikkelaars de code van lopende applicaties kunnen updaten zonder downtime te veroorzaken. Dit is essentieel voor langlopende systemen met hoge uptime-eisen. Schaalbaarheid: met de focus op concurrency kunnen door Elixir gebouwde systemen snel verticaal en horizontaal schalen, verschillende workloads aan en zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende eisen. Meta-programmering: Elixir bevat krachtige meta-programmeermogelijkheden waarmee ontwikkelaars de taal kunnen uitbreiden met domeinspecifieke constructies die complexe taken kunnen vereenvoudigen en de onderhoudbaarheid van code kunnen verbeteren.

Met deze functies kunnen ontwikkelaars moderne, schaalbare en fouttolerante applicaties maken door gebruik te maken van het uitgebreide ecosysteem van Elixir en de kracht van de BEAM VM.

De BEAM Virtual Machine: een platform voor fouttolerante systemen

De BEAM VM vormt de kern van de programmeertalen Erlang en Elixir. De virtuele machine biedt een snelle en efficiënte uitvoeringsomgeving voor het uitvoeren van gelijktijdige, fouttolerante toepassingen. De kritieke kenmerken van de BEAM VM zijn onder meer:

Gelijktijdigheidsondersteuning: BEAM VM maakt lichtgewicht gelijktijdigheid mogelijk door processen te gebruiken in plaats van threads, wat een schaalbare en efficiënte manier biedt om parallelle taken uit te voeren. Deze processen zijn geïsoleerd van elkaar, wat gedeelde toestandsproblemen minimaliseert en zorgt voor stabiliteit. Fouttolerantie: de virtuele machine verwerkt fouten netjes door fouten door te geven aan constructies op een hoger niveau, zoals supervisors, die vervolgens herstelstrategieën kunnen toepassen om de systeembeschikbaarheid te behouden. Realtime mogelijkheden: De BEAM VM is ontworpen voor low-latency en real-time verwerking, waardoor het geschikt is voor toepassingen met strikte timingvereisten. Hot Code Swapping: De BEAM VM maakt hot code swapping mogelijk, waardoor code-updates mogelijk zijn zonder downtime van applicaties - een cruciale functie voor langlopende, bedrijfskritische systemen. Garbage-collection: BEAM VM beschikt over een per-proces-garbagecollector, waardoor het risico op het veroorzaken van systeembrede 'stop-the-world'-garbagecollection wordt verkleind, wat helpt om een ​​lage latentie en aanhoudende doorvoer te behouden. Gedistribueerde verwerking: de virtuele machine bevat ingebouwde primitieven voor het bouwen van gedistribueerde systemen, waardoor de implementatie van geclusterde, zeer beschikbare architecturen wordt vereenvoudigd.

Elixir en de BEAM VM vormen een krachtige combinatie voor het creëren van fouttolerante en zeer beschikbare systemen. Deze functies bieden de noodzakelijke basis voor het bouwen van systemen die probleemloos hardware- en softwarefouten kunnen verwerken en continu kunnen blijven werken.

Elixir en BEAM VM in actie: praktijkvoorbeelden

Elixir en de BEAM VM zijn met succes toegepast in verschillende industrieën vanwege hun prestaties, fouttolerantie en real-time mogelijkheden. Laten we eens kijken naar enkele opmerkelijke use-cases van Elixir en de BEAM VM:

WhatsApp: berichten op grote schaal

WhatsApp, de populaire berichtentoepassing met meer dan 2 miljard gebruikers wereldwijd, vertrouwt op Erlang, de zustertaal van de BEAM VM. De backend van WhatsApp verwerkt dagelijks meer dan 100 miljoen afbeeldingen en 1 miljard berichten en bedient miljarden gebruikers met minimale downtime. Erlang en de lichtgewicht concurrency van de BEAM VM zorgen voor snelle, efficiënte tekstverwerking en routering, waardoor hoge beschikbaarheid en prestaties voor het berichtenplatform worden gegarandeerd.

Financiële systemen: zorgen voor 24/7 beschikbaarheid

Financiële instellingen hebben altijd-aan-systemen nodig die grote hoeveelheden gelijktijdige transacties aankunnen. Elixir en de fouttolerante aard van de BEAM VM zijn bij uitstek geschikt voor dit doel en bieden een ononderbroken werking, zelfs in het geval van software- of hardwarestoringen. De functionele programmeerbenadering van Elixir zorgt ook voor onderhoudbaarheid en consistentie van de code wanneer systemen zich aanpassen aan veranderende financiële regelgeving en zakelijke vereisten.

Grootschalige IoT-implementaties: gelijktijdig apparaatbeheer

Het gelijktijdig beheren van meerdere IoT- apparaten vereist een systeem dat grote hoeveelheden gegevens efficiënt kan opschalen en verwerken. Elixir en de BEAM VM leveren de nodige mogelijkheden door hun gelijktijdige verwerking en fouttolerantie. MongooseIM, een open-source berichtenplatform dat is gebouwd op Erlang, kan bijvoorbeeld miljoenen gelijktijdige verbindingen aan, waardoor het geschikt is voor massale IoT-implementaties en realtime communicatiediensten.

Hoogwaardige webapplicaties: real-time communicatie en streaming

Het Phoenix-webframework van Elixir, gebouwd bovenop de BEAM VM, is ideaal voor het ontwikkelen van krachtige webapplicaties die miljoenen verzoeken per seconde verwerken. Het biedt functies zoals real-time streaming, WebSocket- ondersteuning en door de server verzonden gebeurtenissen voor het bouwen van online gaming-, chat-applicaties en platforms voor live videostreaming. Elixir en de BEAM VM stellen ontwikkelaars in staat zeer responsieve en real-time ervaringen te creëren om te voldoen aan de eisen van moderne webgebruikers.

Fouttolerante systemen bouwen met Elixir en de BEAM VM

Bij het ontwerpen van fouttolerante systemen met behulp van Elixir en de BEAM VM zijn verschillende belangrijke overwegingen betrokken. Hier zijn enkele cruciale aspecten van het creëren van veerkrachtige en betrouwbare applicaties met Elixir en de BEAM VM:

Toezicht Bomen en Processen

Elixir en de BEAM VM organiseren applicaties als een hiërarchie van processen, ook wel supervisiebomen genoemd. Deze structuur maakt foutisolatie mogelijk, waarbij als een proces faalt, alleen het betrokken proces wordt beëindigd en de supervisor die verantwoordelijk is voor het beheer ervan het automatisch opnieuw start. Deze benadering van foutafhandeling zorgt voor snel herstel van storingen en minimale impact op de werking van het systeem.

Hot Code-uitwisseling

De BEAM VM ondersteunt hot code swapping, waardoor ontwikkelaars de componenten van een systeem kunnen updaten zonder de werking ervan te beïnvloeden. Deze mogelijkheid maakt naadloze implementaties mogelijk en zorgt voor servicecontinuïteit, zelfs tijdens systeemupgrades. Als gevolg hiervan kunnen applicaties die zijn gebouwd op Elixir en de BEAM VM hun beschikbaarheid behouden, zelfs wanneer er wijzigingen in hun codebase worden aangebracht.

Gedistribueerde en concurrency-georiënteerde architectuur

Het gelijktijdigheidsmodel van Elixir maakt gebruik van de lichtgewicht processen die beschikbaar zijn op de BEAM VM, waardoor applicaties miljoenen processen tegelijk kunnen uitvoeren. Als gevolg hiervan kunnen door Elixir gebouwde systemen horizontaal worden geschaald over meerdere knooppunten, waardoor een grotere fouttolerantie wordt geboden bij mogelijke hardwarestoringen of netwerkuitval.

Functioneel programmeren voor onderhoudbaarheid

Het functionele programmeerparadigma van Elixir bevordert de onderhoudbaarheid en onveranderlijkheid van code, een waardevol kenmerk bij het bouwen van fouttolerante systemen. Met Elixir kunnen ontwikkelaars schone, modulaire en testbare code schrijven, waardoor ze complexe systemen efficiënt kunnen beheren en snel kunnen reageren op veranderende eisen.

Waarom AppMaster kiezen voor het bouwen van moderne en schaalbare systemen

Terwijl Elixir en de BEAM VM een traditionele programmeerbenadering bieden voor het bouwen van fouttolerante systemen, bieden no-code en low-code platforms, zoals AppMaster , een meer toegankelijke, snellere en kosteneffectieve manier om moderne en schaalbare applicaties te ontwerpen. Hier zijn een paar redenen waarom u AppMaster zou moeten overwegen voor uw volgende project:

Visueel gedreven en snelle ontwikkeling

Met het no-code-platform van AppMaster kunnen ontwikkelaars visueel backend-, web- en mobiele applicaties maken zonder code te schrijven. Door een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) te bieden, stroomlijnt AppMaster het applicatie-ontwikkelingsproces, waardoor het tot 10x sneller en 3x kosteneffectiever wordt.

Elimineer technische schulden

Technische schulden ontstaan ​​vaak naarmate softwaresystemen evolueren, wat van invloed is op hun onderhoudbaarheid en prestaties. AppMaster pakt deze uitdaging aan door applicaties vanaf nul te regenereren wanneer de vereisten veranderen. Bijgevolg kan zelfs een enkele ontwikkelaar een uitgebreide, schaalbare softwareoplossing creëren met minimale technische schuld.

Postgresql-compatibel en schaalbaar

AppMaster applicaties kunnen werken met elke Postgresql -compatibele database en ondersteunen intensief gebruik. Deze compatibiliteit zorgt ervoor dat uw applicatie schaalbaar en aanpasbaar blijft aan veranderende eisen.

Toegankelijk en toch krachtig

Terwijl no-code platforms zoals AppMaster zelfs niet-programmeurs in staat stellen om krachtige applicaties te maken, bieden ze ook krachtige functies voor geavanceerde gebruikers. U kunt complexe bedrijfslogica creëren door visuele bedrijfsprocessen (BP's) te configureren, terwijl u nog steeds profiteert van het codevrije gemak dat AppMaster biedt.

Door AppMaster te kiezen om moderne en schaalbare systemen te bouwen, kunnen ontwikkelaars profiteren van een uitgebreid platform dat het ontwikkelingsproces vereenvoudigt zonder afbreuk te doen aan kracht of flexibiliteit.

Elixir en de BEAM VM vs. No-Code en Low-Code oplossingen

Hoewel Elixir en de BEAM VM veel voordelen bieden bij het bouwen van fouttolerante systemen, hebben no-code en low-code platforms de softwareontwikkelingsindustrie veranderd. Deze platforms bieden een gebruiksvriendelijke benadering om applicaties te creëren en problemen met schaalbaarheid en fouttolerantie aan te pakken.

No-code en low-code oplossingen zoals AppMaster bieden een visuele, drag-and-drop interface voor het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties. Ze stellen ontwikkelaars en zelfs niet-technische gebruikers in staat om snel applicaties te bouwen zonder uitgebreide code te schrijven. Dergelijke platforms kunnen code genereren in moderne talen en frameworks die schaalbaarheid en fouttolerantie ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikerservaring. Hier is een vergelijking van Elixir en de BEAM VM met no-code en low-code oplossingen:

Leercurve: Elixir en de BEAM VM hebben een steilere leercurve vanwege hun functionele programmeerparadigma en gelijktijdigheidsmodel. no-code en low-code platformen daarentegen zijn toegankelijker en vereisen minder gespecialiseerde kennis.

Elixir en de BEAM VM hebben een steilere leercurve vanwege hun functionele programmeerparadigma en gelijktijdigheidsmodel. en platformen daarentegen zijn toegankelijker en vereisen minder gespecialiseerde kennis. Ontwikkelingssnelheid: No-code en low-code oplossingen versnellen de ontwikkeling aanzienlijk door kant-en-klare componenten en sjablonen aan te bieden. Hoewel ze krachtig en flexibel zijn, hebben Elixir en de BEAM VM meer tijd nodig voor handmatig coderen en debuggen.

en oplossingen versnellen de ontwikkeling aanzienlijk door kant-en-klare componenten en sjablonen aan te bieden. Hoewel ze krachtig en flexibel zijn, hebben Elixir en de BEAM VM meer tijd nodig voor handmatig coderen en debuggen. Schaalbaarheid: zowel Elixir als de BEAM VM, en moderne no-code en low-code platforms zoals AppMaster ondersteunen een hoge mate van schaalbaarheid. Maar no-code en low-code platforms bereiken dit met veel minder complexiteit, waarbij veel technische details worden weggeabstraheerd.

zowel Elixir als de BEAM VM, en moderne en platforms zoals ondersteunen een hoge mate van schaalbaarheid. Maar en platforms bereiken dit met veel minder complexiteit, waarbij veel technische details worden weggeabstraheerd. Fouttolerantie: Elixir en de BEAM VM hebben vanaf de grond af fouttolerantie ingebouwd. No-code en low-code oplossingen bieden ook fouttolerantiefuncties via hun onderliggende technologieën, waardoor een gebruiksvriendelijkere manier wordt geboden om vergelijkbare resultaten te bereiken.

Elixir en de BEAM VM hebben vanaf de grond af fouttolerantie ingebouwd. en oplossingen bieden ook fouttolerantiefuncties via hun onderliggende technologieën, waardoor een gebruiksvriendelijkere manier wordt geboden om vergelijkbare resultaten te bereiken. Onderhoud: No-code en low-code platforms bieden over het algemeen eenvoudiger onderhoud en updates met minder technische schuld. Elixir en de BEAM VM vereisen handmatige code-updates en een beter begrip van de taal en VM-internals.

Gedachten afsluiten

Elixir en de BEAM VM zijn krachtige tools voor het bouwen van fouttolerante systemen en bieden functies zoals hot code swapping, ondersteuning voor gelijktijdigheid en out-of-the-box foutafhandeling. Ze zijn met succes in verschillende industrieën gebruikt door bedrijven die op zoek zijn naar hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid in hun systemen. Maar de opkomst van no-code en low-code platforms heeft het voor ontwikkelaars en bedrijven gemakkelijker en toegankelijker gemaakt om schaalbare, fouttolerante systemen te bouwen en te implementeren.

Platforms zoals AppMaster bieden een efficiënte manier om backend-, web- en mobiele applicaties te maken zonder uitgebreide programmeerervaring, en bieden toch veel van de voordelen van Elixir en de BEAM VM. Kiezen tussen Elixir, de BEAM VM en no-code of low-code platforms hangt af van uw projectvereisten, middelen en ontwikkelingstijdlijnen.